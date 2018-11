Hradec Králové kvůli chybám v projektu zrušil tendr na fotbalový stadion

Až s nečekanou razancí se nová koalice v Hradci Králové pustila do „kostlivců“ po bývalém vedení města. Před několika dny zastupitel hnutí ANO Jiří Mašek podal trestní oznámení kvůli výběrovému řízení na téměř dvousetmilionovou proměnu ZUŠ Střezina, v pondělí večer pak koalice prosadila návrh na zrušení tendru na ještě podstatně dražší projekt: stavbu nového fotbalového stadionu nejméně za 550 milionů korun.

Podle náměstka primátora Jiřího Bláhy (ODS) není v dobrém stavu projektová dokumentace, zadávací podmínky v podstatě diskvalifikují většinu stavebních firem a město se vystavuje riziku sankcí.

„V tomto státě jsou možná dvě nebo tři firmy, které jsou schopné dosáhnout na stanovené podmínky. Taková investice se dlouho neodehrála a dlouho neodehraje, proto je k ní třeba přistupovat s maximální péčí,“ vysvětlil zařazení bodu Bláha, jehož k návrhu o zastavení tendru přimělo až čtvrteční studium zadávacích podmínek: „Zjistil jsem, že za takových podmínek to nemohu pustit dál.“



Diskuze před samotným hlasováním trvala 81 minut. Koalice nakonec návrh pohodlně prosadila. Pro bylo 23 zastupitelů. Ke koalici se přidali čtyři Piráti. Návrh naopak odmítlo všech sedm členů HDK bývalého primátora Zdeňka Finka a Lubomír Štěpán (KSČM), který dlouhodobě patří k nejhlasitějším zastáncům stavby nového stadionu. Další čtyři zastupitelé se zdrželi, mezi nimi i exnáměstkyně primátora Anna Maclová (KPH).

Nyní již bývalé vedení města vypsalo soutěž 31. října, tedy jeden den po ustavujícím zasedání zastupitelstva. Nové vedení tak svými slovy jen nasedá „do rozjetého vlaku“. V prvním kole měli uchazeči prokazovat kvalifikační předpoklady s termínem pro podání přihlášek do 4. prosince.

Vyřizování si účtů

„Pokud jsme přesvědčeni, že ve výběrovém řízení jsou zcela zásadní věci, které diskriminují širší okruh zájemců, je naší morální povinností proti tomu zasáhnout. Mám obavu, že stadion může dopadnout stejným způsobem jako Střezina,“ upozornil náměstek primátora Martin Hanousek (Změna a Zelení).



Jiní případ stadion přirovnávají k dříve zrušenému tendru na rekonstrukci náchodské nemocnice kvůli množství dotazů stavebních firem k nejednoznačné dokumentaci.



Proti zrušení výběrového řízení bojovali hlavně zastupitelé HDK. Podle Bláhy však výrazně převyšují pozitiva: „Jsme přesvědčeni, že nakonec bude nový fotbalový stadion v Hradci Králové stát ještě dříve a bude to město stát méně peněz, než kdyby se v soutěži pokračovalo podle původního zadání.“



Už pouhý návrh programu a zařazení bodu o zrušení tendru se zvrtl ve vyřizování si účtů mezi bývalým a současným vedením města. Schválení předcházela téměř dvacetiminutová vzrušená debata a otevírání starých ran. Předmětem byla neinformovanost opozice. Až do začátku zasedání totiž zastupitelé nedostali žádné podklady a většinu informací měli pouze z médií. Stalo se tedy přesně to, co někteří členové vládnoucí koalice ještě před několika týdny vytýkali bývalému vedení města.



„Mrzí nás, že se to nepodařilo připravit spolu s ostatními materiály, ale bohužel musíme jednat neodkladně a nešlo to řešit jinak. Vše vyplynulo z vyjádření supervizora celého projektu, ke kterému jsme se dostali až v závěru minulého týdne,“ omlouvala nedodání podkladů náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO).

