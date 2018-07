Bičování i metal. Festival Obscene Extreme slaví dvacáté narozeniny

V roce 1999 se v přírodním amfiteátru na okraji Trutnova uskutečnil první ročník. Jako svou narozeninovou party pro několik přátel ho uspořádal Miloslav Urbanec, kterému nikdo v metalové branži neřekne jinak než Čurby. Až na jedinou výjimku, kdy se Obscene Extreme konal ve svojšickém exilu, hostilo všechny ročníky Bojiště.

Postupem let se akce vyprofilovala v největší festival extrémní muziky na světě a v kruzích metalového undergroundu se stala bez nadsázky globálním fenoménem. Jubilejní ročník však bude mít punc mimořádnosti.

„Je to něco neuvěřitelného. Když jsem pořádal první ročník, vůbec jsem nepředpokládal, že to bude takhle pokračovat. Chtěl jsem udělat menší narozeninovou oslavu a ono se z ní vytvořilo něco, co má celosvětový dopad na dění v muzice, které se věnujeme. Fanoušci všude po světě si festivalu hrozně váží a to mě těší ze všeho nejvíc. Kolem Obscene Extreme se vytvořila komunita velmi příjemných lidí, kteří do Trutnova jezdí a strašně nás podporují. Určitě nestojíme na místě, máme spoustu plánů a to nás žene dál,“ říká duchovní otec metalové přehlídky.

Po 19 letech se vrátí šestnáct kapel z úvodního festivalu

Letošní jubilejní ročník bude speciální už v tom, že na něm vystoupí rekordní počet kapel. Namísto obvyklých 69 jich tentokrát bude 84. Úvodní den bude kromě bizarních soutěží v pojídání pálivých papriček a bičování patřit skupinám, které hrály na úplně prvním festivalu v roce 1999.

„Snažili jsme se jich pozvat co nejvíce. Nakonec jich bude šestnáct, některé skupiny, jako třeba Tortharry, se vrací po devatenácti letech. Středa byla vždy rozjezdová, letos ale bude plnohodnotným festivalovým dnem,“ upozorňuje Miloslav Urbanec.

Hlavním magnetem 20. ročníku bude slavná britsko-americká formace Napalm Death, která před 37 lety jako jedna z prvních začala hrát styl grindcore a patří mezi nejvlivnější metalové kapely historie. Její videa mají na YouTube miliony zhlédnutí.

„Jsou to pořád lídři naší scény, dělají muziku podle sebe, jsou nezávislí, a to se mi na nich strašně líbí. Je to kapela, která kompletně od základů změnila můj život, a za to jí jsem vděčný,“ říká Čurby.

Napalm Death se mimochodem dostali do Guinessovy knihy rekordů. Píseň Your Suffer z debutového alba Scum je délkou 1,316 vteřiny nejkratší skladbou na světě. Metaloví pionýři zahrají na Bojišti v pátek večer.

Dalšími headlinery budou kalifornští Exhumed, Suffocation z New Yorku, švédská death metalová sestava Grave, ze stejné země přijedou i General Surgery.

„Všechny tyhle kapely v Trutnově odehrály legendární koncerty a my si to s nimi chceme zopakovat. Hlavní myšlenkou 20. výročí bylo pozvat skupiny, které jsme v průběhu historie festivalu vždy měli rádi a které k nám rády jezdily,“ vysvětluje Miloslav Urbanec.

Exhumed přijedou do Trutnova speciálně kvůli Obscene Extreme zahrát skladby z demo nahrávek a prvních desek. Bude to jejich jediný letní koncert v Evropě. Jejich vystoupení na Bojišti v roce 2001 je památné, kvůli bouřce museli koncert přerušit a po přestávce pokračovali v improvizovaných podmínkách na sníženém pódiu.

„Byl to absolutně démonický koncert. Pamatuju si, že svítilo pouze jedno červené světlo. Dodnes z toho mám skvělé pocity,“ poznamenává organizátor festivalu. Do Trutnova se vrátí také například seveřani Rotten Sound, kteří zde v roce 2000 odehráli první koncert mimo Finsko.

Dorazí muzikanti ze Singapuru i Jižní Afriky, nechybí bizarnosti

Ze Singapuru dorazí grindcorová skupina Wormrot, jež si zahrála na slavném rockovém festivalu v anglickém Glastonbury. Také pro ně to bude na Bojišti letošní jediné evropské vystoupení. Z Jižní Afriky přijede Vulvodynia, nejsilnější příběh se pojí s kapelou Chepang. Tvoří ji nepálští uprchlíci, kteří se usadili v USA, protože jim a členům jejich rodin v asijské zemi hrozil trest smrti. Svůj styl označují jako imigrant grindcore.

„Přestože žijí v Americe, propagují svou kulturu. Hodně se na ně těšíme. V Evropě odehrají dva nebo tři koncerty, i s naší pomocí dostali víza. Zajímavostí je, že s nimi hrají dva bubeníci,“ upozorňuje Čurby.

Speciální událostí bude také promítání prvního dokumentu o stylu grindcore Slave To The Grind. Vznikal čtyři roky v devíti zemích, představit ho přijede ze zámoří producent Doug Brown.

Čtvrteční večer bude patřit bizarním performerům. Potřetí v řadě drsné triky s vlastním tělem předvede Izraelec Selfie The Clown, vystoupí polská hadí žena Zora Wan Der Blast nebo Tasmánčan s gumovými kostmi a železným žaludkem Samora Squid.

Chybět nebude ani tradiční věšení na háky v podání českého uskupení Fly High Tribe. Tato podívaná jen pro otrlé patří ke koloritu festivalu stejně jako vegetariánské a veganské občerstvení, podpora Lékařů bez hranic nebo skákání křepčících diváků z pódia do kotle. Letošní novinkou bude veganská chill out zóna s kavárnami a jídelnami na cestě do parku, v areálu bude poprvé vinárna a také čajovna.

Obscene Extreme každoročně navštíví kolem pěti tisíc fanoušků, většinu tvoří cizinci. Když v loňském roce pořadatelé narychlo spočítali všechny zastoupené národnosti, došli k číslu 65. Letos chtějí udělat přesný součet a očekávají, že to bude ještě vyšší číslo.

„Lístky prodáváme do celého světa. Kromě Evropy, USA a Latinské Ameriky k nám běžně jezdí fanoušci z Austrálie, Nového Zélandu i Japonska. Loni tu byl také metalový fanda z Číny. Je neuvěřitelné, že nás podporují lidé i z takové dálky. Na druhou stranu to je velká zodpovědnost a snažím se proto pro ně udělat ten nejlepší festival,“ uzavírá Miloslav Urbanec.

Účastníci festivalu se před rokem bavili třeba jízdou v kontejneru: