V Lize mistrů Mountfield střílí, co v extralize?

Přesto Liga mistrů přináší fanouškům hradeckého Mountfieldu oproti extralize jedno výrazné pozitivum. I díky středeční výhře 5:4 nad Bernem si totiž východočeské mužstvo udržuje v evropské soutěži daleko lepší průměr vstřelených branek na zápas.

Zatímco v extralize svým střeleckým průměrem jeho střelci nepřelezli hranici dvou gólů na zápas, v Lize mistrů si drží slušný průměr více než tří branek. A to i díky dvěma domácím výhrám, při nichž nastříleli pět branek nejen nyní Bernu, ale také v úvodním duelu finskému TPS Turku.

„Hrálo se v dobrém tempu, hodně se bruslilo, ale nebylo tam příliš fyzického kontaktu,“ vystihl jednu z možných příčin, proč se Hradečtí střelecky prosadí spíše v některých zápasech Ligy mistrů než v extraligových, kouč Mountfieldu Václav Sýkora při hodnocení duelu s Bernem. Dát pět gólů v jednom zápase, to se v extralize Mountfieldu letos ještě nepovedlo, maximem byly čtyři v utkání s Plzní, ale na ten poslední Hradečtí potřebovali prodloužení. Zápas s Bernem navíc přinesl hradeckým fanouškům letos v extralize zatím nepoznanou věc. V první třetině Mountfield nastřílel tři góly, zatímco v extralize jsou pro střelce prakticky zbytečné. V devíti zápasech v nich dali jediný.

„Začátek se nám vydařil a dostali jsme se do dvougólového vedení. Nechci hodnotit, do jaké míry to bylo hrou soupeře, soustředili jsme se na sebe,“ komentoval vedení 3:1 po první části hry zápasu s Bernem kouč Sýkora. „Konečně jsme si zase nahráli pár puků za sebou,“ doplnil ho útočník Jiří Šimánek.

Výhra 5:4 nad Bernem znamená, že Hradec má v Lize mistrů reálnou šanci postoupit ze základní skupiny do vyřazovací části. Ve svém posledním zápase, kterým bude úterní odveta v Bernu, k tomu určitě musí bodovat. A pokud nezíská všechny tři body, bude čekat, jak dopadne utkání finského TPS Turku s již jistě postupujícím anglickým Nottinghamem.

Předtím ale na Hradecké čekají v závěru tohoto týdne dvě extraligová utkání, v nichž potřebují bodovat, aby vybředli z nechtěného průměru a posunuli se tabulkou výš. Dnes nastoupí v Chomutově, v neděli na svém ledě přivítají Vítkovice. V obou případech jde o týmy, které jsou v tabulce před nimi, Chomutovu patří dokonce třetí místo.