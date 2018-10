Za znásilnění vnuček dostal senior pět let, dívkám vyhrožoval uškrcením

„Rozsudek není pravomocný, obhájce se odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu,“ uvedla mluvčí soudu Iva Matušková.

Podle spisu obžalovaný zneužíval dvě vnučky ve věku deset a jedenáct let a osmiletou dívku ze sousedství. Dělo se to v domě obžalovaného v obci na Jičínsku od jara 2015 do roku 2016. První nezletilou podle spisu zneužil v roce 2015, nutil ji k pohlavnímu styku a osahával ji při společném koupání ve vaně. Za to dostávala úplatky v podobě sladkostí a výletů na koupaliště.

„V létě toho samého roku o letních prázdninách nutil svou nezletilou vnučku k pohlavnímu styku, nabízel jí 200 korun. Jenže dívka odmítla a obžalovaný jí začal vyhrožovat smrtí. Poté ji i přes její nesouhlas zatáhl do postele. Když ji pak odvážel zpět k rodičům, odstavil své auto na polní cestě, kde začal nezletilou osahávat. Druhou vnučku zneužil, když sledovala pohádku z postele,“ zaznělo již při minulém jednání.

„Musely jsem na to koukat všechny“

Prostřednictvím videokonference zde vypovídala i desetiletá poškozená, kterou prý kromě osahávání a zneužívání nutil senior dívat se na video s jeho přirozením.

„Musely jsem na to koukat všechny. Přes škvíru ve dveřích jsem taky viděla, jak osahává první nezletilou. V kuchyni k ní přistoupil zezadu a sahal jí přes kalhoty na konečník. Ona s ním spala často v posteli jen v kalhotkách, taky ji pořád někam bral na výlety. Na mě takový nebyl, já ho před prázdninami moc nevídala,“ dodala.



Obžalovaný dokola zdůrazňoval, že se všechno poškozené vymyslely a jejich matky lžou. „Všechno, co je v obžalobě, je lživé svinstvo. To, že jsem prý holky fotil nahé nebo se s první poškozenou koupal ve vaně, jsou lživé výroky. V obžalobě je, že jsem jim pouštěl porno. Nic takového jsem jim nepouštěl, protože nic takového nemám,“ dodal.