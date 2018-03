Firma zbořila vilu u Aničky v Hradci, ale sídlo nestaví. Snad letos

Zanedlouho to bude již sedm let, co z Gočárovy třídy zmizela historická vila č. 731. Zarážející je nejen rychlost, se kterou byla stavba zdemolována, ale i současná nečinnost.

Budova padla zrovna v době, kdy sílila iniciativa, aby stejně jako sousední vila Anička byla i ona prohlášena památkou. Bourací četa areál opustila už v roce 2011, avšak od té doby se na rohu Gočárovy třídy a Střelecké nic nezměnilo.

Rohový pozemek v centru města krytý proděravělou plachtou připomíná rumiště, jen změť nasprejovaných čar na chodníku dává tušit, že tu někdo nedávno plánoval inženýrské sítě.

Navzdory dlouhé době se nepohnula aktivita společnosti Generali, která původně chtěla zbourat i secesní vilu Aničku. Teprve poté, co 12 tisíc lidí podepsalo protestní petici, svou pozornost zaměřila jen na sousední parcely. Generali již od roku 2012 tvrdí, že dva čtyřpatrové objekty, v nichž by kromě jiného mělo sídlit její oblastní ředitelství, se začnou stavět za rok. S neskrývaným znepokojením se však na nečinnost investora dívá město.

Začne se stavět letos?

Rétorika pojišťovny se změnila až nyní. Na zplundrovaném pozemku naproti Aničce i vedle ní má budování prosklených budov začít „už“ ve druhém pololetí letošního roku.

„Máme platné stavební povolení na polyfunkční objekt B, ale stále ještě není územní řízení na polyfunkční objekt A. Konec každopádně očekáváme ještě letos. Očekáváme, že konečné rozhodnutí budeme mít k dispozici ve druhém kvartále letošního roku. Stejně tak letos plánujeme zahájit výstavbu obou objektů zároveň,“ řekl mluvčí Generali Jan Marek.

Na sklonku loňského roku na prázdné parcele začal pracovat bagr, jenže údajné dílčí práce na zpevněných plochách a inženýrských sítích měly jepičí život, protože stroj záhy zase odjel. Důvod je zřejmý - stavební povolení příští rok v březnu propadne, avšak firma nemusí žádat o jeho prodloužení, jestliže už práce zahájila.

Demolice vily č. 731

„Z naší strany stavební řízení už více urychlit opravdu nejde. Odhadujeme, že budeme moct začít letos, ale bohužel se to neodvíjí od nás. Samotné budování by trvalo maximálně dva roky,“ ujistil Marek.

Je směšné vinit město, podivuje se náměstek

Radnice však s vysvětlením, že firma je bez viny, ostře nesouhlasí. „Že za sedm let na místě nic nepostavili, a přitom to není jejich vina? To je přece směšné,“ podivil se náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich (TOP 09).

Generali původně avizovala, že díky výstavbě v Hradci vznikne až sto nových pracovních míst. Nyní sice tento počet nepotvrdila, avšak na projektu včetně jeho vizualizace se od doby vzniku nic nezměnilo.

Některá vyjádření společnosti, jež stavbu začala připravovat už v roce 2007, vyvolávají dojem, že spoluviníkem průtahů je město. Generali naznačila, že při přípravě musela reagovat také na požadavky magistrátu, které souvisely s novým zněním občanského zákoníku, a ustoupila také od plánu nejprve postavit sídlo na místě někdejší vily č. 731 a až poté začít stavět budovu vedle Aničky.

Původně měla pojišťovna povolení zbourat obě vily, dokonce s tím souhlasilo i hradecké zastupitelstvo, ale veřejnost se s tím nesmířila a Aničku se jí podařilo zachránit.

„Zarmoutilo nás, že zatím tam žádná budova nestojí. Zástupci Generali nám však sdělili, že upřednostňují obě budovy naráz,“ uvedl Vedlich.

Ten se pozastavuje nad rychlostí bourání v porovnání s drhnoucí stavbou. „Mám pocit, že s demolicí se spěchalo. Situace, kdy už je zbouráno a prostor ohraničen pouze provizorně, je značně neuspokojivá. Generali nás přitom v minulosti ubezpečovala, že stavba začne, co nejdříve to bude možné. To, že v rukou stále ještě nemají územní řízení, není povzbudivá zpráva,“ řekl Vedlich.