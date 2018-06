Stavba druhé koleje na trati přes Hradec Králové začne směrem na Týniště

„Celková modernizace trati Velký Osek - Hradec Králové - Choceň je rozdělena do čtyř dílčích staveb. Aktuálně probíhá zpracování projektu a dokumentace k územnímu rozhodnutí,“ uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová.



Nejdále je příprava úseku z Hradce do Týniště nad Orlicí, které je druhou nejvytíženější železniční stanicí v kraji. Původně se zde počítalo s traťovou rychlostí 120 kilometrů za hodinu, avšak studie proveditelnosti nakonec doporučila její zvýšení na 160 kilometrů. Díky tomu by vlaky mezi Hradcem Králové a Týništěm mohly zrychlit, i když v praxi se to vzhledem k typu nasazovaných souprav zřejmě nestane.

Náklady na zdvoukolejnění 18,6 kilometru dlouhého úseku se odhadují na 3,8 miliardy korun. Součástí bude stavba třinácti nových mostů, devatenácti propustků a tří opěrných zdí. SŽDC chtěla také zredukovat počet přejezdů, ale nakonec se zruší jen jeden a dalších patnáct projde rekonstrukcí.

Nádraží dostanou podchody

V částce je započtena také rekonstrukce nádraží v Třebechovicích pod Orebem a na Slezském Předměstí v Hradci Králové. Obě dostanou nová bezbariérová nástupiště s podchodem. V Třebechovicích budou dvě nástupištní hrany, na Slezském Předměstí tři. Opravou projdou také zastávky v Hradci Králové, Blešně a Petrovicích a projekt počítá i s územní rezervou pro zastávku v Nepasicích. Její stavba však podle projektové dokumentace nebude součástí stavby, i když radnice v Třebechovicích pod Orebem i Královéhradecký kraj její zřízení dlouhodobě požadují.

Do projektu by se naopak mohl dostat nadjezd nad tratí v Třebechovicích pod Orebem, jehož vybudování je mezi dvanácti požadavky, které železničářům zaslala třebechovická radnice. Vzniknout by měl ve východní části města u odbočky na Štěnkov a novou cestou se napojit k městskému koupališti do Vitouškovy ulice.

„Pokud se podaří dosáhnout zařazení nadjezdu ve východní části města do projektu, bude současně zrušen železniční úrovňový přejezd U Ameriky v Týnišťské ulici. Město proto vzneslo další požadavek naprojektovat a realizovat v tomto případě na tomto místě mimoúrovňové křížení pro pěší a cyklisty,“ doplnil starosta Třebechovic Jiří Němec (nez.).

Mezi požadavky města je také vybudování protihlukových stěn, zachování polní cesty podél trati z Třebechovic do Blešna nebo mimoúrovňové křížení silnice a trati v Hradecké ulici. Dokumentace předložená k EIA s nimi však zatím nepočítá.

„Budeme se snažit v rámci řízení podmínit náš souhlas splněním těchto požadavků,“ řekl starosta.



Kromě úseku Hradec Králové - Týniště nad Orlicí připravuje SŽDC také úseky Týniště - Choceň, Hradec - Chlumec nad Cidlinou a Chlumec - Velký Osek. Celkové náklady se odhadují na 17,37 miliardy korun.

Díky druhé koleji povede přes Hradec Králové alternativní koridor na trase Praha - Choceň. Podle studie se jen v úseku Hradec Králové - Týniště počítá s téměř čtyřnásobným nárůstem nákladní dopravy ze současných 8 na 31 nákladních vlaků denně. Počty spojů v osobní dopravě by měly zůstat přibližně na současné úrovni.