Bývalí starostové z Rychnovska chtějí z opozice zpět do vedení radnic

Povolební situace na Rychnovsku byla před čtyřmi lety třaskavá a další zvraty nastaly i v průběhu volebního období. Za vyhrocených okolností se takřka v poločase vyměnili starostové v Dobrušce a Týništi nad Orlicí.

Většina z „odsunutých“ starostů se teď chce vrátit. Jestli se jim to povede, rozhodnou voliči už 5. a 6. října.

Z povolebního vyjednávání byl před čtyřmi lety velmi zklamaný někdejší starosta Opočna Štěpán Jelínek. Jeho uskupení Opočno společně v roce 2014 získalo 23,5 procenta hlasů a čtyři křesla v patnáctičlenném zastupitelstvu. S tehdejšími koaličními partnery by mohl pokračovat, jenže se bleskově zformovala protijelínkovská koalice SNK Město občanům, Pro-Opočno, ČSSD a ANO.

Do čela radnice se postavila místostarostka Šárka Škrabalová (Město občanům), která získala nejvíce preferenčních hlasů.

Postupně však odešlo sedmnáct zastupitelů. Protočili se tak všichni náhradníci z Jelínkova uskupení. Důvodem bylo hlavně to, že nové vedení razilo vlastní názory silou.

„Cokoliv jsme navrhli nebo řekli, vše bylo špatně. Bylo to zesměšňované a zpochybňované. Bylo to mrhání časem,“ komentoval svůj odchod bývalý zastupitel za Opočno společně chirurg Milič Světlík.

„Chápu, že když člověk osm let řídí město, má problém skousnout, že je postaven do opoziční úlohy. Nedivím se, že odešli,“ reagoval místostarosta Marian Slodičák (ČSSD).

Práci v zastupitelstvu vzdali i někteří zastupitelé KDU-ČSL, ANO a hnutí Město občanům, kteří to zdůvodnili časovým vytížením. Přestože bývalý starosta Štěpán Jelínek patřil k prvním, kdo kvůli nesouhlasu s postupem radnice zastupitelstvo opustil, nyní se tam chce vrátit. Dělá si ambice i na křeslo starosty. Domnívá se, že současné vedení není příliš úspěšné.

„Plánované investice se prakticky zastavily. V letech 2010 až 2014 se za nás vyčerpalo 94 milionů korun na dotacích, oni za poslední čtyři roky jen 5,8 milionu. To je ukázka bezradnosti, jak to tady funguje. Záleží, jak to rozdají občané. Doufáme, že zase zvítězíme a podaří se nám dát dohromady fungující koalice,“ řekl Jelínek.

Cenzuru, kterou uznal i soud, pěstuje vedení Častolovic

Podobný scénář se po minulých volbách odehrál také v Častolovicích. Tehdejší starostka Jarmila Novohradská se svou Prosperitou pro městys získala 21,5 procenta a čtyři mandáty v patnáctičlenném zastupitelstvu. Jenže i ona skončila v opozici, když se proti ní spojily ANO, KSČM, SNK Častolovice, Volba pro město a TOP 09.

Koalice má těsnou většinu osmi hlasů a starosta Zdeněk Praus (ANO) se vlády chopil tak pevně, že jeho počínání Novohradská nedávno označila za totalitní. Radnice opozici odmítala zveřejňovat názory v obecním zpravodaji a zabavila jim i vývěsní skříňku, kde své komentáře zveřejňovali.

„Vývěsní skříňka patří městysi a pronajímá se. Městys Častolovice tuto smlouvu vypověděl a skříňku využil pro své uveřejňování kulturních akcí,“ zdůvodnil Praus.

Kvůli dlouhodobému odmítání článků do obecních novin se opoziční zastupitelky dokonce obrátily na soudy. Ty jim daly za pravdu a letos v červnu nařídily uveřejnění všech odmítnutých textů. Jenže se tak nestalo a zastupitelky poslaly na úřad exekutora. Podle nich vedení rozsudek ignoruje, aby články nestihly vyjít před volbami.

„Do tří dnů měli naplnit rozsudek. Jsme asi první obec v republice, která nerespektuje nařízení soudu,“ nešetří kritikou Jarmila Novohradská, která se pokouší o návrat na radnici.

