Otázky pro volební lídry v Jičíně: vize, chyby a parkování u lodžie

V posledních komunálních volbách v Jičíně suverénně zvítězilo hnutí ANO v čele se současným starostou, který kandidoval poprvé. O tři tisíce hlasů méně obdrželi Patrioti pro Jičín vedení Miloslavem Kůtou. Jen o pár stovek hlasů za nimi skončilo Sdružení pro Jičín, které společně s ANO 2011, Volbou pro město, ČSSD a TOP 09 utvořilo koalici.

Letos se o zastupitelská křesla na jičínské radnici uchází jedenáct stran.

1 Jan Malý (ANO)

Co byste změnil v nadcházejících čtyřech letech v křesle starosty?

V případě, že bych po komunálních volbách opět vykonával funkci starosty města, tak bych se snažil o lepší a pružnější spolupráci a jednání, zejména s vedoucími odborů MěÚ Jičín a rovněž tak s představiteli příspěvkových organizací, které zřizuje město.

Jaké vidíte dlouhodobé řešení problémů s parkováním u Valdštejnské lodžie, které trápí převážně obyvatele přilehlých domů?

Problémy s parkováním u Valdštejnské lodžie si město uvědomuje. Architektem Jiránkem byla vypracována studie s návrhem na řešení parkování, která byla projednána ve stavební komisi, podle mého názoru by měla být dále rozpracována. Místa k parkování se nabízejí před samotnou oborou, před železničním přejezdem, kde bude potřeba projednat odkoupení menší části pozemku od soukromých vlastníků. Další místa se nabízejí za lodžií směrem na Valdice, před tzv. Špuntovnou a další parkovací místa budou u zastávky vlakového nádraží v části směrem na Jičín, kde tyto pozemky jsou ve vlastnictví města.

Jaké byly největší chyby vedení města v posledních čtyřech letech?

Jsem přesvědčen o tom, že žádné chyby, které by měly vliv na chod města, vedení nezpůsobilo. Z mého pohledu byla činnost vedení města v posledních čtyřech letech úspěšná.

2 Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín)

Co byste změnil v nadcházejících čtyřech letech v křesle starosty?

Podílím se na řízení města již několik let, tak bych především naplňoval rozjeté investiční projekty a snažil se i nadále dělat z Jičína příjemné místo k životu. Projektů je hodně, jsou připravené nebo před dokončením a to je dobře! Konečně na místě bývalých kasáren bude moci začít výstavba. Město potřebuje nutně vybudovat odpočinkovou zónu Cidlina na Novém Městě. Potřebujeme pokračovat v investicích do veřejných budov, aby například knihovna, zámek nebo Masarykovo divadlo byly bezbariérové, zlepšovat stav škol. Nesmíme zapomínat ani na investice do oprav chodníků a komunikací.

Jaké vidíte dlouhodobé řešení problémů s parkováním u Valdštejnské lodžie, které trápí převážně obyvatele přilehlých domů?

Předně jsem velmi rád, že Valdštejnská lodžie má hodně návštěvníků. Studie pro vybudování parkovišť existuje a je potřeba ji postupně naplňovat. Je potřeba začít od parkoviště u železniční zastávky, aby se stalo komfortnějším. Druhá část pak podél terasní zdi směrem k Jičínu. Nicméně moje přesvědčení je, že nesmíme zapomínat na investice do areálu lodžie jako takové. Domnívám se, že tam je prvotně důležité investovat do vybudování multifunkčního sálu se zázemím, tak aby aktivity tam probíhající měly odpovídající podmínky. Tady je již projekt připraven.

Jaké byly největší chyby vedení města v posledních čtyřech letech?

Celé volební období působím jako místostarosta, takže nejsem ten pravý, který by měl hledat chyby. Pracoval jsem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a jsem pyšný na to, kolik projektů jsme dokázali přivést k dokončení, díky spojenému úsilí města a Královéhradeckého kraje novostavbu přeložky silnice II/286, vyřešení všech majetkových problémů spojených s výstavbou infrastruktury v kasárnách, koupi Masarykova divadla, pozemky v odpočinkové zóně Cidlina, pozemky nutné pro rekonstrukci ulic Ruská-Poděbradova. Myslím, že jsme položili dobrý základ pro další rozvoj Jičína.

3 Miloslav Kůta (Patrioti pro Jičín)

Co byste změnil v nadcházejících čtyřech letech v křesle starosty?

Stěžejní zaměření na infrastrukturu města, opravy chodníků, silnic, parkování, především na sídlištích, obnovit jednání o postavení parkovacího domu u Cidliny. Odpadové hospodářství, úklid kolem kontejnerů, osvěta obyvatel k užívání sběrného dvora. Pořádek ve městě, rázné zakročení proti nepřizpůsobivým obyvatelům, monitorování problematických lokalit - okolí diskoték, vináren, ubytoven – nejenom kamerami, ale i fyzicky. Vystavět v okolí Jičína cyklostezky, cyklistům umožnit bezpečný průjezd městem. Oprava Jezuitské koleje a Lodžie. Podporovat trenéry mládežníků.

Jaké vidíte dlouhodobé řešení problémů s parkováním u Valdštejnské lodžie, které trápí převážně obyvatele přilehlých domů?

Upravit bývalé nádraží Jičín-zastávka. Pakliže by to šlo, umožnit parkování podél zdi směrem k Židovskému hřbitovu či rozšířit stávající silnici směrem k Lodžii o parkovací místa, ale to záleží i na památkářích. Mnoho možností se nenabízí.

Jaké byly největší chyby vedení města v posledních čtyřech letech?

Zadlužování města pro další zastupitelstva, cenzura tisku -na články psané opozicí se záhadně objevují odpovědi v tom samém výtisku -, naprosté selhání při opravách chodníků, nepohlídání si projektů, z toho plynoucí vícepráce, špatné hospodaření za rok 2017, vždyť prakticky město skončilo mínusem asi 12 milionů. Výběrová řízení, především na budovy kasáren. Manipulace s veřejným míněním jednostranným podáváním informací. Nesmyslné a předražené projekty, třeba autobusové nádraží, šatny na stadionu, oprava knihovny.