VIDEO: Recidivista riskantně ujížděl policii. Aby zmizel, zhasnul světla

Honička se strhla v úterý krátce před půl dvanáctou v noci. „Hlídka si všimla podezřelého vozidla značky Volkswagen New Beetle, které vyjelo ze Slezské do Pospíšilovy a pokračovalo vysokou rychlostí do centra Hradce Králové. Policisté se rozhodli vozidlo zastavit a zkontrolovat,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Na výzvu k zastavení řidič nereagoval, riskantně projížděl křižovatky a dokonce zhasl světla. „Různě kličkoval po úzkých místních komunikacích, a když projel „stopku“ v Uhelné ulici, vteřinu za ním projelo osobní vozidlo, kterému nedal přednost. Pokračoval na ulici Bratří Štefanů na Třebechovice, kde zahnul k Poliklinice II. Zde nezvládl řízení, vyjel na chodník, přejel travnatý pás, kde ho zastavil vyvýšený obrubník parkoviště,“ uvedla mluvčí. Honička trvala dvě minuty.

Řidič bez zranění z auta vystoupil. „Policisté zjistili, že jde o „známou firmu“ - 33letého muže z Hradce Králové, který byl v minulosti několikrát stíhán za dealerství, majetkovou i násilnou trestnou činnost. Neměl nikdy řidičské oprávnění a do konce dubna má vysloven zákaz řízení. Během měsíce a půl je to již jeho druhé přistižení při řízení,“ pokračovala Kormošová.

Hlídka ho podrobila dechové zkoušce, která byla negativní na alkohol, pozitivní však byla orientační zkouška na amfetamin a metamfetamin. „Sám se přiznal k požití pervitinu. Čeká ho obvinění z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za což může jít až na dva roky do vězení,“ dodala mluvčí.