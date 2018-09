Zloději kol stačí deset sekund, na zámek vyzrají štípačky i šroubovák

O velkou část náplně práce kriminalisty Tomáše Daněčka se starají zloději kol. I když lidé ročně nahlásí kolem pěti set ukradených kol, podle něj je skutečný počet krádeží až dvojnásobný.

Ukrást kolo na ulici je totiž relativně snadné: během 10 až 15 sekund na něm zloděj odjíždí a ještě ten den ho často za dvacetinu ceny prodává. Kola jsou pro určitou sortu lidí něco jako oběživo. V testu se odložené kolo v Hradci ztratilo za 4 minuty.

„Lidé by měli krádeže hlásit v každém případě. Oznámení trvá přibližně půl hodiny, ale když to lidé nechají být, zlodějům to bude procházet a krádeží bude čím dál víc. Poctiví lidé by si tu chvíli měli najít, aby se lumpům situace znesnadnila, říká policista Tomáš Daněček.

Přiznává, že pátrání po těchto zlodějích bývá složité, jako u každé majetkové trestné činnosti. Kolo má hodně lidí, ale po krádeži ho málokdo dokáže popsat. Jen polovina z okradených kolo popíše zhruba.

„Čtvrtina z okradených lidí je schopna popisu podrobnějšího včetně komponentů a vybavení. Pouhých pět procent má fotografii kola a výrobní číslo rámu, což je údaj nutný k jednoznačné identifikaci. Někdy lidé nedokážou přesně popsat ani barevnou kombinaci rámu. Člověk by si měl své kolo vyfotit, stejně jako číslo rámu, a mít i záruční list nebo jeho kopii, říká.

Podle hodnoty odcizeného kola se pak vede přestupkové nebo trestní řízení. Hranicí je odhadní cena pět tisíc korun.

„Hledáme v prodejnách, bazarech, zastavárnách. Dělají se kontroly výrobních čísel, kola se hledají i na prodejních serverech na internetu. Samozřejmě se vyslýchají svědci, pokud je záznam z kamer, využijeme ho. Všechny informace se dají dohromady a pokud to někam vede, pak se v řízení pokračuje až k pachateli. Pokud ne, věc se odkládá do doby, než se podaří zjistit nové informace,“ vysvětluje.

V některých případech se zjistí, že oznamovatelé záměrně lžou. „Odhadem v pěti procentech si lidé upraví fakta o tom, jak se to stalo. Třeba kvůli pojistce. Nebo nám paní řekla, že kolo zamkla, ale za pět minut bylo pryč. Na kamerovém záznamu jsme pak zjistili, že kolo tam stálo dva dny. Někdy si lidé myslí, že jim kolo ukradli, ale pak si vzpomenou, že ho zamkli někde jinde. To už se ale bohužel většinou nedozvíme,“ přibližuje.

Často kradou lidé na drogách, denně si přivlastní třeba dvě kola

Nejčastěji zmizí kola odložená ve stojanu. Někdy je lidé ani nezamknou, ale podle kriminalisty překážkou pro zloděje není ani zámek: „Zloděj má malé pákové kleště, na laciný zámek někdy stačí šroubovák. Přijde ke kolu, rozhlédne se, zámek přestřihne a za 10 až 15 sekund odjíždí.“

Není zrovna obezřetné, že si cyklisté odstaví kola třeba tak, aby na ně viděli ze zahrádky restaurace. Tomáš Daněček za tím vidí ztrátu pozornosti.

„Většinou kola kradou pachatelé, kteří potřebují okamžitě peníze, často uživatelé drog. Kola většinou končí v bazarech a zastavárnách v jiném okrese. Zloděj ukradne kolo v Hradci, třeba vlakem ho odveze do většího města a tam ho prodá. Často ještě v den krádeže. Pachatel přitom jako zástavu za kolo, které stálo 20 tisíc, dostane zhruba tisíc až patnáct set korun. Občas zloděj kolo nabízí náhodně přímo na ulici. Za svoji kariéru jsem se nesetkal s organizovanou skupinou, která by se specializovala pouze na krádeže kol. Například narkoman, který potřebuje denně na drogy tisíc korun, potřebuje denně ukrást dvě kola,“ vysvětluje.

Policista připouští, že už také přišel o několik kol

Nejčastěji se na Hradecku ztrácejí dobře vypadající kola s dobrou výbavou. V poslední době přibývá i krádeží elektrokol, kterých je mezi lidmi stále víc.

„Sám také jezdím na kole. Bohužel mi ho také několikrát ukradli a nic jsem s tím neudělal,“ připouští policista Daněček.

Cyklisté se mohou chránit tím, že budou používat kvalitní a dlouhé zámky, kterými kolo dobře zamknou ke stojanu. Je potřeba zamykat za rám a zámek proplést i skrz kola.

„Kvalitní zámek dokáže krádež znesnadnit a prodloužit její dobu a to může zloděje odradit. Dobré je odkládat kolo na místo, které sleduje kamerový systém. Pokud mám kolo ve sklepní kóji, také tam je dobré ho k něčemu zamknout,“ radí policista.

Kamer je v ulicích stále víc, což pomáhá. „Kamery zloděje odradí a také pomáhají identifikovat zloděje, je to jeden ze stěžejních důkazů. Někdy si ti zloději ani nepamatují, kde všude kolo ukradli, a pak nám pomůže záznam,“ dodává.