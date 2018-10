Náchod, Trutnov i Rychnov mají nové koalice, starostové pokračují

Vítězná ODS se v Trutnově podle očekávání dohodla na pokračování spolupráce s prověřenými koaličními partnery Volbou pro město a Sdružením pro Trutnov. Do party přibrali ještě Piráty, kteří ve volbách skončili třetí. Koalice bude mít 21 křesel v třiatřicetičlenném zastupitelstvu.

„Chtěli jsme vytvořit širší koalici, pro práci v zastupitelstvu je 21 mandátů výrazně lepší, než kdybychom měli jen těsnou většinu. Piráti mají nápady například v oblasti cestovního ruchu nebo sociální politice a chtějí pracovat pro město. Teď mají příležitost se ukázat,“ uvedl starosta Ivan Adamec (ODS). Zástupci stran odpoledne podepsali koaliční smlouvu.

Jako místostarosta bude pokračovat Tomáš Hendrych z Volby pro město, který je ve funkci už od roku 1994. Druhým místostarostou se stane Pirát Tomáš Eichler.

„ODS nám vyšla vstříc v tom, že se budeme moci věnovat prioritním oblastem, které jsme měli v programu a kde máme kvalitní odbornost. Pozice místostarosty je pro nás zárukou, že nás ostatní koaliční strany berou jako vážného partnera,“ sdělil lídr trutnovských Pirátů Martin Jiránek.

Dosavadní starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD) dojednal novou čtyřkoalici už v neděli odpoledne. Sejdou se v ní jako dosud sociální demokraté, lidovci a Patrioti a nově také ODS kandidující spolu se STAN. Starostou bude už ve třetím období Birke, jeho místostarosty zůstávají Jan Čtvrtečka a Pavla Maršíková. Novým neuvolněným místostarostou bude ředitel místní základní školy a dosavadní zastupitel František Majer (ODS a STAN).

„Zisk 11 mandátů z celkem 27členného zastupitelstva je pro mě osobně velkým závazkem a také výzvou. Těším se na spolupráci s kolegy ze čtyřkoalice. Jsou to lidé, kterým stoprocentně věřím, většinu z nich znám a vážím si jejich dosavadní práce jak v koalici, tak i v opozici,“ řekl Birke.

Koaliční smlouva by měla vzniknout do měsíce. Jako druhé v pořadí skončilo v Náchodě ANO vedené železničářem Jiřím Prokopem, jeho pět zastupitelů však zůstane v opozici s třetími Nezávislými, Piráty a Zelenými.

Jan Skořepa bude zřejmě další čtyři roky řídit Rychnov nad Kněžnou. Jeho Nezávislí za Rychnov volby jednoznačně vyhráli a na koalici se dohodli s ODS, Nestraníky a KSČM. V 21 členném zastupitelstvu budou mít celkem 16 křesel.

„Je několik návrhů na obsazení rady. Zatím se jeví, že starostou bych měl zůstat já a místostarostkou Jana Drejslová z ODS,“ předpokládá Skořepa.

Zvon pokračuje, Němec končí

Povolební vyjednávání v Jičíně prozatím koalici nepřineslo. Dosavadní starosta a lídr vítězného hnutí ANO Jan Malý předpokládá, že dojednáno bude do konce týdne: „Teprve jsme sešli s TOP 09, Sdružením pro Jičín a Volbou pro město. Mluvili jsme o našem programu, zatím se jen seznamujeme.“

Ve Vrchlabí bude pokračovat současná koalice sdružení Zvon starosty Jana Sobotky a Volby pro město. Dohromady budou mít 17 zastupitelů. Vítěz voleb nabídl spolupráci i třetímu sdružení Vrchlabí do toho! Nikdo další ve městě nekandidoval, poprvé tak může vzniknout superkoalice. Rozhodne se na středečním jednání všech tří subjektů.

„Základ tvoří spolupráce s Volbou pro město, tak jako ji tvořila 20 let. Vrchlabí do toho! nabízíme určitý prostor a uvidíme, jestli budou chtít spolupracovat. Já bych o to zájem měl, ale může se stát, že jejich očekávání nejsou naší nabídkou,“ uvedl Jan Sobotka.

Jasná koalice je už také v Broumově, kde dosavadní starosta Jaroslav Bitnar z vítězné Volby pro Broumov už v sobotu večer dohodl pokračování koalice s Broumováky místostarosty Kamila Slezáka, s lidovci a nově s Nestraníky.

„Dohodli jsme se rukoudáním, do úterý bychom se mohli domluvit na prioritách,“ sdělil Bitnar.

V Jaroměři vyhrálo těsně hnutí ANO současného místostarosty Jiřího Kubiny před Volbou pro město, obě uskupení mají pět zastupitelů. Jako úplný nováček uspěl vinař Stanislav Rudolfský s Hnutím dobrých proměn, které má čtyři mandáty.

„Jedno jednání jsme uskutečnili v neděli, další budou tento týden. Snažíme se o širší koalici,“ řekl místostarosta Kubina. Dosud v Jaroměři vládla Volba pro město, ANO, ODS a KSČM.

Nového starostu budou mít Třebechovice pod Orebem. Dosavadní místostarosta Roman Drašnar (Nestraníci) nahradí Jiřího Němce (PRO-SNK), který město vedl 17 let.

„Už mi je 65 let, rád městu dál pomůžu, ale už ne jako starosta,“ řekl Němec.

Plánovanou výměnu sice stvrdily výsledky voleb, koalici Nestraníků a PRO SNK však oslabily. Teď by měla většinu jediného hlasu. „Musíme najít shodu na programových cílech. Nikdo mě nepřesvědčí, aby byl Hajnyšův mlýn kulturní památkou,“ zmínil Drašnar.

V Chlumci nad Cidlinou se na spolupráci předběžně domluvili lídři vítězných lidovců a Nezavislých. Dohromady mají 12 z 21 mandátů.

„Chceme barvenější obsazení rady, aby to rozhodování bylo v zastupitelstvu co nejširší,“ řekl dlouholetý starosta Miroslav Uchytil (KDU-ČSL).