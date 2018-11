Zrušené pruhy a červené plácačky, Poláci v Náchodě kontrolují řidiče

Poláci si na hraniční přechod dovezli mobilní buňku, která slouží jako dočasná kancelář. Zúžili také průjezd hraničním přechodem, aby auta musela zpomalit. Muži v reflexních vestách s nápisem Straz graniczna s dalekohledy v ruce vytipovávají vozidla, která budou zastavovat. Kontroly na hranicích totiž nejsou plošné.

„Nejde o obnovení starých hraničních kontrol. Na přechodu nejsou čeští policisté, ale jen Poláci, kteří kontrolují pouze vybraná vozidla na vjezdu do Polska. Zastavují hlavně dodávky,“ řekla náchodská policejní mluvčí Eva Prachařová.



Polští policisté si vybírají hlavně auta, u nichž lze předpokládat bezpečnostní riziko. Zaměřují se také na vozy, u nichž v minulosti zjistili problémy. Auta nestojí přímo na přechodu, ale policisté je odklánějí do uzavřených pruhů a teprve tam kontrolují doklady i nákladový prostor.

Kvůli uzavřeným pruhům může být průjezd hraničním přechodem zpomalený. V Náchodě však zatím žádné komplikace nezpůsobil. Přestože v pátek odpoledne stála kolona vozidel na celém průtahu městem až k příjezdu od Jaroměře, nemohly za to hraniční kontroly, ale přetížená křižovatka za nádražím.

„Za krizový den z pohledu množství kamionů směřujících do Polska považujme čtvrtek a ani ve čtvrtek kontroly větší komplikace nezpůsobily,“ dodala Prachařová.



Namátkové hraniční kontroly budou trvat do 16. prosince. Polsko je zavedlo kvůli mezinárodní klimatické konferenci v Katovicích. Až do skončení mimořádných opatření nesmí lidé volně přecházet takzvanou zelenou hranici. Využít musí pouze oficiální hraniční přechody. Těch s Českou republikou je celkem 142. V praxi to znamená, že lidé budou potřebovat občanský průkaz nebo cestovní pas i při cestě do hor, pokud budou chtít přejít na polskou stranu pohoří, například v Krkonoších nebo Orlických horách.

Poláci už podobné opatření přijali několikrát. Třeba předloni v červenci kvůli summitu NATO a následné návštěvě papeže.