Pořadatel festivalu TrutnOff si opět pronajal Bojiště, o návratu mlží

Zakladatel nejstaršího českého festivalu Martin Věchet má nůž na krku. Nedávno na městský úřad podal žádost o pronájem areálu Bojiště, který byl až do předloňského roku s „českým Woodstockem“ neodmyslitelně spjatý. Trutnovská rada jeho žádost schválila, avšak Věchet namísto rychlého jednání o návratu na „posvátnou půdu“ spíš vyčkává, evidentně nehodlá ukončit válečné tažení proti městu a nechává si otevřená zadní vrátka.



„Pořadatelé festivalu si areál zarezervovali na tři týdny v srpnu. Rada to schválila, protože my s tím problém opravdu nemáme. Ale jestli si teď myslí, že si napevno zabukují termín a pak festival neudělají, budou mít velký problém,“ upozorňuje starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS).

Martin Věchet alias Geronimo by rád obrátil pozornost na bývalého nájemce Bojiště, jenž podle něj chtěl jen vydělávat a areál kvůli němu chátral. „Je to jedna z možností,“ odpovídá stručně na otázku, zda má skutečně zájem festival na Bojiště vrátit. Zároveň však podotýká, že stále jedná s jinými potenciálními zájemci.

My jsme souhlas dali, teď je to jen na něm

„Je fajn, že po více než roce konečně víme, za jakých podmínek si lze areál Bojiště pronajmout a s kým se můžeme případně domlouvat. Bohužel nový nájemce, který měl být podle prohlášení trutnovského starosty znám do konce roku 2016, stále znám není. Za ten rok jsem dostal i různé nabídky z různých míst,“ říká Věchet.

Podle Adamce budou podmínky pronájmu navlas stejné jako za předchozího nájemce. „Budoucím nájemcem bude společnost, která bude založena a město v ní bude mít kontrolní roli. Člověk, který se v tom angažuje a zaujal radu projektem, je s tím seznámen a souhlasí rovněž s podmínkami pro TrutnOff. Před rokem se to sice nepodařilo, protože je to složitá záležitost, ale byli bychom rádi, kdyby letní sezona už byla s novým nájemcem.

Což samozřejmě vůbec nekříží plány festivalu. „My jsme souhlas dali, teď je to jen na něm,“ uvádí starosta.

Dál nerozdmýchávat spory s městem by Věchetovi doporučoval i jeho někdejší spojenec Jiří Štefek. „Pokud tu možnost od města dostane, měl by jí se vší pokorou využít a se vší pokorou i oznámit, že dochází k dohodě s městem. Jen se obávám, zda je toho Martin Věchet skutečně schopen,“ říká publicista, jenž festivalu pomáhal například s propagací.

I přes schválení žádosti o třítýdenní pronájem Bojiště pořadatelé festivalu stále jasně neřekli, zda nabídku, o kterou sami prosili, berou. „Bojiště je jedna ze zvažovaných možností. Nedávno jsme shodou okolností byli na jedno z takových míst pozváni k jednání. Zájem je, vstřícnost milá. Uvidíme po přelomu roku v měsíci hladu a dlouhých nocí,“ odkazuje na únor Věchet.

V tomto kontextu jsou však velmi zajímavá jeho slova, která pronesl vloni v únoru, kdy bylo téměř jasné, že TrutnOff se s Bojištěm coby místem konání musí loučit.

Bojiště by neměl být areál jen pro dvě velké akce ročně

„Jednání se známou kapelou se vedou třeba dva roky. Nejintenzivnější vyjednávání připadá na říjen či listopad a začínat s tím v únoru, tedy šest měsíců před festivalem, je opravdu pozdě. Když oslovujete kapelu, s nabídkou zároveň oznamujete termín a místo konání, kapacitu místa a další podrobnosti. Dohoda rovněž souvisí se zálohami a poměrně vysokými částkami ve statisících, někdy milionech. Kdybychom z jakéhokoli důvodu nemohli dodržet dohodu, nejspíš bychom o ty peníze přišli,“ uvedl tehdy Věchet.

Později se nechal slyšet, že ve věci přesunu festivalu jsou ve hře města z Pardubicka, Hradecka, Jičína, Prahy, ale i jižní či severní Moravy.

Ať už to bude s Věchetem, nebo bez něj, Trutnov se nechce spokojit s tím, že na Bojišti by měly být jen dva festivaly do roka. „Určitě nechceme, aby Bojiště po zbytek roku jen chátralo a zelo prázdnotou. Máme vizi a ten areál chceme posunout dál,“ říká starosta Adamec.

Loňský ročník festivalu Věchet zrušil

A myšlenky, že město si bude diktovat podmínky, které pořadatele do areálu pustí a před kterými budou vrata Bojiště zavřená, odmítá. „My nejsme ti, kteří by měli rozhodovat o tom, jaká kultura se tam bude dít. My jsme jen správci veřejného majetku a nikoli cenzoři,“ podotkl Adamec.

Přestože to starosta přímo neřekl, z jeho slov je cítit, že kdyby Martin Věchet letos od třítýdenního pronájmu areálu couvl, jeho návrat v dalších letech už by mohl být problematický.

Když organizátoři vloni začali plánovat poněkud komornější verzi s názvem Open Air Workshop na loukách u Mladých Buků na Trutnovsku, narazili na odpor obce i místních obyvatel. Proti festivalu vznikla petice a tamní zastupitelstvo přijalo několik vyhlášek, které konání festivalu fakticky znemožnily. Věchet proto nakonec loňský ročník zcela zrušil.