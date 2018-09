Okno zaplněné plyšáky, nohy na přístrojové desce, i tak jezdí kamioňáci

Okno zaplněné plyšáky policisté posuzují jako špatný technický stav vozidla a tento prohřešek se u řidičů kamionů objevuje často.

„Řidiči to brání ve výhledu, nemá patřičný rozhled. Pokud by to před námi neodstranil, dál by nejel,“ řekl vedoucí odboru dopravní policie Petr Dušek.

S kolegy vyrazil na mezinárodní akci Evort na hradeckou D11, kde se zaměřili právě na řidiče kamionů. „Někdy vidíme, jak mají nohy na přístrojové desce a jedou, mají zapnutý tempomat. Pak je ale problém, aby stihli nohy sundat, když potřebují zabrzdit,“ poukázal na mimořádně nebezpečný prohřešek Dušek.

Redaktorka iDNES.cz s policisty vyrazila na čtyřicetikilometrový úsek dálnice. Nejčastějším prohřeškem šoférů je telefonování nebo nezapnuté bezpečnostní pásy.

„Většina řidičů novějších aut obchází i nepříjemné výstražné pípání, které upozorňuje na nezapnuté pásy. Oni si je prostě zapnou za zády a jedou. Kamioňáci mají pocit, že když sedí výš, jsou v bezpečí. Jenže, když vypadnou z auta, bývá to smrtelné,“ varoval Dušek.

Další příčinou nehod jsou mobilní telefony. „Řidiči za jízdy píšou SMS nebo jsou na Facebooku. Když řídí, nesmějí mít mobil u ucha, to samé platí pro vysílačky v kamionech,“ komentoval přešlapy policista.

Jenže většina přistižených hříšníků je schopna se s policisty hádat a tvrdit, že mobil ani vysílačku nepoužila. „Chtějí vidět fotku, když jim ji ukážeme, obrátí. Nakonec je z toho pokuta a tři body dolů,“ pokračuje Dušek.

I takový řidič se na hradecké D11 našel. Při jízdě si držel u úst handsfree. „On nesmí držet ani vysílačku nebo telefonovat,“ varoval Dušek.

Řidič, kterého policisté nachytali, se však bránil a tvrdil, že už si nepamatuje, jestli telefonoval.

Strážci zákona mu osvěžili paměť, když mu ukázali snímky, které ho usvědčily. Šofér odjel s tříbodovou ztrátou a pokutou tisíc korun.

Častým jevem jsou i řidiči, kteří se věnují kouření cigarety. „Sám nekouřím, takže si nedokážu představit, jestli to člověka nějak ovlivňuje. Zakázané to není,“ zmínil Dušek.

Podotkl, že řidiči kamionů jsou profesionálové a měli by zákon znát stejně jako policisté. „Měli by se podle toho chovat. Jen za dnešní den máme dvacet hříšníků, kteří telefonovali nebo nebyli připoutaní. Takže je to srovnatelné s minulými roky. Určitě plánujeme i další podobné akce,“ uzavřel policista.