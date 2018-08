Začíná Hip Hop Kemp, policie posílí hlídky u letiště i v nákupních centrech

Festival začíná středečním večírkem pro nedočkavé, oficiální zahájení je ve čtvrtek. Akce potrvá do nedělního rána. Návštěvníci hudebního festivalu Hip Hop Kemp i obyvatelé Hradce Králové musí počítat s dočasným dopravním omezením, které se dotkne hlavní příjezdové komunikace do areálu Festivalparku, ulice Jana Černého, kde bude maximální rychlost snížena jen na 30 kilometrů.

To má zajistit především bezpečnost chodců, kteří se budou po ulici pohybovat. Příjezd do areálu bude možný ze dvou směrů, kromě ulice Jana Černého také druhou trasou, jež bude objízdná a povede po ulicích Spořilovské, Pouchovské a Piletické až ke vstupní bráně areálu.

Na festival tradičně míří tisíce fanoušků z Polska, kteří tvoří podstatnou část návštěvníků Hip Hop Kempu. Policie nejen v místě konání festivalu posílí hlídky.

Antikonfliktní tým a více hlídek v nákupních centrech

„I letos budeme intenzivně spolupracovat s polskými kolegy, abychom v maximální míře prolomili jazykovou bariéru při řešení konkrétních situací. Na příjezdových trasách a v blízkosti areálu budou i čeští policisté se znalostí polštiny. Do služby ve dne i v noci nasazujeme větší počet policistů a policistek. Na klidný průběh dohlédnou policisté z dopravní, pořádkové, kriminální či cizinecké policie,“ uvedl mluvčí krajské policie Ondřej Moravčík.

V ulicích Hradce Králové budou působit i policisté z antikonfliktního týmu. Kolem letiště policie zaměří pozornost zaměří především na hlavní příjezdové trasy.

„Hlídky budou u řidičů rovněž kontrolovat, zda nepili alkohol či neužili jiné návykové látky. Zaměříme se také na nákupní centra, kde v minulosti docházelo k drobným krádežím,“ řekl mluvčí.

Už ve středu odpoledne celníci ve spolupráci s policisty zadrželi dva pěší cizince, u nichž našli 610 gramů hašiše. Drogy měli ukryté v desítkách malých obalů od běžných potravin. „Muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na 10 let,“ sdělil Moravčík.

Policie se dále zaměří i na to, aby lidé dodržovali dočasný zákaz rozdělování ohňů v přírodě a v blízkosti lesních porostů, který vyhlásil Královéhradecký kraj.

Americké hvězdy, Kontrafakt, Chaozz, PSH, Majk Spirit

Ze zahraničních hostů letos největší pozornost poutá americký rapper GZA z legendární formace Wu-Tang Clan či jeho krajan Hopsin. Smrtící koktejl horor coru, okultismu, dunících basů vezou Suicideboys z New Orleans, tvrdý rap má v repertoáru také muzikant s kořeny z peruánské džungle Immortal Technique.



Pro ostré slovo daleko nejde ani brooklynskými ulicemi odchovaná rapperka Young M. A. Dvaadvacetiletý Chief Keef se prosadil například s hitem I Don’t Like, s novým albem Weather Or Not se na hradecké letiště vrací kalifornský rapper Evidence, který zdejší publikum uchvátil už před třemi lety.

Českou scénu zastoupí například PSH, Majk Spirit, Paulie Garand, Rest, James Cole nebo Pio Sqaud. Slovenská stálice Kontrafakt nevynechala jediný ročník Kempu a letos tomu nebude jinak.

„Kdo naopak fanoušky trápil dlouhým půstem, jsou Chaozz. Jejich loňský comeback dopadl na výbornou. A ještě jeden opětovný zrod nedávno zažila hiphopová scéna: z letité hybernace se probudilo duo Trosky, které na Kemp míří poprvé,“ uvedli pořadatelé.

Z doprovodného programu lze vypíchnout taneční souboje či možnost vyzkoušet si základy míchání muziky.

Dopravní podnik města Hradce Králové na trase od nádraží k letišti a zpět i letos zajišťuje speciální linkovou přepravu. Klasická vstupenka na všechny večery je v prodeji za 2 100 korun. Více informací naleznete zde.