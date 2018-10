Koalici v Hradci zřejmě utvoří ANO, ODS a Změna. Primátorem bude Hrabálek

Pokud tato dohoda vydrží, hnutí ANO, které v Hradci Králové volby s velkým odstupem vyhrálo, by se tím vzdalo funkce primátora ve prospěch občanských demokratů. Ti přitom skončili až třetí.

Hradecká kandidátka ANO získala v komunálních volbách téměř 24 procent hlasů a má v zastupitelstvu 11 mandátů, ODS pět a Změna pro Hradec tři. Připravovaná koalice dá tedy dohromady přesně 19 mandátů, které jsou v 37místném zastupitelstvu nutné k dosažení většiny (více o výsledcích čtěte v článku Hradec Králové ovládlo ANO).

„Smlouva byla podepsána na základě programového průniku. Dále budeme pokračovat v dopracovávání koaličního programu. Zároveň jsme otevřeni tomu, aby do koalice přistoupil někdo další z demokratických subjektů zvolených do zastupitelstva města. Nominantem ODS na post primátora je jakožto nezávislý kandidát Alexandr Hrabálek. Koaliční partneři s tím souhlasí,“ řekl člen vyjednávacího týmu ODS Václav Řehoř, který nechtěl více přibližovat, co přesně zmíněná předkoaliční smlouva obsahuje.

Profesor Alexandr Hrabálek je současný proděkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Dříve působil i na pozici děkana.

Předběžnou dohodu o koalici potvrdil i lídr kandidátky Změny Adam Záruba. „Řešili jsme zatím základní věci, které bude nutné ještě probírat. Hlavní jednání začneme možná ještě tento týden,“ uvedl.

Zejména občanští demokraté dlouho váhali, s kým by chtěli na radnici vládnout. Druhou nejpravděpodobnější variantou byla koalice ve složení Hradecký demokratický klub (HDK), ODS, Piráti a Koalice pro Hradec. Lídrem kandidátky HDK je současný primátor Hradce Zdeněk Fink. Primátorem byl osm let a nyní vše směřuje k tomu, že se s postem šéfa magistrátu rozloučí.