VIDEO: Vzpurnou řidičku museli policisté z kradeného auta vytáhnout

Luxusní vůz někdo ukradl ve středu ve Vídni, o den později dostali policisté v Hradci Králové informaci, že by se auto mělo pohybovat poblíž hranic Královéhradeckého a Pardubického kraje. Vyslali za ním proto několik hlídek.



„Do pátrání po vozidle se zapojili policisté z dálničního oddělení, pohotovostního a eskortního oddělení, obvodního oddělení Smiřice a také zásahová jednotka. Informace o popisu vozidla a možném směru jízdy jsme předali i dalším útvarům působícím především v pohraničí,“ uvedl krajský policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Auto směřovalo do Polska. Jako první ho zahlédli dálniční policisté a pronásledovali ho od Hradce Králové do Holohlav. Udělali to tak, že o nich řidička nevěděla. Místní hlídka pak zastavila dopravu a žena musela zastavit v koloně.



V tu chvíli vyběhl z auta policista a se zbraní v ruce nařídil řidičce, aby vystoupila. Ta se nechtěla vzdát a pokusila se ještě o únik, byla však již zablokovaná dalšími policejními vozy a k jejímu autu už se sbíhali další policisté, včetně příslušníků zásahové jednotky.



Žena byla pod vlivem drog

„Když se policisté podívali na sedadlo řidiče, čekalo na ně překvapení. Vozidlo totiž řídila mladá žena. Řidička nebrala v potaz výzvu k zastavení a odmítala uposlechnout také výzev k opuštění vozidla. Policisté ji proto museli z vozu vytáhnout proti její vůli,“ popsal Moravčík.



Podobné incidenty s kradenými vozy nejsou v Královéhradeckém kraji výjimečné. Většinou však policejní hlídky stíhají muže, kteří převážejí auta ukradená v Německu přes Českou republiku do Polska.

Policisté zjistili, že žena řídila pod vlivem drog. Navíc na ni v Rakousku vydali evropský zatykač. V následujících dnech ji kriminalisté předají k trestnímu stíhání do Rakouska. Tam také majiteli převezou ukradený vůz.