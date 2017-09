Zvládla kurz přežití, teď čeká krásku z České Skalice finále miss

V šestadvaceti letech mezi nimi bude nejstarší, což díky větším zkušenostem může být výhoda. Soutěž krásy je pro ni už roky velkým snem.



„Pokud člověk něco opravdu chce, musí za tím jít a bojovat. V roce 2010 jsem uspěla v soutěži Miss Tarnowo Podgorne a pak se rozhodla zkusit štěstí v České miss, protože je to jediná národní a zároveň nejprestižnější soutěž krásy. Bohužel vždy jsem se dostala pouze do semifinále, až letos se mi podařilo probojovat do finále,“ říká Markéta Matoušová. Získání korunky by prý pokládala za velkou čest i životní úspěch.

V minulých měsících pobývala s dalšími dívkami v Tatrách, objevily se na módních přehlídkách, na hokeji v Brně a účastnily se charitativního běhu Prahou. Učily se základy modelingu, chůzi i rétoriku, ale také dělaly parťáky sociálně znevýhodněným dětem na letním táboře společnosti Women for Women.

A zkusily si i přežití v přírodě. „Kurz přežití byla obrovská zkušenost a zároveň trénink naší psychické i fyzické odolnosti, protože nám počasí opravdu nepřálo. Každopádně jsme to zvládly, moc ráda na to vzpomínám,“ tvrdí finalistka. Pokud by nastala krizová doba bez elektřiny, vody a tepla, nebude prý dívčí parta zaskočena.

Recept na úspěch? Hlavně psychická pohoda

Markéta vystudovala střední polygrafickou školu ve Velkém Poříčí a textilní tvorbu na hradecké univerzitě. Pracuje na soukromé klinice ve Velkém Třebešově, kde se věnuje nebolestivým metodám hubnutí, ale teď už jen externě, protože všechen volný čas dává soutěži. Dříve závodně tančila latinskoamerické tance, má ráda kolečkové brusle, kolo, tenis a v zimě lyžování.

Několik let už také spolupracuje s agenturou Daniela Models jako modelka. Budoucnost si chce plánovat až podle výsledku finálového večera, ale na kliniku se už nejspíš nevrátí.

„Ráda bych se věnovala nejen modelingu a focení, ale i nějaké organizační činnosti, tedy pořádání akcí a moderování. Prostě bych chtěla být v pohybu,“ naznačuje svá přání.

Poslední přípravy i finále budou těžké. V hledišti ji podpoří maminka i přítel.

„Nervozita zatím nedorazila, uvidíme v den finále. Na něj se moc těším, i když nás čeká ještě spousta dřiny, nácviky choreografií a tak dále, ale bude to veliké. Myslím, že nejdůležitější je psychická pohoda. Jednoduše řečeno, být v klidu a vyrovnaná. Samozřejmě teď hodně cvičím, jelikož miluju jídlo. Raději si dám o nějaký ten zákusek víc a pak se jedu projet třeba na kole, abych neměla výčitky,“ usmívá se.

Cesta k charitě

Když Markéta popisuje svůj největší životní zážitek, zmiňuje dvouletou péči o svého dědečka, která ji dovedla k zodpovědnosti, trpělivosti i k pocitu, že si dokáže vážit toho nejcennějšího v životě, lásky a zdraví.

Kdyby vyhrála miss, určitě by napřela síly také k charitě. Na cestě soutěží ji podpořila řada přátel, rodina i město Česká Skalice, jehož starosta ji před časem přijal na radnici.

„Moc mě to těší a ráda bych jim všem poděkovala za trpělivost a podporu,“ vzkazuje Markéta.