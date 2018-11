Hradečtí hokejisté jdou na přestávku s prohrou, po hattricku Strapáče

Po dvou výhrách - v Chomutově po prodloužení a domácí nad Zlínem - totiž včera prohráli 1:3 v Olomouci. I přesto, že téměř v polovině poslední třetiny vedli 1:0. Jenomže domácí tým ve 48. minutě vyrovnal, necelých sedm minut před koncem vstřelil druhý gól a 16 vteřin před třetí sirénou svoji výhru potvrdil.

Všechny tři si na své konto připsal domácí útočník Strapáč, jenž tak sám připravil Mountfieldu čtvrtou prohru v posledních šesti zápasech. I tak ale hradecký tým zůstává v popředí tabulky. I tak se ale Mountfield bude v následné reprezentační pauze hřát na výsluní popředí tabulky, s jednatřiceti body je jen dva za vedoucí Spartou.

Mountfield minulý týden zastavil sérii tří porážek, když nejprve v úterý vyhrál v prodloužení na ledě Chomutova, aby v pátek na domácím stadionu přemohl 4:2 Zlín. Byla to jeho první tříbodová výhra po pětizápasové přestávce.

„Vítězství si strašně moc ceníme, protože bylo ubojované,“ hodnotil páteční výhru nad Zlínem Petr Svoboda, asistent hlavního hradeckého kouče Martince.

Také do včerejšího utkání Hradec vstoupil lépe, ještě před polovinou úvodní části hry ho do vedení poslal obránce Cibulskis a Hradec měl i další příležitosti ke vstřelení branky. Nikdo z jeho hráčů ale neuspěl a v poslední třetině přišel obrat z hokejky Strapáče, pro kterého to byly úvodní tři branky v této sezoně.

Hokejová extraliga má nyní téměř dvoutýdenní přestávku, během níž česká reprezentace odehraje první turnaj Euro Hockey Tour ve Finsku. Ve výběru kouče Říhy se představí i dva hráči hradeckého týmu - obránce Zámorský a útočník Radovan Pavlík.

Další extraligový zápas hradecký tým sehraje v pátek 16. listopadu, vypraví se k němu do Karlových Varů.