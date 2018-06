Mecenáš Dědek je zpátky a Vrchlabí má jasný cíl: získat první ligu

Cíl pro sezonu bude jednoznačný. Hokejové Vrchlabí se s návratem větší podpory ze strany dlouholetého mecenáše Petra Dědka bude snažit dostat do 1. ligy, která se v tomto městě, rovněž s výraznou Dědkovou podporou, hrála v letech 2008 až 2011.

„Získali jsme velice silného partnera. Nezbývá nám než mu upřímně poděkovat a doufat, že tuto šanci dokážeme proměnit,“ uvedl sportovní manažer vrchlabského klubu Jiří Jakubec, „máme ty nejvyšší cíle a otevřeně hovoříme o postupu.“

Pod Dědkovou patronací klub druhou nejvyšší soutěž před lety úspěšně hrál, pak se však vrchlabský mecenáš začal věnovat spíše golfu, který výrazně podporuje stále. S vrchlabským hokejem kontakt nikdy neztratil, nyní ho opět zvýraznil. Vrchlabí si mohlo 1. ligu zahrát už v nastávající sezoně, příslušná licence by byla k mání. Vedení klubu ale od tohoto kroku ustoupilo. „Hned jsme to zamítli, protože toto není pro náš klub cesta,“ vysvětlil manažer Jakubec.

Na tu sportovní se klub už výrazně chystá. Patrné je to především na pohybu v hráčském kádru, který doznává výrazných změn. Přestože jich je nyní už tak dost, v nejbližších dnech se uskuteční další. První posilou do obrany je navrátilec ze zahraničí Jan Bendík. Třiatřicetiletý bek ve Vrchlabí před lety hrával první ligu, v minulé sezoně působil v zahraničí. „Je to profík, který je a bude stoprocentně připravený. Má ohromnou touhu tady ještě něco dokázat a takové typy chceme a potřebujeme,“ vysvětlil jeho angažování Jakubec.

Útok posílí devětadvacetiletý nesmlouvavý hokejista Pavel Mrňa. I on už s Vrchlabím zkušenost má, nyní se do něj vrací po exotickém angažmá ve Španělsku, kde pomohl San Sebastianu k zisku mistrovského titulu, měl totiž průměr více než dvou kanadských bodů na zápas a stal se nejproduktivnějším hráčem soutěže.

„Je to hokejový i životní živel, ale věřím, že nám svou dravostí a důrazem hodně pomůže,“ poznamenal vrchlabský manažer.

Klub už nyní počítá s Tomášem Kynčlem, který se vrací z hradecké juniorky, a příchodů po trase Hradec - Vrchlabí bude pravděpodobně víc. Vrchlabští se totiž s extraligovým Mountfieldem dohodli na užší spolupráci, která má svoji logiku i historické kořeny. Generálním manažerem vrchlabského klubu byl za jeho prvoligové éry současný generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček, navíc po jeho příchodu do Hradce tento klub podporoval i mecenáš Dědek.

Změny v týmu se však dotknou také několika hráčů stávajícího kádru. V týmu končí především jeho dlouholetý kapitán Martin Filip, šestačtyřicetiletý hráč v krkonošském klubu, a to po dlouhých osmi letech. „Bylo to suverénně nejtěžší rozhodnutí. Martinovi se mi to neříkalo lehko, ale myslíme, že je strašně důležité posunout do role lídrů mladší kluky,“ uvedl Jakubec.

Mužstvo povede stejně jako v minulé sezoně trenér Petr Hlaváč, vedení klubu ale netají, že shání zkušeného kouče, který by realizační tým doplnil.