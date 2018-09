Z opuštěného kina v Rychnově vznikne knihovna za sto milionů

Jako dojnou krávu má radnice v Rychnově nad Kněžnou státní rozpočet. Díky rozvoji blízké průmyslové zóny Solnice-Kvasiny si po dotacích na opravu atletického stadionu, stavbu bytového domu v Mírové ulici nebo domova pro seniory město sáhne na dalších zhruba 90 milionů korun, za něž přestaví opuštěnou budovu bývalého kina na moderní knihovnu s multifunkčním sálem.

Podle projektu se cena za rozsáhlou přestavbu sedm let opuštěné budovy vměstná do 100 milionů korun. Město ze svého doplatí zhruba desetinu, zbytek pokryje státní dotace. Aby o ni Rychnov nepřišel, musí spěchat. Termín dokončení je v závěru příštího roku.

„Ministerstvo chce, abychom už letos čerpali nějaké peníze. Proto musíme co nejdříve začít. Výhodou je, že se ten prostor přes zimu temperuje, takže se tam může stavět celoročně,“ říká vedoucí odboru správy nemovitostí na rychnovské radnici Milan Bělka.

O přestavbě chátrající budovy bývalého kina na knihovnu se v Rychnově hovoří už několik let. Město si nejprve nechalo vypracovat studii, která navrhla několik variant vnitřního uspořádání.

Před rokem vybralo projektanta a nyní chce vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Ještě na jaře si radnice plánovala, že se v září začne stavět. Jenže teprve před pár dny získala finální verzi projektu a stavební povolení bude mít v ruce až v prvním zářijovém týdnu.

„Do konce týdne bychom to chtěli vypsat, abychom mohli co nejdříve začít stavět,“ upozorňuje Bělka. U tak velké zakázky může výběr zhotovitele trvat týdny. Stavět se tak nejspíš začne až v říjnu.

Ze sálu budou dvě poschodí

Stavbaři budou muset nejprve zlikvidovat stávající kinosál, který je příliš prostorný. Místo současných 280 sedadel v něm vzniknou dvě patra. V přízemí navíc sál po délce přepaží stěna, která oddělí půjčovnu pro děti a dospělé. U vstupu bude foyer, který poslouží jako výstavní sál. V zadní části objektu vznikne z bývalého bytu čítárna, z níž návštěvníci budou moci přejít do zahrady s letním posezením.

„Budovu je třeba úplně přestavět, zůstanou z ní v podstatě obvodové zdi. Přepažení sálu je nutné i kvůli statice, protože v prvním patře bude konferenční sál a sklady knih, které budou v pojízdných regálech. Jsou tam proto technologické nároky na podlahu, aby tam nebyl průhyb,“ vysvětluje ředitel městské společnosti Kultura Rychnov nad Kněžnou Karel Štrégl.

Konferenční sál vznikne v místech někdejšího balkonu a pojme zhruba 100 lidí. Sloužit má pro přednášky, besedy či jako menší koncertní prostor. Velikostí bude odpovídat kinosálu, který vznikl ve Společenském centru.

„Půjde o multifunkční sál s mobilní elevací, ale nebudou tam kino technologie, jen základ ozvučení a základ světel. Počítá se s plátnem, ale promítat se bude jen na projektoru, například při přednáškách,“ říká Štrégl.

Sál nyní schází, knihovna si ho půjčuje v divadle

Podobný prostor dosud knihovně chybí. Pro přednášky si půjčuje hlavně malý sál v Pelclově divadle. Nedostatek místa je i v současných půjčovnách, které se nacházejí ve Společenském centru.

„Jsme v budově spolu s ostatními organizacemi a máme knihovnu rozstrkanou po třech patrech. V přízemí je půjčovna, v prvním patře čítárna, studovna a přístup k internetu a v suterénu sklady. V půjčovně není prostor, kde by si mohli lidé sednout,“ popisuje nevyhovující prostory Iva Kalousková z městské knihovny.

Nový objekt by měl knihovníkům nabídnout moderní technologie a prostory na míru. Knihy jim ze skladu přiveze výtah, návštěvníci už nebudou muset šlapat do schodů, ale všechny služby najdou v jednom patře. Denně jich do knihovny chodí zhruba 130.

„Když projekt vznikal, konzultovali jsme každý krok s architektem a jezdili i po knihovnách v republice, aby tam nebyly zbytečné chyby, co se týče provozu do budoucna. Budou tam poslední technologie, co se pro knihovny používají,“ slibuje Štrégl.

Stěhováním do nového si polepší nejen knihovna, která má ve fondu asi 100 tisíc svazků, ale i základní umělecká škola, jež ve Společenském centru také sídlí. Rok od roku jí přibývá žáků a bude se tak do uvolněných prostor moci rozšířit.

Budova rychnovského kina je prázdná od roku 2011 kvůli přechodu na digitální distribuci nových filmů. Nákup moderního vybavení se tehdy nevyplatil a do velkého kinosálu navíc chodilo málo lidí. Projekce se proto přesunuly nejprve do kinokavárny v Pelclově divadle a loni do nového multifunkčního sálu ve Společenském centru. Ten má technologii i na 3D projekce a ve výsuvném hledišti nabízí 100 míst k sezení.