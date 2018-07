Hostinné našlo kupce na opuštěnou slévárnu, areál ožije do čtyř let

Zastupitelé schválili prodej staré slévárny, jejíž historie sahá až do roku 1880, za jeden milion korun. To, že se opuštěný dvouhektarový areál, ve kterém je několik polorozbořených a dnes již životu nebezpečných budov, podařilo v tomto stavu prodat, je malým zázrakem.



„Budovy nejsou v dobrém technickém stavu, některé jsou vážně poškozené a střechy propadlé. Jejich stav se každým rokem zhoršuje. Vnikají tam sběrači kovů, pohyb po areálu je nebezpečný,“ říká starostka Dagmar Sahánková (Sdružení pro lepší Hostinné).

Stavby Flamberg zde vybudují zázemí firmy, podle majitele podniku Daniela Flamberga vznikne 10 až 20 pracovních míst.

„Dlouho hledáme zázemí pro naši společnost. Po návštěvě areálu bývalé slévárny na mě dýchl tamní genius loci. Chceme ho zrevitalizovat, dvě třetiny hal, které jsou silně narušené, zbouráme, zbývající objekty zrekonstruujeme,“ naznačuje šéf firmy.

Vznikne administrativní budova s kancelářemi, navazující halu investor opraví ve stejném stylu, v jakém byla postavena na konci 19. století. V zadním traktu plánuje přestavbu v modernějším stylu a ubytovnu pro zaměstnance.

„Nepočítáme s tím, že bychom zde stavěli nové budovy, všechno to budou rekonstrukce stávajících objektů,“ upozorňuje Flamberg.

Jeho firma podniká hlavně na Jičínsku a Novopacku, několik projektů realizovala také v Hostinném. Mimo jiné se podílí na revitalizaci sídliště.

Rozpadající se areál město získalo v roce 2011, zčásti odstranilo nebezpečné odpady a pořídilo nové oplocení. V roce 2013 začalo s demolicí havarijních objektů, naposledy v loňském roce zmizela bývalá vrátnice. Demolici budov Hostinné nedokončilo, podle starostky by vyšla na 5 až 15 milionů korun.

Od roku 2016 se radnice snažila pro brownfield najít kupce. Dvě firmy sice měly zájem, ale pouze pod podmínkou, že město dokončí demolici a připraví infrastrukturu.

„Od začátku jsme hledali využití v oblasti lehkého průmyslu, aby provoz továrny nezatěžoval obyvatele Podháje,“ poznamenává starostka. Ještě když zde fungovala slévárna, na městském úřadě se hromadily stížnosti lidí žijících v okolí podniku na znečištěný vzduch.

Zákaz chemických látek i zvířat

Prodej někdejší slévárny si proto město podmínilo tím, že nový majitel zde 30 let nebude provozovat slévárenskou nebo podobnou činnost, která by měla negativní dopad na ovzduší. Zakázána je také výroba chemický látek, nakládání s odpady nebo chov zvířat. Nový majitel má na dokončení započaté demolice podle smlouvy necelé čtyři roky. Bude muset odvézt metráky materiálu, který tam zůstal po bývalém provozu: strusku a slévárenský písek.

Vizualizace budoucí podoby areálu.

„Současně s demolicí budeme rekonstruovat budovy. Naší snahou je to udělat co nejdříve,“ tvrdí Daniel Flamberg. Za čtyři roky je prý reálné to stihnout. Kvůli komplikovanému příjezdu do areálu přes kolejiště by uvítal další přístupovou cestu z druhé strany.

Továrnu na okraji Hostinného založila v roce 1880 firma Paschke & Lüsse, po sedmi letech strojírnu se slévárnou koupil průmyslník Josef Kluge. Zkraje 20. století zde Konrad Baentsch vyráběl parní stroje a turbíny, ve 20. letech fabrika dodávala textilní stroje a výrobníky ledu. Po znárodnění se stala součástí národního podniku TOS Rakovník. Slévárna zde fungovala až do roku 2011. Areál po ukončení provozu koupila v konkurzním řízení Městská správa Hostinné. Znalecký posudek jeho cenu stanovil na 600 tisíc korun.

Bývalá slévárna je v podkrkonošském městě další nevyužitý objekt, který se podaří zrevitalizovat. Radnice vloni zbourala bývalou sodovkárnu, u které se propadla střecha a hrozilo zborcení konstrukce. V jejím sousedství letos vyrostl moderní autobusový terminál za víc jak 20 milionů korun. Využití najde také někdejší škola ve Sluneční ulici. Do roku 2021 se po přestavbě za téměř 50 milionů promění v domov pro seniory, na základě koncesní smlouvy ho bude provozovat pražská společnost Ambeat Health Care. Hostinné rovněž začalo se zásadní rekonstrukcí zchátralého městského koupaliště, která si vyžádá také zhruba 50 milionů korun.