Chybí sníh i voda, vlekaři v Krkonoších dají desítky milionů na nádrže

Vlekaři už jednají se správci národního parku. Největší SkiResort Černá hora-Pec, který čítá pět středisek, má sice umělým zasněžováním pokryto 76 procent sjezdovek, zoufale mu však chybí zásobárny vody. Dvě retenční nádrže s celkovým objemem 12 tisíc kubických metrů mají pouze Janské Lázně, ostatní areály jsou závislé na průtoku v potocích.

Po extrémně suchém létu v nich je mnohem méně vody, než by vlekaři potřebovali. Nízké stavy je limitují při zasněžování, musí zachovat minimální průtok. Když mrzne, nemohou zasněžovat naplno. Nádrže s velkým objemem by to vyřešily.

Kapacitu nádrží na Černé hoře spolklo zasněžování sjezdovky Anděl, na jejímž 500 metrů dlouhém úseku poslední listopadový den lyžařská sezona začala.

„Potřebu nových retenčních nádrží si uvědomujeme už dlouho. Máme dostatek sněžných děl i elektřiny, ale nemáme dostatek akumulované vody, abychom už v úvodu sezony bez jakéhokoli odběru z potoků dokázali připravit čtyři až pět kilometrů sjezdovek, což je pro lyžaře už na začátku zimy zajímavá nabídka. Na Černé hoře bychom proto potřebovali do nádrží dostat 30 tisíc kubíků vody,“ vysvětluje ředitel SkiResortu Petr Hynek.

V prvních dnech loňské sezony se na Černé hoře lyžovalo dokonce jen na 300metrovém úseku.

Vhodná místa pro vybudování nových nádrží vlekaři tipují už několik měsíců a záměr projednávají se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP). SkiResort by rád zvýšil kapacitu nádrže na Černé hoře a novou s objemem 30 tisíc kubických metrů postavil v Peci pod Sněžkou. V menších střediscích, jako je Černý Důl, by podle Hynka stačila poloviční zásobárna.

Budování retenčních nádrží je sice velice nákladné, ale v současné situaci se pro budoucnost lyžování v Krkonoších jeví jako zcela klíčové.

„Jsou to desítky milionů korun. Modernizace jakýchkoli zařízení ve skiareálech jsou však odvislé od dostatku vody. Je jednoznačně potřeba přehodit prioritu v investicích do akumulací,“ upozorňuje ředitel Hynek.

Jednání s ochranáři jsou během na dlouhou trať

Jedním z mála středisek v Krkonoších, která si mohou dělat zásoby vody, je Malá Úpa. Do dvou nádrží v areálech Pomezky a U Kostela se vejde pět tisíc krychlových metrů vody. Kapacita jedné nádrže podle šéfa zdejšího skiareálu Martina Bučka stačí na vysněžení 300 metrů sjezdovky dvaceticentimetrovou pokrývkou: „Neplatí to pokaždé, hodně záleží na podmínkách. Záleží, jak fouká vítr, na vlhkosti vzduchu a dalších faktorech.“ V celém středisku je 3,7 kilometru tratí.

I díky vodě zadržené v umělých nádržích v kombinaci s vysokou nadmořskou výškou mohla Malá Úpa první prosincový den zahájit sezonu jako druhý areál v Krkonoších.

„Kdybychom nádrže neměli, tak by se tady určitě tak brzo nelyžovalo,“ přiznává šéf střediska.

I Malá Úpa chce zvýšit podíl akumulované vody a shromažďovat ji už několik měsíců před startem sezony, aby jakmile udeří mrazy, mohla zasněžit větší část sjezdovek než nyní. „Jednáme o tom s ochranáři, ale je to běh na dlouhou trať,“ přiznává Martin Buček.

Správa KRNAP si za určitých okolností stavbu nádrží představit dokáže. „Je to asi jediné řešení, přestože i retenční nádrže mají negativní aspekty. Každý projekt je však potřeba posuzovat individuálně, záleží, jakou bude mít podobu a v jaké lokalitě bude,“ tvrdí mluvčí správy parku Radek Drahný.

Voda je velkým tématem i v Orlických horách. Skiareál Deštné s pěti kilometry sjezdovek začal o retenčních nádržích uvažovat před několika lety a dnes s nimi už dokonce počítá územní plán. I Deštné letos při zasněžování limituje nižší stav vody.

„Je otázka, jestli to bude po suchém létu priorita. Budeme to muset pečlivě zvážit, protože to samozřejmě představuje obrovskou investici. Vloni jsme investovali do nové lanovky, a tak peněz nemáme nazbyt,“ říká šéf skicentra Petr Prouza.

Pro Deštné by podle něj byla optimální zásobárna vody s objemem 15 tisíc kubických metrů, hodně by už řešila třetinová nádrž. „Máme plochu, která je k tomu územním plánem určená, ale přesné parametry ještě nejsou přesně dané. Záleží, co nám úřady dovolí,“ sděluje Prouza.

Zasněžování na sjezdovce Anděl na vrcholu Černé hory: