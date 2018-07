Hygiena v Dolcích zakázala koupání. Vedoucí kempu chce nové rozbory

Krajská hygienická stanice Hradec Králové vydala zákaz koupání v přírodním koupališti Dolce nedaleko Trutnova v pátek. Podle jejích závěrů voda obsahuje sinice a může ohrozit zdraví. S tímto výrokem se však nechce smířit vedoucí areálu Kemp Dolce Renáta Portlová. Podle ní je voda v naprostém pořádku, což mají prokázat nové odběry.

Jenže ty na verdiktu hygieny prý už nic nezmění a zákaz neodvolá. To může mít pro kemp fatální následky. Je sotva polovina prázdnin, z kempu odjíždějí desítky hostů a další turisté ruší své rezervace.

„Hygiena nám odlákala i jednodenní návštěvníky, kteří sem zavítali jen kvůli koupání. Už nyní mám informace z recepce, že hosté ruší třeba svůj pobyt už v polovině nebo i rezervace na další týdny,“ stěžuje si Portlová.

Navzdory ceduli s nápisem „Koupání na vlastní nebezpečí“ se děti dál cachtají ve vodě. Přesto je zákaz hlavním tématem dne.

„Když se po koupání hned osprchujeme, mělo by to být v pohodě. Je sucho a voda v přírodních nádržích je všude špatná. Musíme s tím počítat,“ podotýká Michal Bouček z Lovosic.

Jenže podle vedoucí kempu je kvalita vody dobrá.

„Ani nevíme, kdy hygiena vodu odebírala, zaslala nám jen vyjádření. Jestli vzorky brali ještě před tím, než byly deště, rozbory mohou být zkreslené. Proto jsme si nechali udělat nové vlastní odběry,“ říká Portlová.

V pondělí tak na Dolce vyrazili pracovníci Zdravotního ústavu z pobočky v Hradci Králové. „Výsledky by měly být do dvou dnů. Pak se uvidí, co bude dál,“ zdůrazňuje vedoucí kempu.

Právě nové odběry by ještě mohly letošní pokaženou sezonu zachránit. Podle Portlové je zároveň zarážející, že by se voda zkazila už o měsíc dříve než v jiných letech.

„Když si vzpomenu na minulé roky, voda se začala kazit až koncem srpna. Tento rok je to podle hygieniků už v červenci,“ zaráží provozovatelku, jež vylučuje, že by verdikt hygieny zhatil všechny letní plány: „Určitě tady bude všechno fungovat normálně, všechny atrakce i aktivity,“ ujišťuje.

Na Dolcích se osvěžují také návštěvníci víkendového festivalu tvrdé muziky Obscene Extreme, který v neděli skončil na trutnovském Bojišti. Pár ze Slovenska ani skupina přátel z Německa o nevyhovující jakosti vody nevědí. „Už jsem se koupal v horší vodě, nemám s tím problém,“ říká Roman ze Slovenska.

Závěry hygieny však hovoří jasně. „Z důvodu zvýšeného biologického oživení vody s průkazem hojného výskytu vodního květu, kdy existuje důvodné podezření vážného ohrožení zdraví koupajícího se, provozovatel ukončuje provoz koupaliště,“ stojí ve zprávě.

Jaroslav Hejtík z Čelákovic se prochází po dřevěném molu a pozoruje nápadně zelenou hladinu rybníka. „O tom, že hygiena zakázala koupání, jsme se dozvěděli, až když jsme sem v neděli přijeli. Ráno jsem se byl koupat, je to špatné, voda je hodně zelená. Jsme tady počtvrté a letos to je nejhorší. Škoda je, že u břehu není sprcha, aby se člověk mohl hned opláchnout,“ glosuje.

To, že by se testy hygieny mýlily, prý není možné. „Sám provozovatel si může dělat průběžné testy. My jsme je provedli 16. července a k 20. červenci byl vydán doporučený zákaz koupání. Jelikož provozovatel k danému dni ukončil koupací sezonu, jakost vody zde nebude dále monitorována a koupání je pouze na vlastní nebezpečí,“ sdělila mluvčí krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.

Podle ní může koupání v takové vodě způsobit vážné ohrožení zdraví „A to především u dětí, těhotných žen, alergiků nebo osob s oslabeným imunitním systémem,“ podotkla Krejčí.

Právě u těchto jedinců se může objevit vyrážka, zarudlé oči nebo rýma.

„Projevy se mohou lišit. Od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi přes bolest hlavy až po vážnější jaterní problémy. Problém je, že lidé při koupání často nechtěně vypijí trochu vody a s ní i přítomné sinice,“ upozorňuje Krejčí. Dodává, že situace se do konce léta s největší pravděpodobností nezmění. „Jakost vody je letos ovlivněna brzkým nástupem léta s minimem srážek,“ řekla.