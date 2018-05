Do Hradce rivalitě navzdory. Minulost nehraje v rozhodování roli

Pro ně jako pro cizince to ale zdaleka nebyla tak složité jako pro hráče, kteří je v hokejovém putování z Pardubic do Hradce Králové následovali. Své o tom ví útočník Petr Koukal, který do Hradce přišel loni v létě.

A jak to v následující sezoně bude vypadat s dvojicí, kterou tvoří obránce Tomáš Linhart a útočník Daniel Rákos?

Stejně jako jejich tři předchůdci se totiž budou muset vypořádat se svou výraznou pardubickou minulostí. Avšak jak loni Koukal, tak ani letos Linhart s Rákosem do Hradce nezamířili přímo z týmu jeho největšího rivala. Na rozdíl od Slováka Štajnocha a Slovince Gregorce.

Od rivala k rivalovi v Hradci s pardubickou minulostí:

Adam Svoboda (brankář, v Hradci sezona 2015/16)

Martin Štajnoch (obránce, sezona 2016/17)

Blaž Gregorc, obránce, 2016 – 2018)

Petr Koukal (útočník, 2017 – ?)

Tomáš Linhart (obránce, 2018 – ?)

Daniel Rákos (útočník, 2018 – ?) z Hradce do Pardubic:

Zdeněk Čáp (obránce, 2013/2014)

Ondřej Kacetl (brankář, 2016 – ?)



„Při rozhodování, zda mám do Hradce jít, bylo na straně Pardubic nejvýš právě tohle. Bavil jsem se o tom s kamarády a nejbližšími a ti to chápou,“ přiznal útočník Rákos, jedna ze dvou „pardubických“ posil hradeckého Mountfieldu pro nastávající sezonu.

Putování mezi hokejovými kluby Hradce a Pardubic není zdaleka nic nového. Zvlášť patrné to bylo v době, kdy Hradec hrál od začátku tisíciletí v 1. lize a pardubický klub byl jeho menšinovým vlastníkem. Do Hradce tak pravidelně jezdila řada hráčů, ať už na hostování, či na střídavý start.

Se změnou vlastnické struktury a hlavně po přesunu extraligy z Českých Budějovic do Hradce se však situace změnila. První tři hradecké sezony byl na trase výměn a přestupů mezi oběma kluby prakticky klid. Pak do Hradce přišel gólman Svoboda a do nové sezony Hradec půjde minimálně s trojicí hráčů, kteří toho v Pardubicích hodně zažili.

„Rozhodování zda Pardubice, či Hradec nebylo zase tak těžké. Hradec hrál roky nahoře, chci v tom pokračovat a něco vyhrát,“ přiznal obránce Linhart.

S útočníky Koukalem a Rákosem, kteří jsou také považováni za kované Pardubáky, jej spojují dvě věci: jednak, že před lety jezdili do Hradce hrát 1. ligu, a jednak, že si v dresu Pardubic v extralize ani jednou nezahráli. Byť Mountfield zažije od svého příchodu do Hradce šestou extraligovou sezonu, všichni tři si derby užili a užijí až na jeho straně.