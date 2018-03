Hokejisté hrají o finále extraligy. Zastupitelé ale váhají nad dotací

Když se fandové hradeckých hokejistů vloni v dubnu vyrovnali s vyřazením v semifinále play off, společnost Mountfield jim připravila náplast. Už tehdy generální partner a poloviční akcionář oslovil město s návrhem prodloužení smlouvy o dalších šest let, tedy do roku 2025.

Zastupitelé města místo prodloužení smlouvy odsouhlasili, že o dva miliony korun zvednou městskou podporu hokeji. I v úterý prošel návrh na zvýšení dotace pro současnou sezonu o 2,3 milionu.

Byla to však jen předehra před dubnovým návrhem další šestiletky v Hradci Králové. Podle komentářů některých zastupitelů se schyluje k velké bitvě - nejprve na ledě, protože Hradečtí budou od čtvrtka zápolit s Třincem o extraligové finále - a poté i v kuloárech. Jestliže vše půjde podle plánu, 24. dubna bude zastupitelstvo rozhodovat o budoucnosti extraligového hokeje ve městě.

Nyní hradecká radnice posílá hokejovému klubu 14 milionů korun, dalších 21 milionů dává Mountfield. „Současnou podporu chceme v nové smlouvě navýšit na 21 milionů korun, která by měla pokrýt sportovní činnost klubu,“ říká zastupitel Martin Soukup (ODS), současný místopředseda představenstva klubu Mountfield HK.

Další navýšení dotace pro extraligový hokej vyvolává mezi zastupiteli protichůdné názory: od jednoznačné podpory až po zcela kategorický nesouhlas.

Každá legrace něco stojí. Část zastupitelů ale chce víc informací

Rozpolcené jsou i jednotlivé zastupitelské kluby. Například v komunistickém táboře „ano“ představují hlasy mužů, naopak ženy jsou spíš proti.

„Hokej se stal novým hradeckým fenoménem, všude se o něm mluví a je to velká reprezentace města. Každá taková legrace něco stojí a pokud chceme dál udržovat dobré partnerství se společností Mountfield, město se musí chovat recipročně,“ navrhuje dorovnat příspěvek města až na úroveň hlavního partnera Lubomír Štěpán. Právě on je zároveň členem dozorčí rady klubu, jeho hospodaření je údajně v naprostém pořádku.

Jiný názor, který však viní město, nabízí Martin Hanousek (Změna pro Hradec a Strana zelených). Opoziční zastupitel upozorňuje, že podpora města je v rozporu s evropskou legislativou. Opírá se při tom třeba o stanovisko organizace Amnesty International.

„Jednoznačně jde o nepovolenou veřejnou podporu. Město cpe už nyní do profesionálního hokeje naprosto nehorázné finance. Město mělo a má v souvislosti s touto podporou možnost požádat o notifikaci evropskou komisi, jenže to nikdy neudělalo, protože se bojí, že by došlo k zamítnutí poskytovat takhle vysoké částky,“ upozorňuje Hanousek.

Problém s dalšími miliony pro hokej - či spíše s poněkud stručnou důvodovou zprávou - má i Anna Maclová (Koalice pro Hradec).

„Je uvedeno, že dotace slouží na eliminaci ztráty, ale já dosud nevím, z čeho vznikla a jaká jsou opatření, aby dál nevznikala. Chybí mi tam přesnější čísla i v porovnání s tím, jak podrobné dostáváme informace ke kulturním nebo sociálním projektům,“ míní náměstkyně primátora.

Podrobnější informace má předseda finančního výboru Milan Sommmer (TOP 09). „Mountfield má neustále kumulovanou ekonomickou ztrátu, která vznikla již prvním rokem (2013 - pozn. aut.), kdy musel platit nejen extraligové hráče, ale i ty druholigové,“ vysvětluje zastupitel, jenž je pro zvýšení podpory.

Poukazuje také na velký zájem diváků a z toho plynoucí reklamu pro celý Hradec Králové. Ze stejných důvodů je pro zvýšení podpory také Milan Jaroš (ČSSD), náměstek primátora pro sport: „Je dobře že tu máme úspěšný hokejový klub, vždyť se všichni pamatujeme, jak jsme se zmítali v nižší soutěži. Klub je i po počátečních pochybách úspěšný, což dokládá i letošní sezona.“

Zato klub hnutí ANO neskrývá rozpaky, nejde mu „jen“ o navýšení podpory o další miliony korun. „Za prvé chceme přesně vědět, na co se peníze použijí. A za druhé bychom byli rádi, aby pozice města byla rovnoprávná s pozicí Mountfieldu. Někdy to tak totiž nevypadá. Mám pocit, že druhá strana má poněkud větší rozhodovací sílu,“ upozorňuje předsedkyně zastupitelského klubu ANO Monika Štayrová.