Začala oprava historické hájovny, odpůrce bourání se toho nedožil

Oprav už se však nedožil nájemce hájovny, který zemřel nedlouho po založení petice za záchranu budovy z roku 1869. Jeho smrt přičítají někteří lidé právě snahám o demolici hájenky (více čtěte v článku Lidé se rozloučili s lesním mužem).

Rekonstrukce má hájovně vrátit podobu ze 30. let. Opravy za odhadovanou cenu kolem čtyř milionů korun potrvají zřejmě do poloviny příštího roku.

„Prvním krokem bude rozkrytí staré střechy a odstranění vikýřů, které nejsou původní a kolem nichž zatékalo. Musíme zjistit, jak moc je střecha poničená a kolik trámů se bude muset vyměnit. Až poté mohou začít práce uvnitř. Konečná podoba se má každopádně co nejvíce přiblížit té původní,“ řekl ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán.

Opravy stavení za Lesním hřbitovem však poněkud kalí zamrznutí stavby lesního výukového centra, tedy projektu, jemuž měla původní budova ustoupit.

Environmentální středisko prozatím pojmenované Na větvi se mělo budovat na jaře příštího roku na místě někdejší myslivecké střelnice na dohled od restaurace Zděná bouda (více čtěte v článku Hájovnu čeká citlivá oprava). Jenže tento termín se s jistotou dodržet nepodaří.

Na vině je dost možná i liknavost. Rada sice už na jaře schválila převod pozemku, jenže ani více než půl roku poté se tento proces nepodařilo dokončit. Představenstvo městských lesů zatím ani nemohlo zadat projekt.

„Pozemek je zkrátka stále v majetku města, snažím se to urgovat a uvidím, co se dozvím na schůzce s novým vedením. Město se k tomu musí postavit a říct nějaký harmonogram, bez toho se neodrazíme, protože nemůžeme stavět na cizím,“ vysvětluje Zerzán.

Někdejší myslivecká střelnice byla vybrána z dalších návrhů, mluvilo se o lokalitě u psího útulku, v armádním výcvikovém středisku Na Plachtě, u Stříbrného rybníku nebo u nového sídla Lesů ČR na Novém Hradci Králové.

Šance na příspěvek od Lesů ČR se může rozplynout

Zatímco původní projekt střediska počítal s futuristickou dřevostavbou ve tvaru kruhu asi za 20 milionů korun, nové centrum má stát odhadem asi třetinu. Současná nečinnost je zarážející o to víc, že pokud se nezačne budovat v roce 2020, rozplyne se šance na příspěvek Lesů ČR ve výši 2,5 milionu.

„S ministryní Klárou Dostálovou (pro místní rozvoj, pozn. red.) jsem se bavil o další dotaci až ve výši čtyř milionů korun. Mám podat projekt, prý by to podpořila, ale já nemám co podat,“ konstatuje Zerzán.

Podle něj by výukové centrum mohlo stát mezi šesti a sedmi miliony s možností dalšího rozšíření. Kromě střediska by v sousedství mohla vzniknout kořenová čistička, smyslový chodník z přírodních materiálů i výběhy lesních zvířat.

O to, že středisko nebude stát na místě hájovny U Dvou šraňků, se nejvíce zasloužilo téměř sedm tisíc podpisů pod peticí za záchranu stavení. Až objekt dostane novou střechu, začnou práce uvnitř. „Veškeré rozvody pocházejí ze 30. let a už dávno nevyhovují. Z budovy v podstatě zůstane jen skelet,“ říká Zerzán.

Cílem rekonstrukce je zřídit tu dva byty pro zaměstnance městských bytů - správce lesa a lesní pedagožku. Ze zahrady již zmizely dřevěné kůlny po bývalém nájemci, demolici neuniknou ani dva přístěnky u hlavní budovy.