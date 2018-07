Strany v Hradci Králové lákají voliče na opravu zanedbaného bulváru

Do komunálních voleb ještě zbývají více než dva měsíce, ale lov na hlasy už začal. Přestože některé strany se teprve rozkoukávají a narychlo dávají dohromady program, v případě hradecké Benešovy třídy a oprav, které zamrzly zhruba v polovině, mají všechny jasno a kopírují jedna druhou: Vyřídíme, seženeme peníze, opravíme a ještě za sebou vytřeme. Tolik v krátkosti sliby, které jsou některé subjekty schopné garantovat v boji o hlasy obyvatel zhruba dvacetitisícového sídliště.



Nástroje propagandy mohou být různé. Proto si již nyní někteří kandidáti podávají dveře v místních domech Harmonie, kde žijí převážně senioři a zdravotně postižení. Proto už u polikliniky visí billboard, na kterém lídryně koalice STAN a Svobodných Lenka Jaklová ubezpečuje: „Priorita č. 1. Opravíme Benešovku!“ Proto již některé strany kontaktovaly Spolek pro rozvoj Moravského Předměstí s vážně míněnou nabídkou: Vy nám pomůžete sehnat hlasy, my vám na oplátku slíbíme, že urychlená revitalizace třídy bude zařazena do priorit našeho programu.

„My jsme však apolitickým spolkem a tak to i zůstane. Budeme rádi spolupracovat s jakýmkoliv politickým i nepolitickým subjektem, který prokáže reálné řešení neutěšeného stavu Benešovky. Sliby typu: Když nám dáte hlasy, my obratem seženeme peníze a do pár let bude Benešovka zrekonstruovaná, však považujeme za populistické,“ tvrdí předseda Spolku pro rozvoj Moravského Předměstí Roman Hylena.

V Harmonii již údajně lovila voliče uskupení, která dosud v hradeckém zastupitelstvu své členy nemají.

Vizualizace změn Benešovy třídy v Hradci Králové.

„Byl tu takový neoficiální mítink. Vyplynulo z toho ale, že jedině s nimi máme šanci na opravy Benešovy třídy, dokonce padl i horizont začátku celé akce za rok a půl. Jenže ten pán měl bohužel jen velmi neurčitou představu, jak toho docílit, například nic nevěděl o problematice s vlastníky pozemků, kterou bude potřeba řešit,“ říká pod podmínkou anonymity jeden z obyvatel domu Harmonie.

„Je mi opravdu líto, že tak citlivé téma, jako je rekonstrukce Benešovy třídy, se stává politickým tématem. Dovolil bych si tvrdit, že je to ryzí populismus. Myslím si totiž, že občané třídy jsou dobře informováni a vědí v jaké fázi se projekt nachází,“ upozorňuje náměstek primátora pro investice a rozvoj Jindřich Vedlich, jehož uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti má ostatně rovněž v plánu prosadit revitalizaci významných městských bulvárů.

Město zatím hledá dotaci na opravy

Podle Vedlicha pokračování rekonstrukce Benešovy třídy navíc tolik nezáleží na složení radnice.

„Ten proces je zkrátka nastavený bez ohledu na to, zda tu sedí Franta nebo Pavel, nebo jakákoli politická garnitura. Reálný odhad začátku akce bych odhadoval za dva roky,“ konstatuje Vedlich.

Soustředěný zájem politických uskupení o jeden z největších hradeckých problémů ani načasování nepřekvapuje politologa Jiřího Štefka.

„Už je to kolorit, který se opakuje. Vždy v tento čas před volbami se objeví strany, které tvrdí, že právě oni to zvládnou. Nejčastěji jde o uskupení, která byla opozici, chtějí změnit poměry a hledají podporu proti stávajícímu vedení. Nedá se proti tomu dělat nic jiného, než rozumně uvažovat komu dát svůj hlas a nenaletět,“ říká politolog.

Rekonstrukcí Benešovy třídy se mimochodem bude zabývat již srpnové zastupitelstvo. Na programu bude pokračování kompletace materiálů pro územní rozhodnutí.

„Bude schválen materiál, díky němuž získáme poslední chybějící souhlas. To je obrovský úspěch. K podání žádosti o územní rozhodnutí bude zbývat již jen takzvaná velká EIA (hodnocení vlivu na životní prostředí - pozn. red.), kterou se změnou zákona nařídil krajský úřad. Jakmile požádáme o územní rozhodnutí, což by se snad mohlo podařit v tomto nebo následujícím roce, lze zpracovat dokumentaci pro stavební povolení, vysoutěžit a začít stavět,“ dodává Vedlich.

Město sice dosud nenalezlo dotační titul, který by pomohl s financováním, a tak tuto potíž chce vyřešit úvěrem (více v článku Bulvár tleje, Hradec bude na sídliště na Benešově třídě šetřit dvacet let). Náměstkyně primátora Romana Lišková (HDK) přitom vloni odhadla, že rekonstrukce by znamenala astronomický výdaj kolem jedné miliardy korun.