Bývalý senátor Hlavatý blokuje stavbu konkurenční továrny ve Dvoře Králové

Přestože výstavba moderní továrny na autodíly v průmyslové zóně Zboží symbolicky odstartovala již na jaře, zatím šlo pouze o archeologický průzkum a přivedení inženýrských sítí. Umožnila to smlouva o budoucí koupi pozemků, kterou schválili zastupitelé ve čtvrtek. Firma za 11,5 hektaru zaplatí téměř 18 milionů korun bez daně. Stavba se tím však přiblíží jen minimálně.



Řízení o stavebním povolení totiž stále pokračuje a zatím je jen přáním firmy, aby bylo hotové do konce roku. Přitom tou dobou už měla být výstavba areálu za více než dvě miliardy korun v běhu, samotná výroba se měla rozjet ve druhém čtvrtletí příštího roku (více v článku Karsit spěchá kvůli zakázce, stavba továrny na autodíly má však skluz).

Jenže společnosti miliardáře Františka Řípy hází klacky pod nohy jiný průmyslník - jeho budoucí soused ze Dvora Králové nad Labem, šéf Juty Jiří Hlavatý. Letos na jaře napadl stavební povolení na příjezdovou komunikaci k závodu. Prý kvůli tomu, aby ochránil tamní obyvatele od zvýšené dopravy.

Koupil proto i pozemek, na němž by v budoucnu podle územního plánu měl být sjezd z obchvatu města. Obvinění, že tak činí kvůli nechtěné konkurenci v době napjaté situace na trhu práce, odmítá.

„My jsme to nekupovali, abychom byli účastníkem řízení. Kupovali jsme to proto, aby si tam pan Bartoš mohl dát včely. Oni mu šest metrů od baráku dali příjezdovou cestu pro 610 aut a 116 kamionů. Nám nejde o továrnu Karsitu, ale o komunikaci, která bude mít zásadní dopad na lidi v okolí. Chtěli jsme, aby ji posunuli,“ vysvětlil Jiří Hlavatý, že jen pomáhá svému kamarádovi z dětství.



Námitky proti povolení cesty podala Juta v dubnu, úředníci města je v květnu zamítli s odůvodněním, že povede 40 metrů od nejbližšího pozemku. Ten patří právě Jutě a podle územního plánu na ní má být ochranná zeleň, která má oddělit průmyslovou zónu od obytných parcel.

„Je tam, aby odstínila případný hluk ze zóny. Majitel pozemku nemá povinnost tu zeleň vysázet, ale nemůže tam ani postavit dům, halu nebo cokoliv velkého,“ upozornil starosta Dvora Králové Jan Jarolím (ANO) a zpochybnil i argumenty o blízkosti komunikace a nárůstu dopravy.

„Podle projektu je střed té komunikace sto metrů od obytného domu. V prvních asi pěti letech se počítá, že tam bude jezdit 50 kamionů denně. To není nikterak obrovský nárůst dopravy, protože už dnes po silnici, která vede těsně podél těch domů, projíždí za den asi 550 kamionů,“ řekl.

Argumenty míchají jablka a hrušky

Rozdílná čísla ve vzdálenosti cesty od obytného domu pramení z toho, že zatímco šéf Juty hovoří o budoucím sjezdu z obchvatu města, projekt i radnice mají na mysli příjezdovou komunikaci k budoucímu závodu. Ta je od domů skutečně dál, přesto se Hlavatému nelíbí. Cesta je podle něj v rozporu s územním plánem.

„V něm žádná cesta do průmyslové zóny nikdy nebyla. Karsit si toho je dnes vědom. Oni ji naplánovali přes pozemek, kde je v územním plánu přírodní plocha,“ upozorňuje Hlavatý.

Oba miliardáři o řešení situace od jara několikrát jednali, ale výsledek byl nulový.

Podle ředitele Karsitu Automotive Jana Kříže se firma dostala do kleští ne vlastní vinou. Umístění cesty podle něj určila závazná studie, kterou investorovi předložilo město.

„My chceme vyrábět, to je náš byznys, ne se přít o to, jestli bude cesta vpravo nebo vlevo. Když nám město řekne, že to má být tady, postavíme to tam,“ řekl Kříž.

„Prostor pro komunikaci vymezil územní plán. Ten platí od roku 2013 a tehdy k němu připomínky nebyly. Až teď v souvislosti s prodejem Karsitu se objevily tyto námitky. Schvaloval to i dopravní inspektorát a ten jednoznačně řekl, kde je vjezd přípustný,“ vysvětluje starosta.

