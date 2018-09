Příběh s medvídkem Wrr jde do světa, odehrává se ve staré hradecké sýpce

V otlučené krabici od bot se medvěd Wrr dostane do opuštěné továrny, kde vznikají všechny knihy. Když se do jedné začte, je vtažen do děje a stává se součástí příběhu. Narazí na pirátskou bandu s protřelým kapitánem Crabosem.

Ten se plaví napříč knihami, v jejichž příbězích hledá ukryté součástky z rozbitého stroje na výrobu knih. Jeho cíl je jediný: získat nad vynálezem moc a podmanit si tak celý knižní svět. Jediný ho může zastavit medvěd Wrr. Tak ve zkratce vtahují do děje autoři Michal Široký a Jaromír Štejnar alias Michal a Míra.

„Chtěli jsme, aby děti netrávily veškerý čas na počítači a mobilu. Ale v této době je to těžké,“ shodují se.

Vydání předcházela dlouhá a mnohdy trnitá cesta, samotný hrdina se zrodil náhodou. „Nápad přišel, když jsme vymýšleli logo pro svoji novou firmu Pandemia,“ říká Michal, vystudovaný IT specialista.

Logo mělo evokovat rychle rostoucí projekt. „Měla to být panda, odvozenina od slova pandemia. Nakonec mi Míra poslal náčrtek medvídka, nato jsem mu řekl, že je to boží a že to chci. Takhle vznikla postavička dnešního medvěda Wrr,“ pokračuje Michal. V polovině věty mu skáče do řeči jeho parťák Míra: „Když jsme medvěda někomu ukázali, tak se všem líbil. Už jsme tušili, že postavička má nějaký potenciál.“

Na animace nebyl čas

Postavičku měli, přemýšleli, co s ní. „Nejdříve jsme vymýšleli krátké komiksy. To nebylo úplně ono, protože jsme na to neměli čas. Takže takhle pomalu, krátkými příběhy vznikal děj,“ vypráví autoři, kteří příběh skládali dílek po dílku čtyři roky.

„Rozhodli jsme se, že z toho uděláme knížku. Taky jsme přemýšleli, že by to mohlo být animované, ale na to nebyl čas. Chtěli jsme, aby ta pohádka měla smysl. Protože dnešní děti obdivují jen youtubery a nemají žádného výrazného hrdinu,“ říkají dále.

„Když jsme koukali na různé blogy, kam chodí mladí, překvapilo nás, jak se vyjadřují, že nemají žádné vlastní názory. Chtěli jsme udělat pohádku, kterou bude mít dítě motivaci si přečíst. Medvěd si v knížce čte knížky, které ho vždy obohatí. Z toho jsme vycházeli,“ podotýká Míra.

Zaměřili se na ilustrace, které jsou jejich vlastním dílem. „Hledali jsme styl. Já třeba půl roku pracoval na třech obrázcích, pak jsem přišel, ukázal to Mírovi, a bylo to úplně jiné. On to měl třeba lepší, takže moji půlroční práci jsem musel vyhodit nebo přepracovat,“ přiznává Michal. Nakonec se rozhodli pro počítačovou grafiku s velkými obrázky.

Místo děje: tajemná hradecká sýpka

Kde se to však bude odehrávat? Na otázku jim po složitém přemýšlení odpověděla bývalá sýpka u hlavního nádraží v Hradci Králové. „Je to krásné industriální místo. Nejdříve jsme si říkali, že by se to odehrávalo v Anglii. To jsme nakonec vyloučili. Míra i já jsme bydleli na jednom konci Hradce a každý den jsme okolo té budovy chodili, až nás praštila do nosu,“ líčí Míra.

„Míra to schválil, a tak jsme budovali příběh okolo továrny. Vymýšleli jsme, co se tam všechno může odehrát, jaké mohou být prostory, všechno to záviselo na naší fantazii,“ přitakává Michal.

Do zchátralé sýpky se museli zpočátku dostávat tajně. „Nový majitel tam nikoho nechtěl pouštět a když jsme se snažili tam dostat, moc to nešlo. S nynějším majitelem máme perfektní spolupráci,“ uvádí Míra.



Peníze získali díky crowdfundingu neboli sbírce. „Potřebovali jsme sto tisíc, nakonec se nám podařilo vybrat trojnásobek. Dohromady nám přispělo sedm set lidí, kteří vlastně ani nevěděli, jak kniha bude vypadat. Kupovali něco, co ještě nebylo hotové, ale věřili nám,“ kvituje s povděkem Michal.

Autoři jim dali možnost zasáhnout do příběhu. „My jsme lidem ukazovali obrázky, bylo poznat, když se jim to líbí. Pak nám největší fanynka napsala, že má ráda netopýry, tak jsme jí ho do příběhu dali,“ popisují vznik dalšího hrdiny. Netopýr měl takový úspěch, že o něm vyjde samostatný příběh.

„Do této doby jsme Medvěda Wrr prodali už přes sedm tisíc výtisků, a to jsme chtěli začínat s pěti sty. To nám ale distributor rozmluvil. Knížka slaví úspěch a my jsme na to hrdí,“ radují se Michal s Mírou, kteří přidali karetní hru.

„Vžijete se do role medvídka a musíte zabránit velkolepému plánu proradných pirátů. Hru si oblíbili nejen děti, ale také rodiče,“ sdělují k novince, „chceme, aby děti propojily moderní technologie s knížkou. Třeba, když medvídek bude v ruce držet dalekohled a koukat na loď tak, aby dítě mohlo vzít mobil, který mu to přiblíží jako dalekohled medvědovi.“