Pobočka Univerzity Karlovy v Dobrušce končí, do budovy chce úřad

Sestěhování městského úřadu na jednu adresu, hotel, sociální bydlení. To vše teď přichází v úvahu.

„Přes prázdniny chceme připravit varianty, o kterých by rozhodli zastupitelé. Náš městský úřad dnes sídlí na šesti popisných místech na náměstí a kolem něj, pro občany je složité orientovat se, kam jít. Část budovy by mohla sloužit jako hotel. Další možností jsou malometrážní byty nebo sociální bydlení,“ rozvažuje dobrušský starosta Petr Lžíčař (SNK).



Univerzita Karlova budovu prodává, protože na ní prodělává. Ve studijním středisku se učili budoucí zahraniční studenti nejznámější české univerzity češtinu a také se připravovali na přijímací zkoušky. Jenže školicích středisek má univerzita několik v Praze a v dalších městech a o to dobrušské neměli studenti, kteří si kurzy platili, zájem.

„V posledních letech byla v Dobrušce jediná třída pomaturitního kurzu. Na patnáct studentů jsme měli zhruba stejný počet zaměstnanců a to byl pro nás velký luxus. Samotná budova má poměrně velkou režii, důvody prodeje jsou čistě ekonomické,“ vysvětluje ředitel Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy Ivan Duškov.

Školicí středisko Univerzity Karlovy Budova, kterou tvoří tři křídla, byla v Dobrušce postavena v 50. letech pro okresní úřad. Ten v ní sídlil v letech 1957 až 1960, kdy ji pro výuku zahraničních studentů češtině převzala univerzita. Dnes nabízí 138 lůžek, několik zasedacích místností a kanceláře. Celkem tam je 80 místností, tři nadzemní a jedno podzemní podlaží a nevyužitá půda.

Koupi budovy už před prázdninami jednohlasně podpořilo městské zastupitelstvo. „Bude lepší, když středisko získá město. Chybí nám tady spousta věcí. Hlavně se z toho nestane něco, co bychom nechtěli,“ říká dobrušský místostarosta Petr Sadovský (ANO).

Podle něj zastupitelé nechtěli, aby se z budovy stala ubytovna pro zahraniční dělníky. Právě s nimi má řada obcí v okolí kvasinské automobilky kvůli častým přestupkům problém (více v článku Černé ubytovny kolem automobilky jsou zlatý důl, vznikají i v domcích).

„Pro mě to byl silný argument. Boom automobilky může jednou skončit a budova se může stát vybydleným a izolovaným místem, kde budeme mít víc nepřizpůsobivých. Určitě to byl jeden z hlavních argumentů, proč jsem hlasoval pro nákup. Každopádně, i když toto pominu, budova by měla patřit městu,“ vysvětluje místostarosta Sadovský.

Podle starosty Lžíčaře je třípatrová podsklepená budova v dobrém stavu, má nová okna, ale musela by se zateplit.

„Já se kloním právě k sestěhování městského úřadu a část budovy by mohla sloužit dál jako hotel. Jsou tam tři křídla. Jedno z nich je přístupné samostatně, tam se hotelový provoz přímo nabízí. Pro potřeby úřadu by se musely udělat menší stavební úpravy a počítačové sítě. Je to původně kancelářská budova, takže by k tomuto účelu byla vhodná,“ řekl.

Školicí středisko je 300 metrů od náměstí a má vlastní parkoviště. „Museli bychom vybudovat třeba výtah. V dnešním úřadu to nejde, dnes nemáme jedinou bezbariérovou kancelář,“ podotýká Lžíčař.

Budova má stát 36 milionů korun, město ji zaplatí z rezerv městského rozpočtu. Prodej ještě musí schválit orgány univerzity. Přes prázdniny by se měla připravit kupní smlouva a tu by pak v září schvalovali zastupitelé.

Podle Lžíčaře má univerzita právní posudky, že budovu může prodat přímo městu.

„My bychom se ani nějaké soutěže nemohli zúčastnit. Cenu by muselo předem veřejně schválit zastupitelstvo a pak už by každý další zájemce přihodil, kolik by potřeboval. Termín prodeje ještě není pevně daný, ale univerzita počítá s provozem do konce roku. Je možné, že budovu převezmeme od ledna, možný je i dřívější termín,“ říká.

Studenty z Dobrušky přesune univerzita do střediska v Poděbradech.

„Letní jazykový kurz pro krajany, který má v Dobrušce velkou tradici, ještě letos bude, ale v příštích letech ho přesuneme do Poděbrad,“ sděluje Ivan Duškov.