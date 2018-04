Muž podle obžaloby přinutil nožem taxikářku vystoupit. Bál jsem se, tvrdí

Franěk a jeho dva kamarádi v říjnu 2015 popíjeli v hospodě na Náchodsku. Pak se rozhodli přemístit do baru, taxi jim na cestu zavolala servírka.

Řidička taxi trojici podnapilých mužů vyzvedla a vezla směrem na Nové Město nad Metují. Jeden z cestujících jí řekl, aby to vzala zkratkou po polní cestě.

Franěk je obžalovaný, že po několika minutách jízdy na ženu začal zezadu křičet, ať okamžitě zastaví. Když tak učinila, vystoupil podle spisu z auta a popošel se zavíracím nožem v ruce k jejím dveřím. Řidička se v tu chvíli v autě zamkla. Franěk podle obžaloby začal bušit pěstí na okno a řvát, ať otevře, nebo jí ublíží.

Kamarádi ženě slíbili, že jí Franěk nic neudělá, když otevře. Řidička odemkla, rychle se vysmýkla ze dveří a utíkala polní cestou, kterou přijela. Franěk si podle obžaloby sedl na místo řidičky a ujel několik desítek metrů. Žena po incidentu začala trpět psychickými problémy.

Před soudním senátem Franěk vypověděl, že neměl v úmyslu ženě ublížit, ale že se náhle začal bát o život.

„Když jsme jeli, začal jsem podřimovat a vůbec jsem nemluvil. Jenom jsem ucítil prudké brzdění, zatáčení a nějaký velký skok. To bylo asi v momentě, když jsme najížděli na tu polní cestu. Najednou jsem dostal strach, že mi chce někdo ublížit,“ popsal.



Křičel jsemi, ať vystoupí, ale nevyhrožoval jsem, tvrdí Franěk

Po probuzení prý viděl v kastlíku zbraň a myslel si, že ho chtějí zabít. „Probral jsem se a zařval na řidičku ‚stůj‘. Vystoupil jsem rychle z auta a oběhl ho. Křičel jsem na ni, ať vystoupí, ale nevyhrožoval jsem jí. Jen jsem ji v klidu nechal vystoupit. Ona se ještě vrátila do auta pro doklady,“ řekl Franěk.

Tvrdí, že když si pak sedl na místo řidičky, nešlo mu auto nastartovat. „Tak jsem znovu vyběhl ven z auta a běžel jsem do lesa. Po nějaké době jsem zastavil a schoval se do křoví. Pořád jsem tam slyšel nějaké zvuky a po několika minutách se tam objevila světla a další hlasy. Čekal jsem, až bude ticho,“ pokračoval.

Vylíčil, že se po chvíli zvedl a odešel zpět polní cestou, kterou přijeli. „Šel jsem do vesnice, kde bydlím. Ještě jsem se stavil na hřbitově, kde mám bratra a rodiče. Říkal jsem jim, že jsem málem přišel o život. Pak jsem pokračoval v cestě domů, najednou na mě někdo začal svítit baterkou. Byla to policie, ale já tomu nevěřil, myslel jsem si, že jsou falešní a někam mě odvezou. Když mě odvezli na služebnu, už jsem jim věřil,“ řekl.



Na závěr vyjádřil lítost. „Nechtěl jsem poškozené ublížit, ale bál jsem se o život,“ zopakoval.

Měsíce jsem nebyla schopná vycházet z domu, říká taxikářka

K úternímu soudu se dostavila i poškozená taxikářka. Když po příchodu před jednací síň viděla obžalovaného, rozhodla se požádat předsedu senátu o výpověď bez jeho přítomnosti.

„Pan Franěk na mě měl během cesty narážky, jestli ho ‚vojedu‘ a ať si ho pořádně prohlídnu. Pak se začali bavit o tom, že by jeli do nějakého bordelu u Trutnova. Ptala jsem se jich, jestli to mám otočit a oni řekli, že si musí vzít doma peníze, ať to vezmu zkratkou,“ zmínila.

Popsala, že po několika ujetých metrech na polní cestě Franěk vykřikl. „Myslela jsem, že mu není dobře, tak jsem hned zastavila. On totiž přestal z ničeho nic mluvit a bavili se mezi sebou jen jeho dva kamarádi. Když vystoupil, přišel k mému okýnku s nožem a začal na něj bušit pěstí, ať otevřu,“ řekla.

Potvrdila, že ve voze byla pistole. „Byla tam pro řidiče, já jezdila jen dvakrát týdně. Ale nebyla nikde viditelně, byla pod peněženkou v boční kapse,“ vypověděla.



„Tři měsíce po incidentu jsem nebyla schopná vycházet z domu ani odvézt syna do školky. Musela jsem opustit práci a skončila jsem na pracáku,“ dodala.

Za způsobenou psychickou újmu žádá po Fraňkovi odškodné přesahující 300 tisíc korun. Jednání bude pokračovat ve středu a čtvrtek.