Hradec ohlašuje stavbu stezky, stadionu i lávky. Blíží se totiž volby

Hradecká radnice už oznámila, že už za několik dnů začne roky připravovaná stavba cyklostezky do Pardubic. Z dalších investičních akcí se pak ještě letos například rozestaví lávka přes Labe a dojde i na fotbalový stadion, což jsou další plány, kterým se dlouhá léta na svět nechtělo. Na podzim pak koupaliště Flošna dostane krytou halu, aby se tu dalo plavat i v zimě, chystá se ale i stavba krytého kluziště či parkovacího domu.

„Co se nyní odehrává v Hradci Králové, se nyní děje ve více městech. Načasování takových projektů na rok voleb je součást politického marketingu. Zkrátka kandidáti, kteří chtějí na komunální úrovni pokračovat, na sebe potřebují upozornit. Je to vábnička na voliče. Pomalu se začnou vyrábět různé volební tiskoviny, kde se kandidáti budou chlubit, co všechno pro obyvatele, město i okolí dělají,“ upozornil politolog Jiří Štefek.

Jak to tedy s „návnadami na voliče“ pět měsíců před volbami vypadá?

Lávka načne proměnu neudržované plochy

Lávka přes Labe u kongresového centra Aldis má zpoždění, ale ne tak velké, aby tento projekt ohrozil plány na stavbu úplně nové administrativní budovy banky ČSOB. Lávka, o které se mluví již od roku 2001, s největší pravděpodobností začne vznikat na konci letošního roku.

„Děláme vše pro to, aby stavba mohla začít již letos. Již má platné územní rozhodnutí, nyní postupujeme stavebním řízením, projekt se posuzuje a jakmile bude vyřízené stavební povolení, vypíšeme výběrové řízení. Je to zkrátka jedna z priorit města,“ řekl náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich (Slušná politika a Hradečtí patrioti).

Ocelová lávka od architekta Libora Kábrta však nebude jedinou stavbou, podle které lze odhadovat, že neudržovaná plocha u Aldisu se už brzo začne měnit. Ještě letos by totiž na druhém silničním okruhu měly vzniknout takzvané zálivy pro budoucí zastávky MHD.

Ač to tak zatím nevypadá, lokalitu čeká velká proměna. Zastaralý regulační plán nahradila studie od architekta Pavla Zadrobílka, jenž tu navrhl živé centrum. Zájem investorů skutečně dává tušit, že by to nemusel být úplně nereálný projekt.

Kromě centra ČSOB, jež si tu za více než 28 milionů korun pořídila pozemek o výměře osm tisíc metrů čtverečných, by tu měl být rovněž komplex až se 180 bytovými jednotkami, počítá se i s rozšířením Aldisu, stovkami parkovacích míst a dalšími projekty. „Studie je v každém případě moc povedená,“ konstatoval Vedlich.

A právě lávka je startérem celé proměny. Její vznik byl ostatně jednou z podmínek banky ČSOB. „Město ji chce již dlouhou dobu, proto jsem rád, že se nám to podařilo dovést do úspěšného konce. Existují minimálně dva důvody, proč ji chceme realizovat co nejdříve: zavázali jsme se k tomu ve smlouvě s ČSOB a potom je také lávka pod dotacemi, které na ni budeme čerpat,“ konstatoval náměstek primátora.

Stavba stadionu nejspíš začne ještě na podzim

Lávka však není jediným projektem, na který vedení města před komunálními volbami může shánět kladné body. Když pomineme, že k tomuto účelu slouží i dotované stavby - kromě lávky je to například zahájené budování cyklostezky do Pardubic - těsně před realizací jsou i ryze městské investice.

Tou největší je stavba fotbalového stadionu za 550 milionů korun. Demolice západní tribuny už je hotová, radnice chce první budovatelskou etapu rozjet na podzim, a tak se snaží na program nejbližšího zastupitelstva 29. května prosadit bod týkající se výběrového řízení na zhotovitele.

„Dáme jej tam ale pouze tehdy, když si budeme stoprocentně jistí, že je vše v pořádku. U takhle rozsáhlé investice si nemůžeme dovolit jakoukoli chybu, pokud tedy tu jistotu mít nebudeme, návrh předložíme až do červnového zastupitelstva,“ uvedl Vedlich.

Střecha nad koupalištěm se vztyčí v listopadu

Líbivým nápadem je rovněž celoroční plavání na koupališti Flošna. Umožní to mobilní nafukovací hala, která se nad padesátimetrovým bazénem poprvé vztyčí letos na podzim a na léto se vrátí do skladu.

„Uzavřený bazén je úplně přetížený, plavecké kluby a školy chtějí další plavecké dráhy, které jim není možné poskytnout, tak to řešíme touto variantou,“ vysvětlil vedoucí koupaliště Jan Konvalinka.

„Stotisícové město má jednu padesátku, to si myslím, že je opravdu málo. Ten přetlak je obrovský. Dřív mívala veřejnost k dispozici třeba i pět plaveckých drah. Dnes má tak tři a to je neúnosné,“ popisuje odpolední tlačenice v padesátimetrovém bazénu ředitelka hradecké správy nemovitostí Jaroslava Bernhardová, podle které by se pod nafukovací střechu Flošny měli přesunout převážně plavci ze sportovních klubů.

Kluziště bude u školy

Poptávka veřejnosti je rovněž po bruslení, a tak už je takřka jisté, že ve městě bude teprve třetí ledová plocha. Vyrůst by mohla u Základní školy Štefánikova na Moravském Předměstí, měla by být menší než klasická plocha pro hokejové zápasy a zatím to vypadá, že by sloužila převážně veřejnosti.

„Byly schváleny peníze na zpracování studie, která deklaruje, jakým způsobem by se kluziště mělo postavit. Každopádně chceme, aby vyrostlo na etapy, abychom se finančně příliš nerozmachovali,“ vysvětlil Vedlich, podle kterého se zatím nepočítá například se zastřešením nebo tribunami.

Bourání střechy západní tribuny na fotbalovém stadionu: