Hradec Králové koupí dvacet elektrobusů, bude jich mít nejvíc v Česku

Součástí zakázky jsou i dvě dobíjecí stanice, které budou k dispozici na terminálu hromadné dopravy a na konečné Cihelna.

Vozy dodá firma SOR Libchavy, od které hradecký dopravní podnik v minulosti už měl několik elektrobusů na testování v městském provozu.

„Projekt je součástí obměny vozového parku MHD a navazuje i na strategii Smart Cities,“ říká náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich (TOP 09), který má na starost rozvoj města.

Hradec se už delší dobu netají tím, že v budoucnu by rád městskou hromadnou dopravu provozoval jen vozy poháněnými elektřinou.



Podle nařízení Evropské komise by do roku 2030 měla mít polovina vozových parků MHD jiné než spalovací motory. V Hradci Králové v současnosti jezdí zhruba 130 autobusů a trolejbusů, z nichž spalovací motor má asi 75 procent vozů. Zakázka na dvacítku elektrobusů tak městu s plněním nařízení pomůže mnoho let dopředu.



Kontrakt, který Hradečtí podepsali, bude rozdělený do několika etap, výrobce bude vozy dodávat postupně. Všechny by měly po hradeckých ulicích začít jezdit do jednoho roku od podepsání smlouvy.

„První dodávka bude v červnu příštího roku,“ říká mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Dopravní podnik zaplatí za elektrobusy 246 milionů korun, většinu z nich pořídí z dotace. Z té kromě elektrobusů pořídí i tři nové trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem, na jejichž dodávku v současnosti dokončuje výběrové řízení.

„Na elektrobusy a trolejbusy získal dopravní podnik dotaci z integrovaného regionálního operačního programu ve výši více než 236 milionů korun,“ dodává Vedlich.



Vznikne i nová trolejová trať

Peníze na moderní a ekologickou dopravu bude město čerpat i z velkého dotačního fondu ITI, v němž je několik miliard pro rozvoj hradecko-pardubické aglomerace.

MHD v Hradci Králové V současnosti má hradecký dopravní podnik k dispozici 125 nízkopodlažních vozů pro městskou hromadnou dopravu, z toho je 91 autobusů, 31 trolejbusů a 3 elektrobusy. V Hradci Králové je 26 linek MHD, pět z nich je trolejbusových. Jejich celková délka je 323 kilometrů, trolejbusy jezdí na linkách o délce 36 kilometrů. Ve městě je 199 zastávek, 164 z nich je s prosklenou čekárnou. Ročně vozy hradecké MHD najezdí 6,1 milionu kilometrů, z nichž 1,6 milionu kilometrů je na trolejbusových linkách.

„V plánu je například inteligentní dopravní systém, nový odbavovací systém pro MHD nebo výstavba dalšího trolejbusového vedení v Hradci Králové. Konkrétně jde o úsek od Brněnské třídy ulicemi Palachovou a Milady Horákové až na konečnou zastávku Pod Strání,“ říká mluvčí Vinklář.



Trasa již má stavební povolení a dopravní podnik chce žádat o dotaci. Odhadované náklady této akce jsou zhruba 18,5 milionu korun. Nová trolejbusová trať má zvýšit přepravní kapacitu na točně Pod Strání za využití kloubových trolejbusů a na lince 27 umožní stávající autobusy nahradit novými trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem.



Samotná stavba nové trolejbusové tratě Pod Strání by pak mohla začít ve druhém čtvrtletí roku 2018.

„Její délka je 860 metrů, nově vzniklá část trolejové tratě bude napájena z napájecího bodu na Brněnské třídě,“ popisuje Vinklář. Nové trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem budou také zajíždět na sídliště Plachta (více čtěte zde).