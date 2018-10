Jičín zhodnotí širokou koalici, starostové menších měst chtějí zůstat

V Jičíně po minulých volbách vítězné hnutí ANO v čele se starostou Janem Malým utvořilo širokou koalici se Sdružením pro Jičín, Volbou pro město, ČSSD a TOP 09.

Malý pozici obhajuje a čtyři roky na radnici neskromně hodnotí jako bezchybné: „Jsem vnitřně přesvědčen, že uplynulé čtyři roky byly pro Jičín úspěšné.“

Mezi favority zřejmě znovu patří Sdružení pro Jičín dosavadního místostarosty Petra Hamáčka, z opozičních křesel útočí zejména Patrioti pro Jičín učitele Miroslava Kůty. Vedení města Kůta kritizuje za zadlužování, za cenzuru článků psaných opozicí, za opravy chodníků či špatné hospodaření.

Kritikou v poslední době nešetřil radnici ani Jičínský demokratický klub (JDK). Nejhlasitěji se proti vedení vyjadřoval Miloš Starý, trojka na současné kandidátce, který upozorňoval na údajně zmanipulovaný prodej kasáren. Nelíbí se mu ani způsob, jakým starosta a spol. jednají s investory rekonstruovaného hotelu Start, od nichž Jičín vymáhá pokuty za nesplnění podmínek kupní smlouvy.

Dvojkou kandidátky JDK je někdejší mluvčí radnice, současná mluvčí krajského zdravotnického holdingu Magdaléna Doležalová, která si umí představit vznik další široké koalice, zároveň však podotýká, že klub má ambice mít vlastního starostu.

„Chci prodat své zkušenosti, věřím, že mám velký přehled, co se ve městě děje a plánuje. Nemyslím si, že je tu téma, které by stálo za další rozepři. Naopak bych si přála, aby se zastupitelstvo shodlo ve větší míře, než tomu bylo doposud, kdy má koalice většinu pouze jednoho hlasu. Pro Jičín to není dobré. Prioritou jsou pro nás zejména investice do oprav chodníků a ulic a stavba bytů a domů pro mladé, kterých je v Jičíně velký nedostatek,“ řekla Doležalová.

Bylo to doslova ode zdi ke zdi, prohlašuje Puš na odchodu

Jičínskou radnici opouští po 24 letech dlouholetý někdejší starosta z ODS Martin Puš. Protřelý politik vedl město od roku 2002, než ho v červnu 2012 po půlroční koaliční krizi zastupitelstvo odvolalo. Odchod do ústraní není překvapením, vždyť už poslední čtyři roky působil na radnici jen jako řadový zastupitel. Nyní ani nekandiduje, prý už má dost toho, jak koalice na radnici v předchozích letech válcovala opozici.

„Jsem stále členem ODS, ale nyní jsem se rozhodl, že po šesti volebních obdobích je už čas dát šanci mladším. To, co se dělo v posledních čtyřech letech v zastupitelstvu, kdy vás koalice vždy přehlasuje o jeden hlas, mě přesvědčilo, že sedět tam je ztráta času. Koalice si pro každé hlasování kupovala hlasy, takhle se to na malém městě dělat nedá,“ řekl Puš.

Exstarosta tvrdí, že Jičín neměl žádný směr a vizi: „Bylo to doslova od zdi ke zdi.“

Bělohradského starostu tíží osud slučované střední školy

To starosta města Lázně Bělohrad Pavel Šubr (STAN) nemá ani po dvaceti letech starostování dost: „Jsem tady už pět volebních období, rád bych jej obhájil i pošesté.“

Trápí ho především letošní sloučení bělohradského Středního odborného učiliště s Gymnáziem, SOŠ, SOU a VOŠ v Hořicích.

O zachování učiliště v Bělohradě bojoval od loňského listopadu, kdy krajská radní Martina Berdychová (VČ+STAN) konstatovala, že uzavření školy do dvou let je pouze úřední omyl. Jenže letos na přelomu června a července byly kostky vrženy a bělohradské učiliště se s hořickou školou začalo slučovat.

„Zůstaly nám tři obory ze šesti. Škola vlastní čtyři areály, při takhle nízkém počtu oborů je její udržování naprosto neekonomické. Navíc skončily zajímavé obory kuchař, číšník a podnikání, takže to sem žáky ani neláká. Zbyl nám obráběč, ošetřovatel a opravář zemědělských zdrojů,“ povzdychl si starosta, podle něhož je zbytečné udržovat takové učiliště při životě.

V Nové Pace se musí vypořádat se stavbou obchvatu

V sousední Nové Pace mají jiné starosti, a to hustou dopravu v centru, kterou s příchodem zimy ještě více zkomplikují nájezdy lyžařů do Krkonoš. Tomu má ulevit krkonošský obchvat, který město slibuje už desítky let. Novým termínem pro zahájení stavby je rok 2019.

„Ředitelství silnic a dálnic dělá všechno pro to, aby se příští rok mohlo začít stavět. Doprava je pro město největší zátěž a problém. Projede nám tu až dvacet tisíc vozidel denně,“ sdělil starosta města Josef Cogan (Sportovci pro Novou Paku).

Ten by v případě dalšího působení v křesle starosty rád zmodernizoval kulturní středisko: „To bychom řešili v letech 2019 a 2020, cena by se měla pohybovat okolo sto milionů korun. Příští rok má také začít rekonstrukce autobusového nádraží.“

Listiny pro volby v Jičíně jsou plné osobností. Za ČSSD kandidují třeba taneční mistr Petr Mertlík nebo prezident Svazu chovatelů koní Kinských Luděk Bálek. Sdružení pro Jičín nasazuje šestačtyřicetiletou psycholožku Ivanu Krabcovou a třeba průvodkyně lidí s Alzheimerovou nemocí Jarmila Čtvrtníková kandiduje za Prosperující Jičín s TOP 09 a STAN.