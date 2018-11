Cingel po prohře v Liberci: Oba týmy ukázaly, že jsou hodně silné

Přerušení nepříjemně se protahující série zápasů na hřištích soupeřů bez tříbodové výhry byla tak blízko!

Hokejisté hradeckého Mountfieldu šli do závěru poslední třetiny zápasu na ledě Liberce s jednobrankovým vedením v poměru 3:2, když něco málo přes dvě minuty před třetí sirénou to přišlo. Hradecký brankář Maxwell se snažil hokejkou rozehrát puk, jenomže jeho pokus domácí Hudáček vystihl, našel ještě lépe postaveného Filippiho a ten poslal zápas do prodloužení.

Hradec tak už podeváté nezískal na hřišti soupeře tříbodovou výhru. Za tu dobu je nejlepším výsledkem dvoubodová na ledě posledního Chomutova a dál tak zůstává, že tři body ze hřiště soupeře přivezl v této extraligové sezoně jen jednou, v září ze Zlína.

V Liberci si pak Hradečtí svoji smůlu vybrali až do konce dvanáct vteřin před koncem prodloužení přišel i o druhý bod, výhru Liberce trefil Hudáček. „Zklamání to je, bylo to blízko, chyba se stala, ale těžko to někomu vyčítat. Oba týmy ale ukázaly, že jsou hodně silné,“ uvedl hradecký útočník Lukáš Cingel, který vyrovnáním na 3:3 přišel o vítěznou branku. Ve 49. minutě totiž vstřelil vedoucí gól svého týmu na 3:2.

Jenomže Hradci tento náskok nestačil. Severočeši byli blízko vyrovnání v přesilové hře, teč Birnera ale skončila jen na tyči. Dvě a půl minuty před koncem třetí části sáhl kouč domácích Pešán ke hře bez brankáře a risk mu vyšel.

Maxwellovu chybnou rozehrávku potrestal Filipi. V nastaveném čase měl nejprve gólovou šanci hradecký Radovan Pavlík, Will ale výborně zasáhl, po střele Smoleňáka mu pomohla branková konstrukce. Udeřilo tak na druhé straně. Dvanáct vteřin před koncem nastavení rozhodl o libereckém vítězství krásnou střelou pod břevno Hudáček.

„Drželi jsme s Libercem po celý zápas krok a když jsme vedli 3:2, tak jsme věřili, že konečně už ho dovedeme do vítězného konce. Bohužel se tak nestalo a odvážíme si odtud nakonec pouze bod. Týmu jsme však za výkon poděkovali,“ uvedl hlavní kouč hradeckého Mountfieldu Tomáš Martinec.