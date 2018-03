Kávu do okénka řidiči u staré benzinky nedostanou, blokovali by výpadovku

Krajská metropole mohla mít atraktivní novinku pro řidiče na výpadovce na Jičín a Jaroměř, ale nejspíš se tak nestane.

V prvorepublikové čerpací stanici v Koutníkově ulici měla už od listopadu sloužit moderní kavárna CrossCafe Drive, k níž řidič přijede, objedná si kávu či dezert a dostane je, aniž by vystoupil.

Pumpa s velkými litinovými okny a přístřeškem se světlíkem byla řadu let prázdná. Na podzim ji od města odkoupila kavárenská síť a dala jí typický červenobílý nátěr s velkou cedulí. Kromě toho na kavárnu láká na okruhu několik billboardů, avšak ani po pěti měsících se tu káva nevaří.

Projekt narazil na hradeckém magistrátu. Na základě stížností místních totiž stavební úřad nechal dopravnímu inspektorátu vypracovat posudek a ten vyhodnotil, že kavárna přináší mnoho dopravních rizik. Stavební úřad proto firmě odebral už dříve vydané stavební povolení.

Řidiči na výpadovce často bourají

Obyvatelé této části Hradce, kteří se proti otevření CrossCafe Drive postavili, poukázali na špatné dopravní řešení.

Na krátký nájezd k okénku se vejde jen pár aut a reálně hrozí, že každé další auto, které se postaví do fronty, už bude stát v silnici. Na frekventované čtyřproudovce by blokovalo provoz.

Autory záměru to nejspíš nenapadlo.

„Dopravní inspektorát policie shledal místo nevhodným, jelikož v místě je špatná dopravní situace, kavárna disponuje špatným dopravním napojením a při výjezdu z ní je velice špatná viditelnost. Už nyní jde o místo s častými dopravními nehodami a není tedy pro tento účel vůbec vhodné,“ sdělila mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

Vyjet od benzinky na výpadovku vyžaduje trpělivost

Přijet autem ke kavárně po čtyřproudové výpadovce si zkusila i redaktorka MF DNES. Prostor pro přijíždějící auta skutečně není příliš velký, do fronty se vejdou maximálně tři, ta další už by musela stát před vjezdem do vedlejší firmy, na chodníku nebo v silnici.

Původní záměr, aby řidič do půl minuty odjel s kávou v ruce, aniž by vystoupil z vozu, je trochu sci-fi. Už jen vyjet od kavárny by po řidiči vyžadovalo značnou trpělivost, redaktorka v pracovní den dopoledne se o to pokoušela tři minuty.

„My jsme to celé bohužel začali řešit až v momentě, kdy už tam CrossCafe začalo kavárnu budovat. Jejich stavba nám znemožnila přístup do baráků, jelikož chodníky byly zastavěné. Z toho důvodu jsem se obrátil na policii a příslušné orgány,“ prozradil Zdeněk Lahvička, který žije v jednom z okolních domů.

I on upozorňuje, že úsek s častými nehodami není pro tento podnikatelský záměr zrovna ideální. „Kdyby to někdo nedobrzdil, mohlo by se stát neštěstí. Manželka chodí často na procházky s kočárkem. Že by měla vyjít na chodník, kde stále budou najíždět auta, je opravdu nemyslitelné,“ prohlásil.

Podle místních, z nichž řada si ještě pamatuje doby, kdy se tady čepovalo palivo, není příliš možností, jak zabezpečit bezpečnost. „Jejich koncept neodpovídá ani normám, které jsou na takovou silnici první třídy nastavené. Musel by tam být připojovací pruh pro vjezd i výjezd,“ podotkl Lahvička.

Pracujeme na termínu otevření, tvrdí firma

Frančízová společnost zažádala o vydání kolaudačního souhlasu, ale stavební úřad její žádost zamítl. V současnosti není zřejmé, co s objektem bude. Jisté však je, že v nejbližší době se kavárna na okruhu neotevře.

Hradecký magistrát se k problému zatím nechce blíže vyjadřovat. „Vzhledem k tomu, že se v průběhu stavby objevily nové skutečnosti, bylo třeba provést přezkumné řízení k vydání územního souhlasu a ohlášení stavby,“ sdělil pouze stručně mluvčí magistrátu Petr Vinklář.

Majitel objektu, společnost CrossCafe, se přesto k záměru otevřít kavárnu i nadále staví optimisticky. Na dotazy MF DNES odpověděla zástupkyně firmy pouze jedou větou. „Stavba je dokončena. Aktuálně pracujeme na termínu otevření, jakmile budeme mít novější zprávy, budeme vás informovat,“ napsala mailem manažerka marketingové komunikace Vendula Mrázová.

Nová kavárna původní památku nekazí, míní historik umění

Zájem o zachování prvorepublikové benzinky v hradecké Koutníkově ulici mají už delší dobu památkáři a historici, kteří upozorňují, že podobných dochovaných objektů u nás už není mnoho.

Historik umění Ladislav Zikmund Lender, který se zabývá architekturou a designem 19. a 20. století, tvrdí, že benzinka na Gočárově okruhu je jedinečnou autentickou stavbou nejen na území Hradce.

„V roce 2016 jsem se snažil o zařazení benzinky mezi kulturní památky, ale město nápad odmítlo podpořit,“ řekl, ale zároveň se zastal nového majitele.

Zdůraznil, že současná podoba objektu nijak nenarušuje památkové a architektonické kvality. „Můžeme to označit za dobrý kompromis mezi zachováním památky a změnou záměru,“ uvedl.

Výhrady má jen k barvě. „Kdyby ho majitelé nechali čistě bílý, byla by stavba více viditelná. Určitě by více zářila do krajiny a poutala řidiče, což byl i původní záměr benzinky,“ dodal Ladislav Zikmund Lender.