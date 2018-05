Začíná festival Cirk-UFF, dominovat mu budou hvězdy z Austrálie

Hlavními hvězdami budou mezinárodní projekty Fauna a 360 Allstars, evropskou premiéru si v Uffu odbude jedna z nejtalentovanějších australských sestav Time in Space.



Na letošním ročníku Cirk-UFF se měl ukázat jeden z nejlepších souborů současnosti - australská sestava Circa, která měla navázat na loňský úspěch neméně známého souboru Gravity and Other Myths s představením Backbone. Po nečekaném zrušení vystoupení se ale organizátorům podařilo sehnat víc než plnohodnotnou náhradu. Mladé uskupení Time in Space s představením The Displaced patří k tomu nejlepšímu, co se v posledních letech v australském novém cirkusu zrodilo. Vysokou akrobatickou úroveň kombinují s výjevy odloučení, touhy a opětovného shledání.

„Těchto sedm akrobatů se zaměřuje na čerstvou cirkusovou estetiku, přičemž zpochybňují běžně používaný sled čísel, využívání triků a cirkusovou rutinu jako takovou. Umělci jsou oblečeni jakoby jen napůl, případně mají na sobě staré hadry, zatímco výrazy jejich tváří zůstávají po celou dobu neutrální. To vše rozvrací pojetí, které lze i ve světě moderního cirkusu považovat za již tradiční,“ napsal na adresu talentovaných umělců Richard Watts z australského festivalu Adelaide Fringe.

Odhalení prapodstaty lidského chování

„Je obecně známo, že australský nový cirkus je na vysoké technické úrovni. Ale ne vždy to bylo ono po umělecké stránce. Time in Space před sebou mají velkou budoucnost. Jsou skvěle technicky vybavení a zároveň tomu dávají něco navíc. Viděl jsem letos jejich představení na festivalu v Adelaide a podle mě to bylo nejlepší ze všech,“ říká ředitel Uffa Libor Kasík.

Trutnov bude prvním místem mimo Austrálii, kde Time in Space svůj mistrovský kousek odehrají.

Australskou stopu nese také mezinárodní soubor Fauna, který v Trutnově odehraje stejnojmenný kus nabízející originální nahlédnutí do oblasti primárního chování člověka. Soubor vznikl teprve v roce 2016, pět ze šesti protagonistů se poprvé setkalo na švédské novocirkusové škole DOCH. Od té doby sklízí jeden úspěch za druhým. Na Fringe festivalu v Edinburghu dokonce získal nejprestižnější cenu Total Theatre.

„Už loni v létě v Uffu zkoušeli a pak odjeli do Skotska, kde získali toto ocenění. Je to, jako když sportovec získá zlatou medaili na olympiádě,“ podotýká ředitel Cirk-UFFu. Akrobatickou show doplňuje živá hudba v podání kytaristy a hráče na perkuse.

Další „náhradou“ za uskupení Circa bude mezinárodně úspěšný projekt 360 Allstars, ve kterém účinkuje basketbalový freestyler, dva světoví mistři breakdance nebo dvojnásobný světový šampion BMX Peter Sore z Maďarska. Revoluční show s živou hudbou protagonisté označují jako pouliční cirkus.

„Je to hodně líbivá, efektní a akční podívaná. Pro letošní ročník jsme vzali zkrácenou verzi, která trvá půl hodiny. I tak je to ale velký zážitek. V příštím roce bychom rádi domluvili představení v celé délce,“ poznamenává Libor Kasík. I v tomto projektu účinkují umělci z Austrálie.

Sólo pro Radima Vizváryho

Cirk-UFF ukáže to nejlepší z české novocirkusové scény. Circo Frico uvede v premiéře fyzický dialog na pozadí lidských vztahů Bibi2, Bratři v tricku se vrátí s vtipnou Běžkařskou odysseou o dvou lyžařích ztracených v mapě i ročním období a společně s dívčím uskupením Holektiv přivezou novinku Lov. Jejich společný projekt se pohybuje na hranici mezi novým cirkusem, tancem a divadlem. Losers Cirque Company do Trutnova přiveze představení Kolaps.

„Kolaps, součást všech životů, každodenní zkušenost, která ničí, bortí a drtí. Bez kolapsu nelze posouvat své možnosti, nelze jít vpřed, nelze překročit svůj stín. Zajímá nás podstata kolapsu, to, co dělá s jedincem a co naopak s celou společností,“ představují tvůrci myšlenkovou náplň hry, která měla premiéru loni v srpnu.

Poprvé se na festivalu ukáže tuzemský soubor tYhle se sportovně laděným představením LEGOrytmus inspirovaným olympiádou, spartakiádou i aerobikem.

V Trutnově nebude chybět ani jedna z nejvýraznějších postav současného nonverbálního divadla v Evropě - mim, performer a režisér Radim Vizváry. Držitel Ceny Thálie 2016 v kategorii Balet ukáže v představení Sólo výběr toho nejlepšího z jeho pantomimické tvorby. Na Cirk-UFFu se představí poprvé.

„Radim Vizváry je tak fyzicky zdatný, že jeho pantomima místy přesahuje k novému cirkusu. Klasické pantomimě dává nový směr. Sólo jsme v Uffu už uvedli v rámci divadelního abonmá a musím říci, že řada lidí, kteří představení viděli, měli bradu dole,“ říká Kasík.

Festival Cirk-UFF je vlajkovou lodí trutnovského kulturního centra Uffo. První ročník se uskutečnil v roce 2011. Prestižní ekonomický časopis The Economist festival zařadil ve své ročence World 2014 mezi 29 událostí na světě hodných sledování. Organizátory může těšit, že návštěvnost od prvních ročníků neustále roste.

„Naším cílem je, aby Cirk-UFF zůstal přehlídkou českých souborů a aby vedle nich vystupovali umělci, kteří jsou úspěšní ve světě. V loňském roce se nám díky představení Backbone podařilo i to, že v Trutnově bylo hodně promotérů, čímž se zase zvedá prestiž festivalu. Zároveň chceme být u toho, jak se nový cirkus vyvíjí a mít zde také experimentální věci,“ naznačuje ambice Libor Kasík. Program festivalu najdete na internetových stránkách zde.