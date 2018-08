Fotbalový klub v Hradci o sponzora nezakopne, smlouva počká na volby

Zimní a takzvaný Všesportovní stadion v Hradci Králové od sebe leží sotva kilometr. Jenže to jsou dva zcela jiné světy.

Zatímco hokej má nejen bohatého partnera, ale i spoustu dalších sponzorů, užívá si i leckdy nekritického nadšení města, které opěvuje fanoušky i sportovní výsledky klubu, a v neposlední řadě má i moderní arénu, fotbal má roli trpěného „sourozence“.

Pravda, stavba nového fotbalového stadionu za víc než půl miliardy korun je zdá se – na spadnutí, jenže vše ostatní, čím se může chlubit hokej, fotbalu chybí a za úspěch v tomto směru se dá považovat už jen nedávné ukončení válečného sporu fotbalových fanoušků s vedením klubu.

Kromě (ne)výstavby stadionu fotbal nejvíc trápí neuvěřitelně dlouhé hledání partnera, který by do klubu přinesl peníze a od nepřiměřené finanční zátěže ulehčil městu.

Už je to celý rok, kdy zkrachovala jednání se skupinou investorů kolem bývalého reprezentanta a nyní úspěšného byznysmena Iva Ulicha. Verze, kdo za to může, se značně rozcházejí. Když se odmítnutý vítěz „tendru“ na hlavního partnera vloni v červnu už klub chystal přebírat, dozvěděl se, že zastupitelé dohodu odmítli ratifikovat.

Primátor Zdeněk Fink řekl, že Ulich a spol. se nezavázali k větším investicím, přestože chtěli získat většinový podíl. Skupina hodlala do hradeckého fotbalu v prvním roce vložit šest až osm milionů korun, po připsání majoritního podílu až 20 milionů ročně. Radek Šenk, někdejší obchodní ředitel Slavie a Ulichův partner ve vyjednávání s městem, se naopak pozastavil nad tím, proč smlouva směřovala ke schválení, když ve skutečnosti byly mezi představiteli města velmi roztříštěné názory.

Námluvy se strategickým partnerem jsou na mrtvém bodě

Za celý rok sice pokročila snaha o stavbu stadionu, fanoušci se udobřili s novým vedením klubu a představenstvo sympaticky přiznalo, že letošním cílem není postup, jako spíš stavitelství, ale patová situace s námluvami nového strategického sponzora se nehnula ani o píď.

„Žádný jiný potenciální zájemce se neobjevil,“ konstatoval náměstek primátora a člen představenstva klubu Jindřich Vedlich (Slušná politika a Hradečtí patrioti), který se s Šenkem naposledy sešel vloni v srpnu. Už tehdy se většina zastupitelských klubů vyjádřila v tom smyslu, že akcionářskou dohodu by mělo schválit až nové vedení města, které vzejde z říjnových komunálních voleb.

Stalo se: zastupitelé aspoň schválili jakousi univerzální smlouvu, kterou město nabídne případným zájemcům o majetkový vstup do oddílu FC Hradec Králové, a problém přenechali novému vedení.

„Zvolili jsme opačný postup: město si stanoví základní pravidla a podmínky, přičemž princip vychází z modelu, který město úspěšně nastavilo v hokejovém klubu,“ řekl Vedlich.

Podle něj smlouva předpokládá odkup 50 procent akcií klubu a každoroční dotaci nového partnera na financování činnosti klubu ve výši 20 milionů korun. Město by se v takovém případě zavázalo dotovat činnost ligového týmu částkou 13,9 milionu korun, dalších 18,5 milionu by přispělo na mládežnické kategorie a dokrytí ztráty z provozování fotbalových stadionů.

Strategický partner nám snad může jen spadnout z nebe

Město tedy stanovilo pravidla hry, otázka však je, zda si za takových podmínek vůbec bude někdo chtít „zahrát“. Z některých lidí blízkých fotbalovému prostředí čiší skepse.

„Výběrové řízení (na partnera klubu) můžeme vyhlásit, ale nikdo se tam nepřihlásí. Pokud bude pokračovat výstavba stadionu tak, jak pokračuje, nikdo se nepřihlásí. Klub bude mít cenu, jen když bude mít kde hrát,“ prohlásil například předseda představenstva FC Hradec Králové a zastupitel Jan Michálek (ODS).

„Ve fotbale, hokeji a možná basketu nám může strategický partner spadnout jen z nebe. Z nebe nám spadl doktor Voda (někdejší sponzor hradeckého fotbalu - pozn. red.), z nebe nám spadl Mountfield a teď čekáme, jestli nespadne někdo další. Chceme být pouze připraveni, až spadne,“ glosoval situaci hlavní skaut klubu zastupitel Ladislav Škorpil (HDK).

Návrh fotbalového partnerství je skutečně velmi podobný hokejovému paktu, který Hradec Králové nedávno uzavřel se společností Mountfield. Nová šestiletá akcionářská dohoda zní, že město i Mountfield každoročně přispějí sumou 22,5 milionu, radnice navíc přidá 4,2 milionu na mládež a uhradí ztrátu z provozu stadionu až do výše 7,9 milionu. Součet dělá 34,6 milionu městských korun ročně, což za šest let znamená výdaj přes 207 milionů korun.

Nedovolenou podporou se nikdo nezaobírá, tvrdí kritik

Přestože se hokej se v Hradci těší velké přízni, nová smlouva se stala i terčem kritiky. Kromě městských výdajů, které jsou mimochodem vyšší než odhadované náklady na rekonstrukci Velkého náměstí, udivuje i rozpor s pravidly k poskytování veřejné podpory.

A není to jen symbolický zdvižený prst. Pokud by totiž Evropská komise dospěla k rozhodnutí, že příjemce obdržel nepovolenou veřejnou podporu, byl by ji povinen vrátit.

„Každý malý spolek musí podepisovat formuláře a prohlášení k veřejné podpoře de minimis, a tady se na to kašle. Jednou z toho může být velký průšvih,“ prohlásil zastupitel Martin Hanousek (Změna pro Hradec a Strana zelených).

„Každý zastupitel má za své hlasování poměrně vážnou zodpovědnost, aby hospodařil s majetkem jako řádný hospodář, a tady většina zastupitelů hlasovala pro poskytnutí podpory, která nesplňuje pravidla pro poskytování veřejné podpory a která také velmi pravděpodobně nepovolenou veřejnou podporou je. Ale těsně před volbami se bylo potřeba pojistit, aby snad příští zastupitelstvo nekazilo zajeté kšefty,“ uvedl Hanousek.