Mladík stáhl intimní fotky školačky. Pak ji vydíral, aby poslala další

Třiadvacetiletého muže z Jihlavy kriminalisté obvinili z pokusu o sexuální nátlak a z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a dále z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči. Informovala o tom mluvčí královéhradecké krajské policie Lenka Burýšková.

Podle policistů mladík loni v březnu kontaktoval pod změněnou identitou přes Facebook tehdy čtrnáctiletou dívku z východních Čech, aby od ní vylákal přihlašovací údaje do této sociálně sítě. Slíbil jí zrychlení internetu a poslal jí fiktivní program, který to měl umožnit. Podmínkou ale bylo, že do něj dívka zadá údaje, které používá při přihlašování na Facebook.

Vyšetřování trvalo několik měsíců

„Ona v něm v dobré víře vyplnila a zaslala své přihlašovací údaje. Pomocí nich pak obviněný neoprávněně vnikl do jejího Facebooku a tam stahoval intimní fotografie a videa,“ uvedla mluvčí.

Obviněný dále dívce vyhrožoval, že pokud neudělá další fotky a videa a nepošle mu je, vše zveřejní.

„Dívka to naštěstí odmítla a svěřila se rodičům. Prověřování tohoto závažného případu trvalo několik měsíců. Podezřelý skončil na policii, kde si vyslechl obvinění. K činu se částečně přiznal. Za uvedené jednání mu hrozí až dvanáct let vězení,“ řekla Burýšková.

Policie má podezření, že obviněný pravděpodobně kontaktoval stovky dalších dívek po celém Česku, jejichž profily si také vytipoval na Facebooku.