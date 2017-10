Nejsem žena z ocele, říká rok po hořkých krajských volbách Dostálová

Je to už rok, kdy v hradeckém volebním štábu hnutí ANO Klára Dostálová za bouřlivého povzbuzování rozkrojila vítězný dort, začala přijímat gratulace i spřádat plány, koho vezme do krajské vládnoucí koalice.

Jen o nedlouho později se však na vládě domluvili lídři jiných pěti stran, a to bez ní coby vítězky, a na náměstkyni ministerstva nakonec nezbylo místo ani v krajském zastupitelstvu (psali jsme zde).

Napravit - jak ona tomu říká – podvod na voliče chce opět jako jednička, tentokrát v parlamentních volbách. „Co vás nezabije, to vás posílí. Jsem bojovnice, ráda dělám dobré věci pro lidi, jsem velmi kreativní a ráda bych to zúročila,“ říká Dostálová.



Neobáváte se, že parlamentní volby mohou skončit podle stejného scénáře jako loňské krajské, tedy všichni proti ANO?

Obava tady opravdu je, na druhou stranu rozdíl mezi krajskými a parlamentními volbami je ten, že nyní bude určovat prezident, kdo bude mít právo sestavovat potenciální koalici nebo vládu. Prezident tedy pověří vítěze voleb a na tom bude, jak si bude počínat. V krajských volbách ještě nebyly sečteny výsledky, a už jsme měli koalici, takže je zřejmé, že došlo k podvodu na voliče.

A nebyla před rokem chyba i na vaší straně? I vy jste mohli vyjednávat ještě před volbami...

Ale rozhodnout by měli voliči, to přece nejde, abychom se dohadovali za jejich zády. Až pak bychom se všichni měli sejít u jednoho stolu a říct si, v čem jsme si blízcí a kde udělat kompromis. Já jsem opravdu dopředu s nikým nejednala, jen mapovala terén a měla jsem určitou představu, jak bych vyjednávání vedla.

A máte to nějak pojištěné letos? Jednáte s potenciálními partnery do koalice již nyní jako ostatní strany vloni touto dobou, anebo to necháte až po volbách?

Komunikujeme napříč spektrem a některé věci se vyvíjí velmi zajímavě. Například téma dopravy v Královéhradeckém kraji, jsem pevně přesvědčená, že všichni kandidující budou táhnout za jeden provaz. Ale nemohu mluvit za Prahu, tedy o tom, jak to vypadá s vyjednáváním na nejvyšší úrovni.

S kým si koalici představit dovedete a s kým naopak v žádném případě?

Mohu vyloučit, že bychom šli s komunisty. Se všemi ostatními stranami se dá jednat o průsečících. Já jsem ale zastáncem většinového volebního systému - tedy vítěz bere vše a ať ukáže co umí. Koaliční vláda je vždy cestou kompromisu.

Proč na krajské kandidátce hnutí ANO schází poslední lídr parlamentních voleb Ivan Pilný? Údajně jste jeho kandidaturu sami nechtěli.

To musím rezolutně popřít. Pan Pilný prošel všemi oblastními volbami, ale pak bohužel se svým programem neuspěl v konečném hlasování.

A naopak - ředitel úspěšné textilky a senátor Jiří Hlavatý je sice až na 18. místě kandidátky, ale vzhledem k jeho popularitě by nepřekvapilo, kdyby byl zvolen. Koho napadlo nominovat jej na kandidátku a vystavit jej tlaku, že si bude muset vybrat, zda zůstane v Senátu, nebo půjde do Poslanecké sněmovny a k tomu ještě povede fabriku?

On sám chtěl být na kandidátce. Vyjadřuje tím, že nezměnil svůj postoj a nadále se ztotožňuje s hnutím ANO. Pokud jej lidé vykroužkují, musí se sám rozhodnut. Já jeho názor znám a myslím, že by se rád věnoval Senátu a současně pokračoval ve své podnikatelské činnosti.

Takže jeho kandidatura v parlamentních volbách je jen jakousi vějičkou na voliče?

Nemyslím si. Bylo by to tak, kdyby byl v první pětce. Takhle to vnímám opravdu jen jako vyjádření podpory našemu hnutí.

Jaké máte vztahy s Martinou Berdychovou, která sice zůstala v poslaneckém klubu ANO, ale vloni vás se sdružením Východočeši poslala do opozice?

