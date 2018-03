Přestala jsem brečet, začala žít a napsala knihu, říká autorka z Jičína

Kniha, která jí vyšla v únoru, má být inspirací, a to ne jen pro všechny ženy, které mají podobné starosti.



„Chodila jsem na vysokou, kde jsem byla nešťastná, často nemocná, hodně brečela a litovala se, jak život v pětadvaceti letech skončil. Snila jsem, jak budu cestovat a podnikat a jak napíšu knížku, kterou jsem v hlavě nosila už několik let. Po rozchodu s přítelem jsem se rozhodla – i přes naprostý nesouhlas všech mých blízkých – ze školy odejít a odjet pracovat do Španělska, a to i přes to, že jsem španělsky neuměla ani pozdravit,“ přiznává autorka. Sbírku příběhů a postřehů Jak se plní sny pokřtila nedávno v rodném Jičíně.

Jen v Česku jsou dnes desítky různých koučů, kteří slibují, že vám změní život k lepšímu. Komu je určena vaše kniha?

Všem, kteří se chtějí začíst do příběhu jedné obyčejné, možná trochu naivní holky, která překonala strach a vrhla se po hlavě za svými sny. Může lidem nabídnout příhody napínavé, veselé i dojemné. A pohled na svět, ve kterém se i zdánlivě nesplnitelné sny můžou stát realitou, pokud se pro ně nebojíme rozhodnout a něco udělat.

Říkáte, že cílem knihy je dodat chuť, sílu a odvahu jít si za tím, čemu věříte. Jak má podle vás člověk přijít na to, co je jeho snem?

Připadá mi, že lidé mají své sny, ale problém je, že si myslí, že se nikdy nemůžou splnit, takže je zavrhnou a snaží se přijít na něco více reálného a uskutečnitelného. Mně asi nejvíc pomohlo napsat si seznam 101 snů a cílů pro následující rok. Cílem je popustit uzdu fantazii a napsat cokoli, co člověka napadne, bez ohledu na to, jak reálné či nereálné to je. Pokud by to někoho zajímalo víc, píšu o tom článek na blogu zuzkavavrova.cz.

Nemá dnešní mladá generace možností až příliš, takže si nejsou schopni vybrat, co vlastně chtějí v životě dělat? Všechno se stihnout nedá...

Ano, spousta možností může být problém. To byl také důvod, proč mé první pokusy o změnu ztroskotaly dříve, než jsem je vůbec stihla začít. Dělala jsem všechno najednou, a do konce nedotáhla ani jedno. Ale poučila jsem se. Lidem bych poradila, aby si vybrali jednu věc, na tu se zaměřili a teprve pak, až bude hotová nebo zaběhnutá a funkční, se pustili do něčeho dalšího.

Na stránkách zmiňujete jako klíčový moment rozchod s přítelem. Proč?

Myslím, že to pro mě bylo důležité rozhodnutí. Měli jsme každý jiná očekávání, kvůli kterým jsme se často hádali. I když jsme se oba hodně snažili vztah udržet, bylo pro mě velkou úlevou, když nakonec skončil, ač jsem si to předtím bála přiznat.

Není nakonec většina motivačních knih určena dobře situovaným mladým a zdravým, kteří si mohou dovolit zkusit téměř cokoliv.

Máte částečně pravdu. Pokud řešíte, že nemáte kde bydlet a co jíst, asi těžko budete přemýšlet, jak odletět na opačnou stranu zeměkoule. Na druhou stranu si myslím, že je spousta lidí, kteří své základní potřeby mají naplněné a od jejich snů je dělí hlavně strach. A právě pro ně jsem napsala svou knihu.

Je vidět, že jste zážitkový typ. Pomůže ale kniha i lidem, pro které cestování není tím hlavním, ale přesto by se chtěli změnit? Nebudou čtenáři zklamáni?

Cílem knihy je hlavně inspirovat a na mém vlastním příkladu ukázat, že spousta věcí, o kterých jsme si mysleli, že jsou nemožné, se nakonec může uskutečnit. Pro mě je důležité cestování, ale pokud to někoho nezajímá, toho kniha asi za srdce nechytne. Nemyslím si, že by kniha byla nějakým návodem na život.

Co musí člověk udělat pro to, aby vydal knihu?

Tak v první řadě musí knihu napsat, což třeba mně osobně přišlo náročnější než pak knihu vydat. Poté je dobré po sobě text nejlépe vícekrát přečíst a zkontrolovat po obsahové a gramatické stránce. Pak je potřeba se rozhodnout, zda si chce člověk knihu vydat sám, anebo přes nakladatelství. Já si ji vydala sama, takže s druhou možností zkušenosti nemám.

Jak jste postupovala?

Je vhodné najít si někoho, kdo vám udělá sazbu, tedy grafické zpracování a připraví knihu do tisku. A pak už jen zbývá najít vhodnou tiskárnu, která by vám knihu vytiskla. Poté, co vám přijdou knížky z tiskárny, přichází pro vás asi ta nejnáročnější fáze na celém procesu - knihu prodat.