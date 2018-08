Do voleb v Rychnově jdou lidé z radniční koalice, opozice skoro chybí

V nejmenším z okresních měst kraje letos nesestavily kandidátku ani ANO, ani taková stálice polistopadové politiky, jako je ČSSD. Přitom v jedenáctitisícovém městě bojovali o radnici od roku 1990 pravidelně.

„Než mít kandidátku neúplnou, je lepší žádná. Jsem ale naštvaný, nepostavit kandidátku v okresním městě je prostě šlendrián. Jako šéf kraje si to osobně s místní organizací vyříkám,“ rozčiluje se šéf sociální demokracie v Královéhradeckém kraji Jan Birke.

Rychnovské obecní volby 2018 Kandidující subjekty Nezávislí za Rychnov

Volba pro město

ODS

KDU-ČSL

KSČM

Nestraníci Oproti roku 2014 nekandidují ANO 2011

ČSSD

ProRychnov

Podle jedničky minulé kandidátky strany v Rychnově Michaely Zimové se letos nepodařilo najít dobrého lídra. „Je dobré, aby strana měla kvalitního lídra a konkurenceschopnou kandidátku, a to se letos nepodařilo. Já jsem dostatečně dopředu dala vědět, že už kandidovat nebudu,“ vysvětluje situaci v místní organizaci ČSSD Zimová.

Poslední čtyři roky byla strana v opozici. „Někdy přestávka může prospět, aby se strana vrátila do dalších voleb silnější,“ soudí Zimová.

Podobně neúčast v rychnovských volbách vysvětluje také předseda hnutí ANO pro Rychnovsko Petr Sadovský: „Před čtyřmi lety byla úplně jiná situace. Lidí, kteří chtěli vstoupit do politiky, bylo daleko víc. Abychom postavili kandidátku za každou cenu, ale neměli pocit, že ti kandidáti jsou dostatečně silní a kvalitní, je pro nás lepší kandidátku nestavět.“

V posledních komunálních volbách vedl kandidátku ANO Jiří Daniel. Ten dnes říká, že na politiku se již v 64 letech necítí: „Já už jsem starý. Šel jsem do toho s tím, že budeme projednávat strategický plán rozvoje města. Dvakrát jsem to navrhnul, dvakrát to bylo zamítnuto. To mě znechutilo.“

Starosta je překvapený

Ústup vládních partnerů z politické mapy Rychnova překvapil současného starostu Jana Skořepu (Nezávislí za Rychnov): „ANO má celostátně 30 procent, ČSSD je ve vládě. Je pro mě překvapení, že za této situace nesestavili kandidátku.“

To, že v některých i větších městech některé silnější strany nekandidují, naopak nepřekvapuje politologa Jiřího Štefka: „Je to jednak dané tím, že v komunálních volbách je větší poptávka po lokálních uskupeních a nezávislých kandidátech, kteří s celostátními kandidáty nemají nic společného. Druhým faktorem je to, že obecně zájem lidí angažovat se v politice klesá především v tradičních stranách. Je to vidět třeba v tom, jak klesají počty členů ve většině politických stran s výjimkou ANO.“

Dalším subjektem, který minimálně na čtyři roky rychnovskou politiku opouští, je sdružení ProRychov, SNK. Ani toto uskupení nenašlo vhodného lídra, vysvětluje to jednička voleb v roce 2014 Tomáš Erben:

„Když jsem vstupoval do politiky, řekl jsem, že to bude na dvě období. Osm let uplynulo, už na to nemám čas. Pokračovat chtěli od nás asi jen dva lidé, ale nesehnali lídra a tím to skončilo.“

Jedinou opoziční stranou, která letos v Rychnově do voleb jde, jsou lidovci. Dvojka jejich kandidátky Josef Solár ale připomíná, že slovo opozice by dal do uvozovek: „Ani nevnímám, že jsme opozice. Jsme na komunálních úrovni a tam se rozhoduje tak, jak město potřebuje. V 90 procentech věcí jsme hlasovali stejně napříč stranami.“