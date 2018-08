Křižovatka na okruhu v Hradci je sice opravená, ale zase ucpaná

Na Sokolské stavbaři nejdřív opraví pravé jízdní pruhy v obou směrech, následovat budou ty levé. Zatím se tam tvoří kolony.

„První dny se mají upravit signální plány na semaforech na Miletě a na dalších okolních křižovatkách, aby byl provoz co možná nejplynulejší. Původně se předpokládalo, že práce budou trvat do 21. října, zhotovitel ale slíbil, že práce o dva týdny urychlí,“ vysvětluje Pavel Zeman z hradeckého Ředitelství silnic a dálnic.

Objízdná trasa přes Malšovice bude o víkendu zrušená, druhá objížďka z Brněnské přes Moravské Předměstí k Miletě má být zachována.

„Dobře se osvědčil semafor u vjezdu do nemocnice. Město prověřuje, zda by nemohl v místě zůstat až do rekonstrukce Milety,“ doplňuje za hradecký magistrát Petr Vinklář.

Oprava křížení Gočárova okruhu se Sokolskou a Brněnskou trvala od začátku července. Byla naplánována na prázdniny vzhledem k tomu, jaké komplikace se očekávaly. Křižovatkou totiž denně projíždí 25 tisíc automobilů.