Zavření haly Slavie se odkládá, Hradec dá 11 milionů na novou palubovku

Přežitá, obludná i téměř nevytopitelná byla hala hradecké Slavie již v roce 1991, kdy se neuvěřitelných 21 let po začátku budování v Orlické Kotlině otevírala.

Před čtyřmi lety okolo jedné z největších sportovních hal republice vyrostl moderní areál za téměř 80 milionů korun, ale železobetonová stavba zůstala bez investice stát jako pomník socialistického stavitelství. Až nyní - téměř dalších třicet let od zahájení provozu - se zdá, že hala má před sebou lepší budoucnost než demolici.

I když sportoviště městu nepatří, Hradec Králové dá klubu TJ Slavia mimořádnou dotaci téměř jedenáct milionů korun na výměnu otřesné palubovky. A měl by to být jen začátek.

Další peníze do haly slíbil investovat také oddíl, nahlas se začíná mluvit i o převodu do městského majetku a zatím jen šeptem také o zcela zásadní modernizaci až za několik stovek milionů korun.

Výměna palubovky, ke které s největší pravděpodobností dojde příští rok v létě, se dá pokládat za první etapu. Kdyby hradecké zastupitelstvo na dotaci minulý týden nekývlo, halu by dost možná odsoudilo k zavření.

Vždyť tu kvůli podlaze už několik let nemohou hrát zápasy třeba pozemní hokejisté a nedávno na adresu Slavie přišel dopis od předsedy Českého volejbalového svazu, který klubu nekompromisně sdělil, že pokud tu zůstane stará palubovka, Hradec nejenže přestane být častým cílem reprezentačních soustředění, ale nebude moci počítat ani s turnaji mládežnických výběrů.

„Palubovka je původní z roku 1991, naposledy byla zbroušena v roce 1999, a nejnovější posudek tvrdí, že teď se s ní opravdu už nedá nic dělat,“ říká předseda TJ Slavia a současně hradecký zastupitel Jakub Lejsek (HDK).

Už by šlo o život

Vážný úraz kotníku tu kvůli podlaze v lednu utrpěl i místopředseda oddílu Kamil Podroužek. „Palubovka je nejen zdraví nebezpečná, ale už i život ohrožující. Dalším provozováním riskujeme, protože pokud se někomu ze sportovců kvůli ní něco stane, budeme za to zodpovědní. Opravdu se hrozím dne, kdy někdo udělá skluz po vláknech dřeva, to už by totiž šlo o život,“ poukazuje Podroužek na nebezpečné třísky.

Podmínkou radnice, která na novou palubovku pošle 10,8 milionu korun, jsou investice z jiných než městských zdrojů. „Zavázali jsme se, že příští rok dáme asi milion korun do sociálních zařízení. Už letos jsme udělali nové šatny a nyní rekonstruujeme výměník,“ vypočítává Lejsek. Tělovýchovná jednota si dražší opravy nemůže dovolit, jen náklady na palubovku několikanásobně převyšují její rozpočet.

Nová palubovka je s největší pravděpodobností na několik let poslední větší investicí Hradce do zastaralé haly. To by se však mohlo změnit po chystaném převodu do městského majetku. Problém zástavního práva, který transakci zabrzdil už před několika lety, odpadl a nyní se začíná opatrně vyjednávat o podmínkách výhodných pro obě strany.

Primátor: Vše nasvědčuje tomu, že hala se opraví postupně

„Zjistili jsme, že hala je staticky v pořádku a nějakou dobu vydrží. Hlavně tedy za předpokladu, když se do ní bude průběžně investovat,“ upozornil primátor Zdeněk Fink (HDK). Zmínil i myšlenku demolice a stavbu nové haly, avšak preferoval by dílčí opravy: „Vše nasvědčuje tomu, že hala se opraví postupně, tedy za provozu. Nedokážeme si představit, že se na dvě sezony zavře sportoviště, kde se ročně vystřídají desítky tisíc sportovců.“

Také šéf TJ Slavie Lejsek si myslí, že výhodnější by byla zásadní modernizace po etapách, avšak uvědomuje si, že to není úplně aktuální téma: „Až bude hala po dílčích investicích v uceleném stavu, za několik let může dojít k převodu pod město a poté snad i k rekonstrukci.“

Vedení jednoty chce ještě do Vánoc oslovit architekta, který by mohl vypracovat postup prací, možná i odhad nákladů. Už dříve se mluvilo o částce začínající zhruba na 300 milionech korun. „Naším volejbalově partnerským městem je Walbrzych, kde asi před třemi lety otevřeli víceúčelovou halu v podobné cenové relaci. Je to ale jen odhad,“ uvádí Lejsek a dodává, že by ze stávající haly mohla zůstat stát pouze nosná konstrukce.

Nová palubovka bude vůbec první větší investicí v dějinách haly, která se začala stavět v roce 1970 kvůli mistrovství Evropy v lukostřelbě, ale dokončena byla až 21 let poté. Hala je unikátem nejen kvůli zoufale neekonomickému provozu, ale též svými rozměry. Zatímco do největších českých hal se vejdou čtyři volejbalové kurty, na hradecké palubovce o rozloze 98 krát 28 metrů jich vedle sebe může být až šest.