Stavba letos nezačne

Juta se proti stavebnímu povolení odvolala, ale krajský úřad námitky opět zamítl a povolení na stavbu cesty je tak pravomocné. Firma zkoušela napadnout i další řízení na terénní úpravy pod budoucí továrnou. Karsit však nakonec žádost stáhl a práce začlení do řízení o stavbě samotného areálu. I tam lze ovšem očekávat námitky Juty.

Její ředitel Jiří Hlavatý rozeslal minulý týden hned dva dopisy zastupitelům Dvora Králové. První před hlasováním o prodeji pozemků, druhý jako reakci na výroky, které na zastupitelstvu zazněly. V nichž upozornil na propojení radnice a Karsitu. Jeho ředitel Kříž je totiž současně radním města.

„To je obrovský střet zájmů. On tedy na radnici nekope za lidi, ale za firmu,“ tvrdí Hlavatý. Své jednání v pondělí vysvětloval také veřejnosti v kině Svět ve Dvoře Králové. S příliš velkým pochopením se však nesetkal. Publikum tleskalo spíše lidem, kteří jednání Hlavatého kritizovali.

Takto vypadalo zahájení stavby areálu:

Zástupci Karsitu v kině seděli až v předposlední řadě, nemohli ani mluvit na mikrofon, protože bezdrátové mikrofony chyběly. Očividně se nepočítalo s širší diskuzí. Přesto jeho projektanti odmítli kritiku příjezdové cesty.



„Dal jste nám tu přednášku, jak je územní plán modla, ale opomněl jste jednu důležitou věc. Že každá ta funkční plocha má stanoveno přípustné využití. Stavební úřad by v životě nedopustil, aby komunikace byla v rozporu s územním plánem. Je potřeba nevytrhávat tady jenom úryvky, které vám vyhovují k obhajobě,“ reagovala na jeho slova o porušování územního plánu projektantka Eva Dvořáková a sklidila potlesk publika.



Další z projektantů Karsitu upozornil, že kruhový objezd, jehož západním ramenem Juta argumentuje, bude ve skutečnosti mnohem menší: „Ta komunikace, která v územním plánu vede po tom pozemku (Juty), už tam nepůjde, protože silnice pro Karsit je vyprojektovaná i s budoucím kruhovým objezdem. To znamená, že to byla asi špatná investice.“

Šéf Juty se přesto opakovaně vracel k tomu, že situaci by vyřešilo, kdyby se Karsit napojil na silnici II/299 v jiném místě než poblíž rodinných domů.

„Tady vidíte Karsitem vypracovanou studii dalšího vjezdu do továrny. Ta cesta splňuje podmínky územního plánu,“ ukázal Hlavatý zákres zadního vjezdu do areálu.

„V celé Evropě se do fabriky jezdí zepředu. Je přece nesmyslné, aby se sem jezdilo zadem,“ reagoval na jeho návrhy majitel Karsit Groupu František Řípa.

„Mně zdravý rozum říká, že jestliže je v územním plánu kruhový objezd, je to to nejlepší a nejbezpečnější možné místo na napojení průmyslové zóny,“ přidal další nesouhlasný názor Jan Holan.

Kvůli námitkám Juty se stavba továrny Karsitu už nyní zdržela o měsíce a další zdržení nejspíš ještě nabere. Na jaře se počítalo s tím, že stavba příjezdové cesty začne v létě a bude hotova do podzimu, kdy měla odstartovat realizace samotného areálu. Jenže dělníci se na cestu vrhli až minulý týden. Karsit už kvůli tomu rozhodl o přesunu lisovny do závodu v Jaroměři, aby stíhal plnit závazky vůči zákazníkům.

Že by spory měly ovlivnit samotnou továrnu průmyslník Řípa odmítá: „Státní orgán dal za pravdu nám. Bohužel, tak to je a nic se nezmění. Nám jde o to, abyste už do toho neházeli vidle, stejně se ta továrna postaví. Neděláme nic jiného, než co jste si tady vy domácí dohodli.“



Zástupci Karsitu se Hlavatého otevřeně zeptali, zda bude blokovat i stavbu samotného areálu, když mu údajně jde jen o cestu, která už je vyřešená. Hlavatý však odmítl dát jednoznačnou odpověď: „Sejdu se s panem Řípou a pak uvidím.“