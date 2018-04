Hajnišův mlýn je kulturní památkou, radnice v Třebechovicích nesouhlasí

Informaci potvrdil starosta Třebechovic Jiří Němec (nestr.) „Teď jsme obdrželi zprávu, že Hajnišův mlýn byl prohlášen kulturní památkou. Rozhodnutí považujeme za nesprávné a pochybné a uděláme všechno pro to, abychom ho zvrátili,“ komentoval rozhodnutí ve čtvrtek odpoledne Němec.

Ministerstvo potvrdilo, že rozhodlo, nezveřejnilo však jak. „Věc zatím nemůžeme podle zákona komentovat,“ odpověděla na dotaz mluvčí ministerstva Simona Cigánková.

Starostu Němce verdikt překvapil: „Už před dvěma lety nedoporučil Národní památkový ústav v Josefově prohlásit mlýn památkou, protože jde o průmyslový mlýn ze 20. let 20. století se starším jádrem. Co za tím je, je otázka.“

Ministerstvo kultury už jednou o památkové ochraně budovy rozhodlo, ale verdikt loni zrušil tehdejší ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Proti prohlášení mlýna památkou se k ministrovi rozkladem odvolalo vedení Třebechovic. To se teď bude zřejmě opakovat.

„Bourání dalších odkazů by byla ohromná škoda“

Poslední verdikt úředníků přivítala Klára Zdechovská, která se v záchraně budovy angažuje: „Je to správné rozhodnutí. Budova si to zaslouží. Snahu o zbourání mlýna vnímám jako názor konkrétních lidí, který vycházejí ze svých možností a zkušeností. Dělají asi to nejlepší, co umějí, ale nevidí zřejmě širší rozměr.“

Hajnišův mlýn První zmínky o mlýnu jsou z roku 1777 . Budova byla několikrát rozšířená a zmodernizována.

. Budova byla několikrát rozšířená a zmodernizována. V roce 1922 majitel mlýn kompletně přestavěl do dnešní podoby podle projektu Václav Rejchla .

. Po znárodnění mlýn sloužil původnímu účelu, pak je využívalo místní JZD. Teď je budova prázdná a chátrá.

Zdroj: NPÚ

Město chce mlýn zbořit a na jeho místě postavit křižovatku, která napojí parkoviště u zimního stadionu (více čtěte v článku Třebechovičtí podepisují petici proti demolici Hajnišova mlýna).

„Příjezd na parkoviště je velmi komplikovaný. Přitom je potřeba dopravně obsloužit zimní stadion, třebechovické muzeum Betlémů, blízko je dům dětí a mládeže,“ říká starosta.

Studii na křižovatku schválili před osmi lety drtivou většinou zastupitelé města. „Je to stará úvaha, která vycházela z úplně jiné situace. Tehdy tam ještě sídlili hasiči, takže byl potřeba lepší výjezd. Dnes už tam nejsou, jak je to navrhované, nebyla jediná varianta, jak dopravu řešit,“ namítá za zastánce budovy Klára Zdechovská.

Podle ní by se budova dala smysluplně využít: „Bourání dalších odkazů by byla ohromná škoda. Možnosti na využití je celá řada, mohlo by tam být městské muzeum nebo výstavní či společenské prostory. Důležité je ale zachovat ducha budovy.“

Kauza město rozděluje, stovky lidí podepsaly petice pro i proti zachování budovy.