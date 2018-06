Klášter v Nové Pace bude dál chátrat, neziskovka nedostala dotaci kraje

V roce 2006 koupila od hejtmanství areál kláštera nezisková organizace Život bez bariér. Ta postupně za 32 milionů korun opravila bývalou provozní budovu nemocnice. Z evropských dotací získala 28,5 milionu, dalších 1,6 milionu dala ze svého rozpočtu Nová Paka.

Organizace ze svých prostředků a darů přestavěla pavilon bývalé psychiatrie. Život bez bariér pomáhá 60 klientům. Především lidem s mentálním postižením nebo duševním onemocněním. Organizace má dnes připraven další evropský projekt - za 91 milionů korun se chce pustit do rekonstrukce nejdůležitějších částí historického areálu. Ve dvou křídlech kláštera chce opravit tři podlaží.

„V současné době už nám prostory nestačí. Po dokončení chceme v nových prostorách provozovat denní stacionář pro lidi s Alzheimerovou chorobou, odborné sociální poradenství pro laické pečující, sociální rehabilitaci a komunitní centrum pro 50 lidí. Projekt jsme připravovali několik let. Dnes máme stavební povolení a zajištěné dotace ve výši 43,5 milionu korun. S krajem se snažíme situaci řešit už od loňska, měli jsme víc než deset jednání,“ popisuje plány Života bez bariér ředitelka Jitka Fučíková.

Klášter v Nové Pace Barokní areál bývalého kláštera paulánů z první čtvrtiny 18. století stojí nad městem. Pauláni stavěli klášter v letech 1655 až 1711. V létech 1870 – 2004 sloužil jako nemocnice. Od roku 1958 je kulturní památkou. Organizace Život bez bariér užívala v roce 2004 část pavilonu psychiatrie. Měla zájem jen o tento pavilon, ale kraj chtěl prodat klášter jako celek za bezmála 9 milionů korun. Život bez bariér teď kraji dluží víc než 6 milionů korun. Za 91 milionů chce klíčovou část kláštera opravit, ale 43 milionů mu chybí.

Jednání s krajem však komplikoval šestimilionový dluh spolku. Pomoc nabídla Nová Paka, zastupitelé schválili, že město dluh zaplatí. A přislíbili, že se Paka bude na činnosti kláštera podílet. Plán počítal, že se opravený klášter vrátí do majetku kraje, ale areál bude dál užívat Život bez bariér.

Je ti i riziko prodělku, argumentoval bývalý starosta Cogan

Pondělní rozprava, zda má kraj investovat do památky desítky milionů, trvala víc než hodinu. Návrh předložil kolegům v zastupitelstvu krajský radní pro finance Rudolf Cogan (STAN + VČ).

„Je jasné, že nejde o výdělečnou akci. Je tam i riziko prodělku. Ale kraj se postará o areál bývalé nemocnice, nezůstane po něm zchátralá budova. Postará se o kulturní památku. Když schválíme transakci, umožníme dotaci a peníze zůstanou v kraji. Kraj také vyřeší svoji pohledávku šest milionů u Života bez bariér. Zvýší se nabídka sociálních služeb v kraji a vzniknou i nové pracovní příležitosti,“ argumentoval někdejší novopacký starosta.

Nejčastějším protiargumentem bylo, že kraj pošle peníze do majetku, který mu nepatří. Někteří se báli, že organizace projekt za 91 milionů manažersky nezvládne.

„Už jednou došlo k něčemu, s čím bojujeme doteď, a to když kraj prodal část kláštera Životu bez bariér. Ti, kteří to prodávali, museli tušit, že paní ředitelku Fučíkovou dostanou do obrovských problémů. Chtěli se toho zbavit za každou cenu. Nerad bych, abychom pod tíhou argumentů udělali další botu a nedostali do problémů nejen Život bez bariér, ale také zastupitele. Státní zástupce se neptá, ten hodnotí, kdo způsobil či nezpůsobil škodu,“ řekl zastupitel Ivan Adamec (ODS).

Kraj má morální zodpovědnost, míní ředitelka

Podle něj kraj nemá dostatečné záruky, že vše dopadne, jak je naplánováno. Naopak pro schválení hlasoval radní pro sociální oblast Vladimír Derner (Koalice pro KHK):

„Smysl to nepochybně má, jinak by tam nemohly jít evropské peníze. Projekt řeší záchranu památky i poskytování sociální služby v krajské síti sociálních služeb,“ řekl.

Zastupitelé nakonec návrh smetli ze stolu, pro jich bylo 10, proti 3 a 25 se zdrželo hlasování.

Že by kraj měl novopacké neziskovce a tím i klášteru pomoci, přesvědčoval zastupitele i dnešní starosta Nové Paky Josef Cogan (STAN). Podle něj hejtmanství promarnilo velkou příležitost.

„Já se domnívám, že to rozhodnutí nebylo správně. Když kraj klášter prodával, jeho zástupci přislíbili, že se o objekt postarají. Kraj má stále za stav památky morální zodpovědnost. Byla to unikátní příležitost, kdy se mohly spojit město, kraj, evropské dotace, ale i Život bez bariér a mohly zachránit kulturní památku a dát jí smysluplné využití,“ řekl.

Jitka Fučíková odmítnutí krajského zastupitelstva nese těžce. „Musím to nejdřív rozdýchat. Klášter nechceme, na jeho rekonstrukci už peníze nikdy neseženeme. Asi budu usilovat o to, aby klášter převzal zpátky kraj,“ poznamenala.

Život bez bariér však bude své služby poskytovat i nadále.

Někdejší nemocnice v bývalém klášteře by potřebovala zásadní opravy: