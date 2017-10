Kroužkováním přišel Hlavatý o Senát, a tak opět zvažuje kandidaturu

Překvapivým úspěchem ve volbách do Poslanecké sněmovny mu mandát v Senátu automaticky zanikl. Pokud by ale v doplňujících volbách znovu uspěl, podle některých výkladů by mu zase zanikl poslanecký mandát. „Kandidaturu zvažuji. Zatím jsem ale o tom s nikým z vedením hnutí nemluvil,“ řekl v úterý dopoledne Hlavatý.

Na dotaz, jestli to není risk, kdyby se znovu rozhodl kandidovat, odpověděl: „Pokud bych z té řeky dobrovolně odešel a znovu se chtěl vrátit, pak bych to bral jako risk. To ale není můj případ,“ uvedl Hlavatý. O tom, že mu při zvolení poslancem zaniká mandát senátora, nevěděl (více jsme psali zde).

Hlavatý minulý týden v médiích uvedl, že se stal obětí, když byl zbaven senátního mandátu. „Nepovažuji to za demokratické a vracíme se zpátky do totality. Měl bych si svobodně zvolit, jestli budu v Poslanecké sněmovně nebo zůstanu senátorem,“ řekl Deníku.

Podle politologa Jiřího Štefka by Hlavatý v případě získání senátorského křesla přišel o poslanecký mandát. „Pokud uspěje a stane se senátorem, poslanecký mandát mu automaticky zanikne a nastoupí za něho náhradník,“ řekl Štefek.

Jedinou stranou, která zatím zveřejnila svého kandidáta do Senátu, jsou Starostové a nezávislí (STAN). Je jím vrchlabský starosta Jan Sobotka. Krajský předseda TOP 09 Aleš Cabicar připustil, že by nemuseli nasazovat svého kandidáta, ale podpořit Sobotku. „Velmi intenzivně zvažujeme podporu pana starosty Sobotky. Jsou ještě jiné varianty, ale tato je velmi reálná. Důvodem je osobnost pana Sobotky, má například prokazatelné výsledky v dlouholetém působení jako starosta Vrchlabí. Nechceme zbytečně tříštit síly,“ uvedl Cabicar.

KSČM, ODS a ČSSD zatím o kandidátech či strategii pro nadcházející doplňující senátní nechtějí blíže mluvit. První kolo doplňujících senátních voleb na Trutnovsku bude 5. a 6. ledna (více čtěte zde).

V roce 2014 se na Trutnovsku o křeslo senátora ucházelo osm lidí. Hlavatý kandidoval za ANO a ve druhém kole vyřadil nedávno zesnulého náčelníka krkonošské horské služby Adolfa Klepše za TOP 09. Kandidáty byli také například předchozí senátor za ČSSD Pavel Trpák, za ODS středoškolský učitel a radní Trutnova Pavel Káňa, za KSČM důchodce Slavomír Brádler, za Kozí alternativu do voleb šel aktivista Stanislav Penc.