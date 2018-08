Jakl má mé sympatie, řekl o jeho kandidatuře za SPD Václav Klaus

Za zásadní Klaus považuje, že jak jeho někdejší spolupracovník, tak Okamurovci chtějí zastavit masovou migraci do Evropy.

„Rozumím tomu, že pan Jakl soucítí se stranou, za kterou kandiduje, jednu zásadní věc. A sice neuvěřitelnou hrozbu, kterou představuje masová migrace do Evropy a tato strana, cokoli dalšího si o ní můžeme myslet, je u nás jediná, která v tomto smyslu zcela jednoznačný názor,“ sdělil na vrcholu nejvyšší hory Václav Klaus.

„Ladislav Jakl má mé sympatie, protože chce zvednout prapor tohoto tématu, tedy darebnosti a nebezpečnosti masové migrace,“ dodala někdejší hlava státu. Bývalý ředitel politického odboru kanceláře prezidenta bude kandidovat na Praze 2, jeho soupeři mimo jiné budou neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer (Nezávislý) nebo senátor za Piráty Libor Michálek.

Neuspěli v prezidentských volbách, zkouší to níž, míní exprezident

Václava Klause nepřekvapuje, že do podzimních senátních voleb jde hned několik osobností, které v nedávném prezidentském souboji vyzvaly Miloše Zemana. Kromě Hilšera kandidaturu oznámil Jiří Drahoš, Pavel Fischer i Jiří Hynek.

„Jsou to lidé, kteří se chtějí angažovat v politice. Nevyšla jim prezidentská kandidatura, tak to zkoušejí o patro níž. Díky prezidentské kandidatuře se pro běžného voliče stali poměrně známými, takže mají určitou výhodu proti ostatními, jakkoliv nikdo z nich nepatří do okruhu lidí, které já bych chtěl volit,“ konstatoval Václav Klaus.

Říjnové senátní a komunální volby vnímá jako souboj tradičních stran a nových politických uskupení, jako jsou Piráti, STAN či TOP 09.

Piráti jako zkáza veškeré politiky, anarchie a antipolitika

„Přál bych si, aby uspěly více standardní politické strany. Prahu vidím beznadějně a obávám se mimořádného výsledku Pirátů, a to je zkáza veškeré politiky, to je anarchie a antipolitika. ODS měla unikátní šanci do toho zásadně promluvit, ale výběrem špičkových kandidátů na jedné straně a volbou hesel do těchto voleb na druhé straně si pod sebou podtrhla stoličku a podle mého názoru nemá v Praze šanci,“ poznamenal bývalý dlouholetý předseda pravicové strany.

Pražskou ODS povede do komunálních voleb exprimátor Bohuslav Svoboda.

Václav Klaus patří mezi tradiční účastníky Svatovavřinecké poutě. Stejně jako v předešlých letech šel na Sněžku v doprovodu bodyguardů a členů rodiny z Luční boudy.

„Když jsme ráno vycházeli, vypadalo to hrůzostrašně. Čekali jsme, že bude pršet celou dobu. Hlavní liják jsme přečkali, pak už se šlo dobře,“ zhodnotil bývalý prezident.