Ve světle událostí posledních let pak působí až poeticky volební názvy dvou dosud opozičních uskupení: Otevřeně k všem a Proč.

Bývalý starosta Kostelce odešel už z ustavující schůze

Vítěz voleb a tehdejší starosta se před čtyřmi lety neudržel v úřadu ani v Kostelci nad Orlicí. Jiří Bartoš tehdy s SNK-ED získal 19,5 procenta a pět z jednadvaceti zastupitelů. Koalici však utvořily ANO, Východočeši, Iniciativa občanů a TOP 09 a starostou se stal František Kinský (Iniciativa občanů), který získal nejvíce preferenčních hlasů.

Z velmi emotivního ustavujícího zastupitelstva tehdy bývalý starosta Bartoš odešel předčasně, na jeho „pohrobky“ však radnice přišla až o půl roku později. Tehdy vyšlo najevo, že po volbách, jen týden před ustavujícím zastupitelstvem, Bartoš vypsal tučné odstupné tehdejšímu tajemníkovi radnice Jaroslavu Brandejsovi.

Ten z radnice odešel až po půl roce a žádal podle dodatku smlouvy 446 tisíc korun. Navíc sám vypsal odstupné další úřednici, dalších zhruba 400 tisíc. Překvapené vedení z toho tehdy bylo v šoku.

„Tehdy mi starosta Bartoš nabídl odchod, protože předvídal, že se mě budou chtít zbavit. Sepsal se mnou dohodu s desetinásobkem platu. Podle mě nejde o odměnu, ale o odstupné, s jakým dřív odcházeli i jiní zaměstnanci, kterých si vedení města vážilo,“ vysvětlil Brandejs.

Nyní Jiří Bartoš kandiduje znovu a na druhém místě kandidátky ČSSD i Jaroslav Brandejs. Společně chtějí ve městě nastolit staré pořádky.

Bývalý starosta Dobrušky je v ODS, ale kandiduje za jiné

Také v Dobrušce se v posledních letech měnilo jméno na kanceláři starosty. Petr Tojnar (ODS) sice po volbách křeslo obhájil, ale v březnu 2016 ho po bouřlivé diskuzi zastupitelů nahradil tehdejší místostarosta Petr Lžíčař (Veřejnost za všestranný rozvoj Dobrušky). Ten nejprve funkci opustil, že starosta je sólista a nedá se s ním spolupracovat.

Zastupitelé se však nakonec přiklonili na jeho stranu a provedli na radnici rošádu, po níž ODS sice zůstala v koalici, ale Tojnar vedení opustil.

Nyní se bývalý starosta chce vrátit. Nastala však nevídaná situace. Tojnar jako člen ODS kandiduje coby lídr uskupení Naše Dobruška. Ve městě přitom kandiduje i samotná ODS, jíž vede místostarosta Petr Poláček. K paradoxní situaci došlo i díky tomu, že Tojnar je členem ODS v Hradci Králové. Exstarosta věří, že si obě uskupení příliš nekonkurují.

„Já jsem neprekabátil, ale domluvili jsme se s ODS, že budu kandidovat za nezávislé a budeme spolupracovat,“ vysvětlil Petr Tojnar.

Podle šéfa krajské ODS Ivana Adamce je to zvláštní situace. Protože však Tojnar nekandiduje za jinou politickou stranu, ale za nezávislé uskupení, není to podle něj problém. „Nevím, jak jsou domluvení. Je to jejich lokální záležitost. Myslím, že se tam spíš osobně neshodnou. My do toho nezasahujeme,“ řekl Adamec.

V Dobrušce vedle sebe stojí dvě kandidátky ODS. Za Tojnarovo uskupení jdou do voleb další tři bývalí kandidáti občanských demokratů. Rozděleni mají nejspíš šanci oslovit více voličů. „Uvidíme, jak budou lidé vnímat palácový převrat, jak to média nazvala. Nově tu kandidují také Piráti,“ připomněl Petr Tojnar.

Výměnou starosty si v průběhu volebního období prošlo také Týniště nad Orlicí. Janu Galbičkovou (Změna pro Týniště) nahradil Libor Koldinský (TOP 09). Bývalá starostka ani hnutí Změna se však nyní o přízeň voličů neuchází.