Můžu se jakkoli zlobit na takzvanou náchodskou kliku, tedy na chlapy, kteří se proti mně domluvili, to však jsou a byli moji političtí konkurenti. S Martinou jsem komunikovala, když bylo sečteno asi 70 procent hlasů a domluvily jsme se. To, že mně nesdělila, že jde vyjednávat jinam, o čemž jsem se dozvěděla až z televizních zpráv, beru osobně a jako dýku do zad. Prostě nás zradili naši vlastní.

A co vy? Už jste rozchodila rok staré hořké vítězství, po kterém jste nejprve na kraji skončili v opozici a nakonec jste se poněkud nedobrovolně musela vzdát i zastupitelského postu?

Nejsem žena z ocele, zamrzelo mě to a právě ty zprávy mi podlomily nohy. Na druhou stranu: co vás nezabije, to vás posílí. Jsem bojovnice, ráda dělám dobré věci pro lidi, jsem velmi kreativní a ráda bych to zúročila. Nebudu se babrat v minulosti, zkrátka voda na nesprávné lidi se vždycky vaří (o rezignaci na post zastupitelky jsme psali zde).

A co v kraji? Jak se hnutí ANO daří v opozici?

Myslím, že dobře. S naším zastupitelských klubem pravidelně komunikuji a jsem ráda, že nejsme opozicí destruktivní, ale konstruktivní. Nemstíme se.

Je to sice komunální záležitost, ale přesto ji připomenu. S hnutím ANO se nedávno ve zlém rozloučil někdejší lídr hradecké kandidátky Václav Víška...

Neznám podhoubí, ale přišlo mi to jako gesto uražené mužské ješitnosti. Mě třeba neoslovil ani jednou. My jsme demokratické hnutí, každý má nějaký názor, ale musí zvítězit názor většiny. Ti uražení by se měli zamyslet sami nad sebou. (o odchodu Víšky z politiky jsme psali zde).

Sledujete předvolební preference? S jakým výsledkem byste byla spokojena?

Aspoň s výsledkem, kterého jsme dosáhli v krajských volbách (25,18 procenta hlasů, pozn. aut.). Kdyby byl ještě lepší, budu nadšená. Průzkumy jsou jedna věc a realita druhá. Ale vidím, že tím, jak jedeme velmi intenzivní kampaň, vstřícnost lidí k nám je obrovská.

Myslíte, že s výsledky může zahýbat vydání Babiše k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo?

To je nešťastná věc. Podle toho, jak byla nastavena pravidla hry v konkrétním období, k žádnému pochybení nedošlo. Mám pocit, že nyní se použije vše, aby se v očích obyvatel poškodil extra silný politický soupeř. Jsem velmi zvědavá na soud a celé trestní řízení, pokud k tomu vůbec dojde. Prostě si myslím, že je to celé vykonstruované bez reálného základu.

Říkáte, že do kraje jste za posledních 10 let na dotacích přinesla zhruba 25 miliard. Nezlobte se, ale přece jste na to nebyla sama. Z toho předvolebního hesla, které jste používala vloni, to tak totiž vypadá...

Všude jsem psala, že jsem to dokázala se svým týmem. Nepřinesla jsem je v igelitce. Jsem hrdá na to, že kraj za vlády hejtmanů ODS i ČSSD byl natolik prozíravý, že vytvářel zázemí pro neziskovky, podnikatele, ale i pro obce žádající o evropské fondy. Vytvořili jsme velmi silný tým kolem 40 lidí a skutečně se nám dařilo připravit velmi kvalitní projekty.

Kdybyste byla zvolena, budete muset opustit místo náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj. Jste na to připravená? Nepohoršila byste si třeba platově?

To jsem nikdy nezjišťovala. Možná je to moje naivita, ale to je asi poslední věc, která mě zajímá. Jak jsem se na ministerstvu při tvorbě zákonů dostala „pod pokličku“, jsem přesvědčená o tom, že v Poslanecké sněmovně musí padat zdravé názory podložené reálným životem. Pánové, kteří tam jsou léta letoucí, jsou odtržení od reality a některé zákony mají v sobě takové prvky, že vám z nich zůstává rozum stát a v praxi jsou nenaplnitelné. Já chci se svým elánem vrátit zdravý selský rozum.

A vy za ty roky na ministerstvu nejste odtržená od reality?

Tím, že mám v gesci regionální rozvoj, jsem v neustálém kontaktu s obcemi, městy, kraji i občany. Řeším bytovou politiku, cestovní ruch a díky tomu s lidmi velmi často komunikuji. Nejsem odtržená, myslím si však, že je něco na názoru, že funkční období by pro jednoho člověka mělo být osm let, aby se dostal zpátky do reálného života a za čtyři roky to třeba zkusil znovu.