Náměstek Jiří Bláha (ODS) zmínil, že pokračování výběrového řízení je spojené s řadou rizik. Nekvalitní je projektová dokumentace, zadávací podmínky v podstatě diskvalifikují většinu stavebních firem a město se vystavuje sankcím.



Opozice: byl porušen jednací řád

Opozice však trvala na porušení jednacího řádu zastupitelstva. „V programu jednání projednávání zrušení tendru není. Je to jednoznačné porušení,“ upozornil Lubomír Štěpán (KSČM), se kterým souhlasili i další členové opozice - například Pavlína Springerová (HDK) či Aleš Dohnal (Piráti).



„Zrušení takové veřejné zakázky je možné podle zákona pouze z důvodů zvláštního zřetele, které musí být nezpochybnitelně zformulovány. Aby tendr mohl být zrušený, musí být splněné některé zákonné podmínky, tedy chyby v dokumentaci nebo projektu. Když se tendr zruší jen z toho důvodu, že jej nechce koalice, město se vystavuje například následkům od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ pronesl Dohnal.

„Nechápu, co se děje ve vašich hlavách. Co se změnilo od září, kdy byl tendr schválen?“ připomněla především zastupitelům ODS a ANO minulé zasedání Springerová.



Zatímco v otázce na porušování jednacího řádu se Štěpán s Dohnalem shodují, zásadně se rozcházejí v názoru, zda je správné tendr zrušit. Piráti pouze chtěli znát pravý důvod návrhu a další postup. Štěpán, který stavbu dlouhá léta podporuje, upozornil na hrozící rizika takového kroku.

„Předpokládám, že pokud se pozastaví výběrové řízení, začne se přezkoumávat i cena nebo rozsah stavby, čímž se opět dostaneme do bodu nula. Znamenalo by to nové územní řízení, stavební povolení, dokumentaci pro realizaci, tedy běh na dobu čtyř let a vyhození dalších 25 milionů korun. Větší zdržení by znamenalo i pouhé přepracování současné projektové dokumentace,“ konstatoval Štěpán, jenž vyslovil domněnku, že za zrušením výběrového řízení by mohlo stát i lobby stavebních firem.



Krátkou glosou vše vystihl jiný opozičník a současně hlavní skaut hradeckého fotbalového klubu Ladislav Škorpil (HDK).

„Jezdím po celé republice a všude se mě ptají, jestli již stavíme. Říkám na to ano, už 30 let a dalších 20 ještě budeme,“ řekl někdejší trenér mistrovského Liberce, podle něhož plány na opětovné zrušení tendru prokazují neschopnost města vypsat výběrové řízení bez vad.



Jsou možné úspory?

Už když po volbách vznikala koalice hnutí ANO, ODS a Změny pro Hradec, při vyjednávání byla řeč o hledání jistých finančních úspor. Přesně před tím však nyní varoval Štěpán, podle kterého by se Hradec v žádném případě neměl vydávat cestou zlevnění: „Jestli si někdo myslí, že stadion se slušnými parametry odpovídající připravované směrnici Ligové stadiony 2020 dá postavit za 250 milionů, hluboce se mýlí. Například nový stadion Karviné sice splňuje podmínky 1. ligy, ale v okamžiku, kdy začne platit nová směrnice, dostanou dva roky, aby jej předělali a vrazili dalších 50 až 80 milionů korun.“



Stavba arény má být tříetapová. Na úvod se realizuje hrací plocha, nová západní tribuna včetně zázemí, severní tribuna, nové osvětlovací stožáry coby náhrada za lízátka, která jsou podle dokumentace v havarijním stavu, a parkoviště.

Pouze náklady za první etapu město odhadlo na půl miliardy. Ve druhé etapě bude na řadě jižní tribuna a na závěr se dostane i na novou východní tribunu.



