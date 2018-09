Otázky pro volební lídry v Rychnově: Chybějící byty, bezpečí a doprava

Minulé komunální volby vyhráli v Rychnově suverénně Nezávislí za Rychnov, SNK současného starosty, který město vede už osm let. Poloviční podporu měli druzí lidovci a třetí skončili občanští demokraté. Lidovci skončili v opozici, protože nechtěli město řídit společně s komunisty.

Letos se o zastupitelská křesla uchází v Rychnově šest hnutí a stran. Opoziční jsou jenom právě lidovci.

1 Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov)

Jak chcete řešit nedostatek bytů v Rychnově nad Kněžnou?

Město Rychnov nad Kněžnou získalo v letošním roce dotaci na stavbu prvního domu s nájemními byty. Předpokládáme, že jeho výstavba bude zahájena v roce 2019. Stejně tak předpokládáme, že město získá dotace i v příštích letech v souladu s usnesením vlády ČR. Celkově by nájemních bytů mělo být sto. Ve městě probíhá příprava několika projektů developerské výstavby bytů ke komerčnímu prodeji. První z nich by mohl být zahájen v příštím roce. Počet bytů se může pohybovat okolo 400. Město již odstartovalo prodej stavebních pozemků v oblasti Velké Láně. Nabízených parcel je šestnáct.

Jak zlepšit bezpečnostní situaci ve městě?

Město Rychnov nad Kněžnou již v letech 2017 a 2018 výrazně navýšilo počet strážníků. Celkem o třetinu. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele nového kamerového systému, který by měl být instalován do konce roku 2018. V letošním roce bude také realizován projekt veřejného osvětlení podél cyklostezky vedoucí k průmyslové zóně Solnice–Kvasiny. Na obě zmíněné investice město získalo dotace v souladu s usnesením vlády ČR.

Jak zlepšit dopravní situaci a parkování?

Město Rychnov nad Kněžnou v roce 2017 investovalo do nových řídicích jednotek světelného signalizačního zařízení a loni a letos provedlo obnovu světelných signalizačních zařízení na dvou křižovatkách. Na konci roku 2017 město neobnovilo smlouvu s firmou, která deset let zajišťovala parkovací systém ve městě, a spravuje parkovací systém samo. Z původních devatenácti parkovacích automatů je dnes osm a tím se uvolnila řada neplacených parkovacích míst. Město budovalo a i nadále bude zřizovat nová a rozšiřovat stávající parkoviště.

2 Jan Horníček (KDU-ČSL)

Jak chcete řešit nedostatek bytů v Rychnově nad Kněžnou? 2. Jak zlepšit bezpečnostní situaci ve městě?

Podle mého názoru je potřeba, aby město stavělo především startovací malometrážní byty v bytových domech pro mladé lidi, aby mohli založit rodinu, tedy pro lidi, kteří se ve městě skutečně chtějí usadit. Zároveň by město třeba i ve spolupráci se soukromými subjekty mělo investovat ve vhodných lokalitách do výstavby technické infrastruktury, aby na těchto připravených pozemcích mohly již stabilizované rodiny vylepšit svoji bytovou situaci stavbou vlastního rodinného domu. O to ale není takový zájem, jak se předpokládalo, v lokalitě Velká Láň se z šestnácti nabízených parcel v prvním kole prodalo jen pět.

Jak zlepšit bezpečnostní situaci ve městě?

Když se v letech 2014 až 2015 začalo mluvit o rozšíření průmyslové zóny Solnice-Kvasiny, uvažovalo se o zvýšení počtu pracovníků o přibližně 1,5 tisíce. Dnes tu je v automobilce a dodavatelských firmách zaměstnáno na 12 tisíc lidí, z toho třetina cizinců. Můžeme být rádi, že se bezpečnostní situace dramaticky nezměnila. Přispělo k tomu po dohodě obcí se Škodovkou jistě i posílení policií státní a městské. V zájmu prevence kriminality je však potřeba i nadále využívat prostředky z vládních dotací na projekty, jako je osvětlení podél cyklostezky, nový kamerový systém v Rychnově a tak dále.

Jak zlepšit dopravní situaci a parkování?

Zlepšení dopravní situace například obchvat Rychnova ovlivní i celkovou bezpečnost ve městě, protože nervozita v kolonách při střídání směn vyvolává mnoho negativních emocí. Jako pozitivní vidím prodloužení cyklostezky ze Solnice až na Pelclovo nábřeží, tedy za ČEZ a nemocnici. Parkovacích míst bude asi vždy málo, na tom se podepisuje i móda velkých aut. Pro lepší využití daného prostoru může ovšem přispět i taková maličkost, jako je parkování střídavě „pozadu“ a „popředu“. Asi budu nepopulární, ale já bych ve městě místo dalších parkovacích míst sázel raději stromy, lépe by se všem dýchalo i v parném létě.

3 Jan Drejslová (ODS)

Jak chcete řešit nedostatek bytů v Rychnově nad Kněžnou?

S byty v Rychnově je opravdu problém. Vlastníci je dost často pronajímají. Vzhledem k nebývalému rozvoji průmyslové zóny Škoda Auto vláda přijala v roce 2015 usnesení, které ukládá ministerstvům investice do infrastruktury regionu. Jedním z nich je výstavba nájemních bytů v Rychnově nad Kněžnou. Město požádalo o dotaci na šestnáct bytů a výstavba by mohla začít do 30. června 2019 pod teplárnou ve městě. Dotační titul bude vypisován opakovaně a postupně by mohlo v Rychnově vyrůst asi sto nájemních bytů.

Jak zlepšit bezpečnostní situaci ve městě?

Co se týče bezpečnosti v Rychnově, v posledních dvou letech došlo k personálnímu posílení státní i městské policie za podpory Škodovky. Vzniklo zde koordinační centrum pro zaměstnané cizince pro lepší orientaci v regionu. V nejbližších měsících se bude měnit celý kamerový systém.

Jak zlepšit dopravní situaci a parkování?

Dopravní situaci - průjezd Rychnovem - částečně vyřeší obchvat města. Budeme doufat, že se vše s tím související podaří vyřešit co nejdříve. Co se parkování týče, aut přibývá, a plocha města nevzrůstá. V možnostech města je opravovat a někde o pár míst rozšiřovat stání aut. Chystá se projekt na parkoviště pod zimním stadionem, dle možností budou vznikat na městském pozemku malá parkoviště.